Luis Ángel Malagón se perdería el Mundial 2026 tras una fuerte lesión con el América

Malas noticias para la selección mexicana y el América. El portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, sufrió una fuerte lesión en el partido contra el Philadelphia Union de la Concacaf Liga de Campeones.

La lesión se dio en el tendón de Aquiles y según reportaron en Televisa Deportes, es una ruptura del mismo. Esto provocaría que se pierda el Mundial y prácticamente casi todo el 2026, dependiendo de su recuperación.

Confirma @Andres_Vaca_ que Malagón sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles.



Aproximadamente 6 meses de recuperación.



Nunca es buen momento para lesionarse, pero a tres meses del Mundial, caray…



La recuperación dependerá si se lleva a cabo una cirugía o no. Sin embargo, el promedio de tiempo que se pierde un futbolista mínimo es de cuatro a seis meses. Por lo tanto, está en duda su participación con México.

Sumando a esto, es la primera vez que el portero se perdería partidos con el América desde su llegada. Con el Necaxa solo se perdió seis partidos y con las Águilas, será la primera vez que sea baja por lesión.

Por lo tanto, André Jardine tendrá que echar mano de Rodolfo Cota para cubrir la portería azulcrema. Mientras tanto, Javier Aguirre también se verá en aprietos pues no hay un guardameta que se esté separado de los demás en cuanto a nivel para tomar la titularidad rumbo a la Copa del Mundo.