Luis Ángel Malagón y Raphael Veiga serán suplentes en el Querétaro vs América

Las decisiones fuertes suelen llegar después de las derrotas dolorosas. Y en el América lo saben bien. Para el partido de este sábado 7 de marzo de 2026 ante Querétaro, correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026, André Jardine ha sorprendido con una determinación que no ha pasado desapercibida: Raphael Veiga y Luis Ángel Malagón arrancarán como suplentes.

Se trata de dos nombres habituales dentro del once azulcrema, por lo que su ausencia en la alineación inicial rápidamente encendió el debate entre aficionados y analistas. Sin embargo, desde el entorno del club se ha dejado claro que no existe ningún problema físico ni lesión que explique esta decisión. La explicación es simple, pero significativa: táctica pura.

Después de la dolorosa derrota sufrida en el estadio Ciudad de los Deportes frente a Juárez FC, el cuerpo técnico considera que es momento de mover piezas y buscar nuevas respuestas dentro del campo. América necesita reaccionar cuanto antes si no quiere empezar a perder terreno en la pelea por los primeros lugares de la tabla general.

Por ello, Jardine ha apostado por realizar ajustes importantes en su alineación para enfrentar a los Gallos Blancos. En la portería, Rodolfo Cota será el encargado de defender el arco desde el arranque, mientras que el brasileño Vinícius Lima ocupará un lugar en el once titular en sustitución de Veiga. No es un castigo, sino un intento por modificar la dinámica del equipo.

América llega a este encuentro con la presión natural que acompaña a un club acostumbrado a competir por lo más alto. Cada punto cuenta, y cada decisión técnica se analiza con lupa cuando los resultados recientes no han sido los esperados.

El duelo ante Querétaro aparece así como una oportunidad inmediata para corregir el rumbo. Mientras tanto, Veiga y Malagón esperarán su momento desde el banquillo, listos para entrar si el partido lo exige.

En el fútbol, a veces los cambios más llamativos no llegan con los fichajes… sino con las alineaciones. Y esta tarde, Jardine ha decidido mover el tablero.

