Luka Romero habría decidido jugar con la selección mexicana de fútbol y no con Argentina

Luka Romero fichó por la Máquina Celeste de la Cruz Azul hace apenas unos cuantos torneos, y ya habría sido determinante en la toma de una decisión que marcará para siempre su historia dentro del fútbol.

Y es que el futbolista en cuestión podía representar tanto a la selección mexicana de fútbol como a la selección de Argentina. Tomando en consideración la abismal diferencia entre un conjunto y otro en cuanto a palmarés se refiere, uno pensaría que la decisión ya estaba tomada. Que Luka Romero se decantaría por la celeste y blanco y que su relación con México sería de mero agradecimiento. Sin embargo, todo parece indicar que ocurrirá lo contrario.

Con información de diversos periodistas deportivos, el talentoso mediocampista mexicano, quien cuenta ya con experiencia en el fútbol europeo, se habría decantado por la selección mexicana de fútbol, en una decisión en la que el nombre de Rafael Márquez, actual director técnico de la escuadra tricolor, habría tenido mucho que ver.

🚨JUST IN: Argentinian-mexican player has decided to represent Mexico 🇲🇽



Planning on filing a one time switch soon pic.twitter.com/Z8zOH9JaDn — NextMex (@NextMexOficial) September 4, 2026

¿Qué pasará con Obed Vargas y Álvaro Fidalgo en lo que resta del verano?

En otras noticias que igual impactan a la escuadra tricolor, pensando en un futuro a corto plazo y en el bienestar de sus futbolistas, es preciso recordar que el mercado de las grandes ligas de Europa ha cerrado. De esta forma, sólo quedan ventanas de transferencias secundarias en competiciones como la Eredivisie, Primeira Liga de Porto, Superliga Turca y la Saudí Pro League, entre otras.

Dos de los jugadores que estuvieron sobre la mesa de los traspasos hasta el día de final del verano fueron los seleccionados nacionales Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. Ninguno de los dos es un hombre de peso para sus entrenadores en el Betis y en Atlético de Madrid respectivamente, por lo que, estuvieron muy cerca de salir, movimientos que al final no se han firmado.

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