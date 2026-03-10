Malagón rompe el silencio tras perder la titularidad en América

Luis Ángel Malagón atraviesa uno de los momentos más complejos desde que llegó al América. El guardameta mexicano perdió recientemente la titularidad en el conjunto azulcrema, situación que también se ha reflejado en su panorama dentro de la selección mexicana, donde dejó de ocupar un lugar privilegiado en la rotación de porteros.

El arquero ha quedado relegado en la competencia interna del club, lo que ha generado cuestionamientos sobre su presente futbolístico. Sin embargo, el propio jugador ha decidido enfrentar el momento con autocrítica y trabajo, reconociendo que atraviesa un periodo complicado dentro de su carrera profesional.

Luis Ángel Malagón habló de las rotaciones de André Jardine y felicitó a Rodolfo Cota por su labor ante Querétaro.



La portería del América se ha convertido en una de las zonas con mayor competencia dentro del plantel. El club cuenta con varias alternativas en la posición, situación que ha generado una intensa lucha interna por el puesto titular dentro del esquema del entrenador.

Lejos de mostrarse incómodo por la disputa dentro del equipo, Malagón aseguró que el ambiente dentro del vestidor se mantiene en buenos términos y que la competencia forma parte natural de la exigencia que implica defender el arco de una institución como América.

El guardameta también subrayó que desde su llegada al club siempre existió claridad respecto a la disputa por la titularidad. En ese sentido, señaló que la competencia interna ha sido positiva para todos los porteros del plantel, quienes se mantienen preparados para responder cuando el equipo lo necesite.

“Quiero recalcar que la competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. El profe ha sido muy claro, la competencia siempre va a estar y con tantos partidos de por medio mis compañeros están preparados para cualquier situación”, aseguró.

Dentro de ese mismo mensaje, el arquero también aprovechó para reconocer el trabajo de sus compañeros en la posición, especialmente de quienes han tenido la oportunidad de defender el arco recientemente, dejando claro que el grupo mantiene una relación profesional y de respeto.

A nivel personal, Malagón admite que atraviesa un momento complicado, pero mantiene la convicción de recuperar el nivel que lo llevó a consolidarse como titular en América y a ganarse un lugar dentro de la selección mexicana durante procesos recientes.

“Yo en lo personal estoy en busca de volver a mi mejor versión. Ha pesado muchos factores, pero la única forma es volver a trabajar y seguir creyendo en este equipo, en lo que significa y en la confianza que me han brindado”, concluyó.

El arquero reconoce que el futbol suele presentar etapas complicadas en la carrera de cualquier jugador. Para él, este momento representa una prueba que deberá superar con disciplina, trabajo y mentalidad fuerte, con el objetivo de volver a competir por el puesto.

