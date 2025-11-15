La selección española de futbol goleó cuatro por cero a su similar de Georgia en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, partido que se llevó a cabo en el Boris Paichadze National Stadium de Tiflis como parte de la Jornada 6 del Grupo E de la UEFA.

Hasta el momento el conjunto español no ha sido derrotado en estos enfrentamientos, además de dejar en el camino a los georgianos, venció cuatro por cero a Bulgaria, una vez más a Georgía pero en aquel momento 2-0, anteriormente le metió seis a Turquía y dejó en la lona a los búlgaros tres tantos por cero en el arranque de esta eliminatoria.

Estos números espectaculares que nos dicen que el equipo de Luis de la Fuente no ha recibido ninguna anotación y por el contrario han logrado marcar en 19 ocasiones, además de mantenerse invictos, no es motivo para que el estratega se maree, sino todo lo contrario, pide respeto para sus rivales en turno.

Solo por respeto al rival y a todas las selecciones, hay que esperar. Nuestra condición es mantener los pies en el suelo y hasta que no se consiga, hay que mantener la actitud. Luis de la Fuente

Dicha racha acumulada desde la derrota a manos de Portugal en la UEFA Nations League, donde cayeron cinco por tres en penales, es un motivo para que De la Fuente sienta un inmenso orgullo por su equipo. Hoy dejaron en el camino a Georgia sin Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri, a sabiendas de que con o sin ellos, el panorama es por demás alentador.

Otro motivo para estar orgullosos de estos jugadores, que tengo la suerte de dirigir. Todavía queda recorrido. Se pueden conseguir más cosas, más hitos... y son jugadores jóvenes que no se cansan de mejorar. Luis de la Fuente

A España le queda un partido más en esta eliminatoria de la UEFA frente a Turquía a llevarse a cabo el próximo martes 18 de noviembre en el Estadio La Cartuja de Sevilla, por lo que esperan que con el apoyo de su gente, afirmen ese boleto a la justa veraniega del próximo año.