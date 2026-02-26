Malas noticias en el FC Barcelona, Frenkie de Jong estará un mes de baja

La jornada de entrenamiento dejó una noticia que nadie quería escuchar en el entorno del FC Barcelona. Frenkie de Jong debió abandonar la sesión matutina con evidentes gestos de dolor en la parte posterior del muslo derecho. Las primeras evaluaciones médicas confirmaron lo que se temía: una rotura en el bíceps femoral que lo mantendrá fuera de las canchas, como mínimo, durante un mes.

El neerlandés venía consolidándose como una pieza clave en el esquema de Hansi Flick, especialmente en la construcción del juego desde la base. Su sociedad con Pedri comenzaba a tomar forma nuevamente tras varios contratiempos físicos, y el cuerpo técnico ya proyectaba esa dupla como eje para los compromisos más exigentes del calendario.

Un calendario exigente sin su cerebro

La baja llega en un momento crítico. El Barcelona afronta semanas determinantes, con la semifinal de la Copa del Rey y la serie de octavos de final de la Champions League en el horizonte. Perder a un futbolista del perfil de De Jong, capaz de romper líneas con conducción y aportar equilibrio táctico, obliga a replantear el armado del mediocampo.

La intención del cuerpo técnico era recuperar progresivamente a Pedri, quien podría sumar alrededor de 60 minutos este fin de semana frente al Villarreal. Sin embargo, el nuevo escenario impone ajustes inmediatos. Sin De Jong, el equipo pierde claridad en la salida y capacidad para administrar los tiempos del partido, dos aspectos que habían mejorado en los últimos encuentros.

Ante este panorama, Flick deberá apostar por alternativas internas. Marc Bernal y Marc Casadó aparecen como opciones naturales para acompañar a Pedri en la zona central, mientras que Eric García también podría retrasar su posición para aportar orden y experiencia en la distribución.

FC Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El duelo ante el Villarreal será la primera prueba sin el neerlandés en cancha y marcará el pulso de cómo responderá el equipo ante esta ausencia sensible. Más allá de los nombres, el desafío será colectivo: sostener la competitividad en una etapa donde cada detalle cuenta.

En el Barcelona saben que el calendario no da respiro. Ahora, la prioridad será recuperar a De Jong en plenitud física y encontrar soluciones inmediatas para no perder terreno en los torneos que definen la temporada.

