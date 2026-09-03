Luis Enrique responde a Mourinho y reclama el Balón de Oro para el París Saint-Germain

El debate en torno al Balón de Oro vuelve a dividir opiniones en la élite del fútbol europeo a medida que se aproxima el anuncio oficial de sus aspirantes al estandarte.

En la conferencia de prensa previa al cruce de la Ligue 1 frente al AS Mónaco, Luis Enrique expresó una postura tan firme como paradójica: aunque rechaza la relevancia real de los reconocimientos individuales en una disciplina de conjunto como el fútbol, no duda en postular al vestuario del París Saint-Germain como el destino más justo para el premio de este año.

🔴🔵 Luis Enrique: “The Ballon d’Or should go to a Paris Saint-Germain player”. 🌕 pic.twitter.com/7XvPCvms8p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

Desde la capital francesa, el técnico recordó que en su plantel conviven campeones de la UEFA Championes League e internacionales que conquistaron la Copa del Mundo. En ese abanico de estrellas, destacó de forma concreta los nombres del mediocampista español Fabián Ruiz y de Ousmane Dembélé -vigente ganador del premio- como candidatos de peso para conquistar la pelota dorada.

El dilema del peso colectivo frente al talento puro

Aún así, otras figuras de la élite europea, como José Mourinho, sostienen de forma recurrente que el galardón no debería transformarse en un simple cheque al portador por conquistar dichos torneos, argumentando que el reconocimiento tiene que premiar exclusivamente la huella del talento individual por encima del éxito de un grupo.

En esa línea, de acuerdo con la mención hecha por Luis Enrique, Dembelé completó una temporada consagratoria con el conjunto francés en la que registró 35 goles y 16 asistencias a lo largo de 53 encuentros. Su rendimiento no solo se tradujo en un impacto estadístico demoledor, sino también en trofeos decisivos, alzando los títulos nacionales y la ansiada "Orejona".

Paris Saint-Germain FC v AJ Auxerre - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Fechas clave en el calendario

La controversia, lejos de apaciguarse, promete intensificarse durante las próximas semanas: la nómina definitiva de finalistas se hará pública el 18 de septiembre, mientras que el veredicto final se revelará en la gala anual en la ciudad de Londres el 26 de octubre.

Con ambas fechas marcadas en rojo en el calendario del fútbol internacional, las declaraciones desde el banco parisino agregan una dosis extra de tensión a una carrera que volverá a poner a prueba los criterios del jurado.

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