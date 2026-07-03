Luka Modric, durísimo sobre el VAR y la polémica ante Portugal

El Mundial 2026 tuvo uno de sus partidos más polémicos en la instancia de 16avos de final, con una eliminación de Croacia a manos de Portugal que llenó de dudas a propios y extraños sobre los criterios del VAR a la hora de juzgar roces.

El equipo balcánico se había adelantado en el marcador gracias al gol de Ivan Perisic, mientras que Portugal, con un penal un tanto cuestionable, igualó las acciones. En la adición, Gonçalo Ramos puso a los de Roberto Martínez por delante y la gran polémica llegó al final: un centro frontal había terminado en gol de Josko Gvardiol y el partido debía ir a la prórroga, pero el árbitro noruego Espen Eskås, a instancias del VAR, juzgó posición adelantada por un roce inexistente en un futbolista croata.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Mattia Ozbot/GettyImages

Luego del partido, el encargado de tomar la palabra del lado croata fue Luka Modric, que no se guardó absolutamente nada tras lo que fue su último partido Mundialista: "¿Qué nos dijo el árbitro? Que Matanovic tocó el balón, pero vimos las imágenes y no hay pruebas de que lo haya tocado. Si no toca el balón, no es fuera de juego".

Además, redobló la apuesta hablando sobre el penalti: "Algunas cosas no salieron como esperábamos. Ese penalti... si hubiera sido al revés, el VAR nunca habría intervenido. Al principio, cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después, con el tiempo, es bueno para algunas cosas, pero lo usan incorrectamente o de forma selectiva, o dependiendo del tamaño del equipo".

"El VAR debería intervenir si es un error 200%, pero si no lo es, si está en la zona gris, no tienes voz ni voto. No tiene sentido llamar al VAR. Esto no es penalti. Ambos equipos se están agarrando, empujando, Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron. Por eso no se puede juzgar un penalti así en un partido como este", agregó.

CANADA-TORONTO-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-ROUND OF 32-POR VS CRO | Xinhua News Agency/GettyImages

"Si puedes tratar algo de una forma u otra, no tienes voz ni voto. Eso me molesta y siempre nos perjudica. Lo que es, es... sigamos adelante, no nos quejaremos, pero claro, algunas cosas me molestan porque el destino decide, decide el estado de ánimo para todo lo que haces, lo que sacrificas, te destrozas, luchas... Hay jugadores jóvenes que vienen aquí y luego les haces algo así... Siempre nos perjudica", cerró.

Por último, dejó un mensaje de apoyo a sus compañeros y su país: "No voy a hablar más de eso, podemos estar orgullosos de cómo jugamos, cómo luchamos, cómo representamos a Croacia, especialmente en la segunda mitad. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo. Nada, sigamos adelante, ahora reiniciamos y eso es todo".