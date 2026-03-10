Luis Ángel Malagón rompe el silencio sobre su sorpresiva suplencia con el América

Luis Ángel Malagón no atraviesa su mejor momento como futbolista profesional. Tras ser una pieza clave en el tricampeonato del Club América, el guardameta mexicano ha experimentado una notable baja de rendimiento que ya le costó la titularidad en la selección mexicana y que, de manera sorpresiva, lo llevó a la banca en el duelo de la jornada 10 del Clausura 2026 frente al Querétaro.

Previo al partido de ida de la serie de la Concacaf Champions Cup ante el Philadelphia Union, el arquero habló sobre su actualidad y el momento que vive en el conjunto azulcrema.

America v Tigres UANL - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Con el rostro desencajado y acompañado por André Jardine, Malagón señaló que la competencia interna en las Águilas es muy sana y aprovechó para elogiar a Rodolfo Cota, quien ocupó su lugar bajo los tres palos el pasado fin de semana.

Yo sí quiero recalcar eso: creo que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. En su momento fue con Óscar (Jiménez), con Palestina; ahora con Fer Tapia y Cota. Yo creo que el profe ha sido muy claro con nosotros en que la competencia siempre va a estar y, habiendo tantos partidos de por medio, mis compañeros están preparados para cualquier situación.



A veces, fuera del entorno se dicen muchas cosas, pero nosotros dentro sabemos cómo está la situación. Simplemente felicitar a mi compañero Rodo y seguir trabajando, porque sabemos que hay mucho en juego. Luis Malagón

🗣️ "La competencia siempre va a estar?



🦅 Malagón habló sobre la competencia interna en el América y que quiere regresar a su mejor versión.



📹 @soycristianmoya pic.twitter.com/V2I9NFbKnA — POSTA Deportes (@POSTADeportes) March 9, 2026

Malagón aseguró que trabaja para recuperar su mejor versión y que cuenta con la confianza de André Jardine y de sus compañeros. El guardameta también señaló que uno de sus grandes objetivos es conquistar la Concachampions, un título que se le ha negado a las Águilas en los últimos años.

Yo en lo personal, en la búsqueda de volver a mi mejor versión, agradecido siempre con la confianza del profe, mis compañeros y el entorno del América, y sabiendo la responsabilidad que significa este torneo, que ya van varios años que el club no ha podido lograrlo. Pero tenemos ese deseo, esa hambre de poder ganar un título más y, en base al trabajo, al deseo y a todo el amor, vamos a trabajar para obtener un título más. Malagón

A poco más de tres meses del Mundial 2026, Malagón parece haber perdido la titularidad en el América, situación que podría afectar sus opciones de ser el portero titular de la selección mexicana en la justa mundialista.