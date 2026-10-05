Luis Romo no jugará contra Chile: causa baja de la selección mexicana

La selección mexicana ha registrado varias bajas de cara a su último partido de la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Hirving Lozano, Gilberto Mora y Mateo Chávez abandonaron la concentración del Tri para volver con sus clubes unos días antes que sus compañeros. A unas horas del encuentro contra Chile, el combinado azteca confirmó una nueva ausencia para este compromiso: Luis Romo.

A través de un comunicado, la selección informó que el mediocampista de Chivas de Guadalajara presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que por esta razón causó baja de la concentración.

La Selección Nacional de México informa. 📰 pic.twitter.com/30i6QbmNjt — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 5, 2026

En este parón internacional, Romo no fue convocado para el partido amistoso ante Colombia para que pudiera tener participación con Chivas en la jornada 10 del Apertura 2026.

Ante Perú, el experimentado volante originario de Los Mochis, Sinaloa, ingresó en la segunda mitad y disputó 29 minutos.

Para el clásico ante Estados Unidos, Romo arrancó como titular, pero fue sustituido en el medio tiempo por una molestia física.

¿Romo se perderá el Clásico Tapatío por lesión?

Luis Romo con la selección mexicana | Evan Bernstein/GettyImages

Hasta el momento se desconoce si el mediocampista se recuperará a tiempo para poder tener actividad en el Clásico Tapatío del fin de semana.

Atlas recibirá a Chivas de Guadalajara este sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco en partido de la jornada 11 del Apertura 2026.

Romo es un elemento clave en el esquema de Gabriel Milito. El futbolista sinaloense ha jugado todos los minutos del torneo y suma una asistencia en su registro personal.

¿Luis Romo logrará recuperarse para el clásico? ¿O Chivas perderá a una piedra angular de su plantilla por la selección mexicana?