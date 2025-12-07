Luis de la Fuente desactiva la polémica entre Carvajal y Lamine Yamal

Luis de la Fuente ha brindado una entrevista a Marca tras el sorteo del Mundial 2026 donde, entre otros temas, se refirió a la tensión entre Carvajal y Lamine Yamal en el último Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona: "Ahí me ocupo de mantener sana la convivencia. He hablado con ambos y sé que son cosas que pasan en el fútbol, en un nivel tan competitivo. Hay que distinguir entre lo que ocurre en el campo y lo que significa estar en la selección. Ellos lo saben y están deseando verse para darse un abrazo".

🤝 “Carvajal y Lamine están deseando verse para darse un abrazo. Lo que pasa en el campo se queda en el campo, y aquí prima la convivencia y el crecimiento. Lamine, con su juventud, sigue formándose cada día"



Sobre el sorteo, dijo: "Uno se siente orgulloso y siente que es una tremenda suerte formar parte de la familia del Mundial. Estar ahí, en ese espectáculo, me ha gustado mucho; me ha parecido de un nivel altísimo. Formar parte de la familia mundialista es un honor". España compartirá el grupo H con Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Además, sumó: "No recuerdo un Mundial con una relación de selecciones tan potente. Estaba mirando todos los grupos y en todos pensaba: “Hay buenas selecciones en todos”. Hay muchos favoritos, y eso demuestra el nivel que hay. No solo por el número de 48 equipos, porque hay selecciones que en otras circunstancias se habrían quedado fuera aun con mucho potencial".

Al respecto de la tan esperada Finalissima con Argentina, reflexionó: "Primero, veremos si se juega. En estos días se decidirá. Si me pregunta, me encantaría jugarla. Es un partido como pocos en el fútbol actual, una oportunidad magnífica para disfrutarlo y ganar un título. Lo que pase después de la fase de grupos ya será otro cantar; no me preocupa ahora. Estamos centrados en recabar información sobre Cabo Verde, Arabia y Uruguay, analizando cada detalle. Lo demás llegará si tiene que llegar. Como en la Eurocopa".