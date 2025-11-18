A menos de una semana del partido entre las 'Garzas' y el FC Cincinnati, Luis Suárez lanzó una indirecta sutil a los rivales del Inter Miami en la Major League Soccer, afirmando que ven enfrentarse al club del sur de Estados Unidos como su “oportunidad de estar en el centro de atención”.

La plantilla repleta de estrellas del Inter Miami ha acaparado la atención de muchos, mucho más allá del alcance habitual de la MLS , en los últimos tres años. Copropiedad de David Beckham y liderado por Lionel Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, los 'Herons' han atraído incluso a los aficionados más ocasionales que sueñan con ver a la leyenda del Barcelona, ​​acompañado por Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El equipo de Javier Mascherano ha batido récords de asistencia, reescrito los libros de récords de la MLS e incluso hecho historia en el Mundial de Clubes este verano. Según Suárez, la mayor presión y atención sobre el equipo de la Conferencia Este ha aumentado las ganas de sus rivales por dar la sorpresa.

“Para nuestros rivales, jugar contra nosotros es el partido del año, su día para brillar, su oportunidad de estar en el centro de atención, su gran partido. Así es como lo afrontan”, dijo el uruguayo a SPORT en una entrevista exclusiva.

Nashville SC v Inter Miami CF - 2025 MLS Cup Playoffs | Johnnie Izquierdo/GettyImages

“El año pasado quedamos eliminados en primer lugar en los playoffs y perdimos contra el octavo clasificado. Eso demuestra claramente que nada es fácil".

El Inter Miami era el favorito para ganar la MLS Cup en 2024 tras completar la mejor temporada regular en la historia de la liga. Sin embargo, los 'Herons' fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs de la MLS Cup por el Atlanta United , considerado el equipo menos favorito .

El Inter Miami se prepara para el partido más importante de la historia del club

Inter Miami CF v Atlanta United | Rich Storry/GettyImages

Un año después de esa sorprendente derrota, las 'Garzas' tienen la oportunidad de redimirse en la postemporada cuando viajen a Ohio para enfrentarse a Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este el domingo 23 de noviembre.

No será nada fácil superar al equipo de Pat Noonan en su casa, dado que la última victoria del Inter Miami en el TQL Stadium se remonta a 2021. Aun así, Suárez cree que el Inter Miami estará a la altura del desafío.

“A veces parece que la gente nos subestima, pero a la hora de competir, los resultados hablan por sí solos. Ganar partidos no es fácil; cada partido es un reto para nosotros. Hemos perdido contra el último de la tabla y hemos vencido al mejor”, dijo Suárez.

El uruguayo volverá tras su suspensión para el importantísimo encuentro y estará ansioso por ayudar a su equipo a mantener vivas sus esperanzas de clasificarse para los playoffs de la MLS Cup.