Luxemburgo vs Alemania: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Las Eliminatorias de la UEFA de clasificación para el Mundial 2026 continúan su marcha con un duelo de polos opuestos en el Grupo A. Luxemburgo, ya sin ninguna posibilidad de clasificar, recibe en casa a la poderosa Alemania, que busca una victoria para afianzarse en el liderato del grupo.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el viernes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Luxemburgo vs Alemania?

Ciudad : Luxemburgo

: Luxemburgo Fecha : viernes 14 de noviembre

: viernes 14 de noviembre Horario : 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España)

: 14:45 (hora de EE.UU.), 13:45 horas (México), 20:45 horas (España) Estadio: Stade de Luxembourg

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pau Barrena/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Luxemburgo vs Alemania en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Fox Sports Fubo, ViX México Sky Sports Sky+ España - UEFA.tv

Últimos cinco partidos de Luxemburgo

Rival Resultado Competición Eslovaquia 0-2 D Eliminatorias Mund. Alemania 0-4 D Eliminatorias Mund. Eslovaquia 0-1 D Eliminatorias Mund. Irlanda del Norte 1-3 D Eliminatorias Mund. Irlanda 0-0 E Amistoso

Últimos cinco partidos de Alemania

Rival Resultado Competición Irlanda del Norte 1-0 V Eliminatorias Mund. Luxemburgo 4-0 V Eliminatorias Mund. Irlanda del Norte 3-1 V Eliminatorias Mund. Eslovaquia 0-2 D Eliminatorias Mund. Francia 2-0 V UEFA Nations League

Luxembourg v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Omar Havana/GettyImages

Últimas noticias de Luxemburgo

El equipo dirigido por Luc Holtz vive una eliminatoria para el olvido. Se ubican en el último lugar del Grupo A sin haber sumado un solo punto y con 10 goles en contra.

Llegan tras una dura fecha FIFA en octubre, donde fueron goleados 4-0 precisamente por Alemania, y luego cayeron 2-0 en Eslovaquia.

Últimas noticias de Alemania

La 'Mannschaft' de Julian Nagelsmann se recuperó del tropiezo inicial ante Eslovaquia y ha enderezado el rumbo. Lideran el grupo con 9 puntos, empatados con los eslovacos.

Vienen de una sólida fecha FIFA en octubre donde ganaron sus dos partidos: 4-0 a Luxemburgo y un trabajado 1-0 de visita ante Irlanda del Norte.

Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Alexander Hassenstein/GettyImages

Posibles alineaciones

Luxemburgo

Portero : Anthony Moris

: Anthony Moris Defensas : Florian Bohnert, Enes Mahmutovic, Seid Korac, Laurent Jans

: Florian Bohnert, Enes Mahmutovic, Seid Korac, Laurent Jans Centrocampistas : Aiman Dardari, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Danel Sinani

: Aiman Dardari, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Danel Sinani Delanteros: Edvin Muratovic, Mathias Olesen.

Alemania

Portero : Oliver Baumann

: Oliver Baumann Defensas : Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum

: Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, David Raum Centrocampistas : Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic

: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic Medios Ofensivos : Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi

: Serge Gnabry, Florian Wirtz, Karim Adeyemi Delantero: Nick Woltemade.

Pronóstico SI

La diferencia entre ambas selecciones es evidente. Alemania es líder y Luxemburgo es el último lugar del grupo sin puntos. El antecedente más reciente, hace apenas un mes, fue una goleada 4-0 de los germanos. Se espera un dominio total de la 'Mannschaft' en su visita.

Luxemburgo 0-4 Alemania

