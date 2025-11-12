Sports Illustrated Fútbol

Luxemburgo vs Alemania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La 'Mannschaft' busca seguir en la cima del Grupo A ante una selección luxemburguesa ya eliminada
Carlos García
Las Eliminatorias de la UEFA de clasificación para el Mundial 2026 continúan su marcha con un duelo de polos opuestos en el Grupo A. Luxemburgo, ya sin ninguna posibilidad de clasificar, recibe en casa a la poderosa Alemania, que busca una victoria para afianzarse en el liderato del grupo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Luxemburgo vs Alemania?

  • Ciudad: Luxemburgo
  • Fecha: viernes 14 de noviembre
  • Horario: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)
  • Estadio: Stade de Luxembourg
¿Cómo se podrá ver el Luxemburgo vs Alemania en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Fox Sports

Fubo, ViX

México

Sky Sports

Sky+

España

-

UEFA.tv

Últimos cinco partidos de Luxemburgo

Rival

Resultado

Competición

Eslovaquia

0-2 D

Eliminatorias Mund.

Alemania

0-4 D

Eliminatorias Mund.

Eslovaquia

0-1 D

Eliminatorias Mund.

Irlanda del Norte

1-3 D

Eliminatorias Mund.

Irlanda

0-0 E

Amistoso

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival

Resultado

Competición

Irlanda del Norte

1-0 V

Eliminatorias Mund.

Luxemburgo

4-0 V

Eliminatorias Mund.

Irlanda del Norte

3-1 V

Eliminatorias Mund.

Eslovaquia

0-2 D

Eliminatorias Mund.

Francia

2-0 V

UEFA Nations League

Últimas noticias de Luxemburgo

El equipo dirigido por Luc Holtz vive una eliminatoria para el olvido. Se ubican en el último lugar del Grupo A sin haber sumado un solo punto y con 10 goles en contra.

Llegan tras una dura fecha FIFA en octubre, donde fueron goleados 4-0 precisamente por Alemania, y luego cayeron 2-0 en Eslovaquia.

Últimas noticias de Alemania

La 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann se recuperó del tropiezo inicial ante Eslovaquia y ha enderezado el rumbo. Lideran el grupo con 9 puntos, empatados con los eslovacos.

Vienen de una sólida fecha FIFA en octubre donde ganaron sus dos partidos: 4-0 a Luxemburgo y un trabajado 1-0 de visita ante Irlanda del Norte.

Posibles alineaciones

Luxemburgo

  • Portero: Anthony Moris
  • Defensas: Florian Bohnert, Enes Mahmutovic, Seid Korac, Laurent Jans
  • Centrocampistas: Aiman Dardari, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Danel Sinani
  • Delanteros: Edvin Muratovic, Mathias Olesen.

Alemania

  • Portero: Oliver Baumann
  • Defensas: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum
  • Centrocampistas: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic
  • Medios Ofensivos: Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi
  • Delantero: Nick Woltemade.

Pronóstico SI

La diferencia entre ambas selecciones es evidente. Alemania es líder y Luxemburgo es el último lugar del grupo sin puntos. El antecedente más reciente, hace apenas un mes, fue una goleada 4-0 de los germanos. Se espera un dominio total de la 'Mannschaft' en su visita.

Luxemburgo 0-4 Alemania

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

