Mallorca vs de Atletico Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga

El comienzo de LaLiga 2025/26 no fue el esperado para el Atlético de Madrid. Luego de un arranque complicado, el equipo recién comienza a asentarse habiendo conseguido la primera victoria la jornada anterior.

Es por eso, que en búsqueda de seguir con esta regularidad, la jornada cinco será clave. No obstante, en frente tendrá a un Mallorca que está obligado a comenzar a sumar.

A continuación todo lo que tenes que saber.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mallorca vs Atlético de Madrid?

Ciudad: España

Fecha: 21 de septiembre

Horario: 10:15 horas (ET), 8:15 horas (México), 16:15 horas (España)

Estadio: Camp de futbol Son Moix

¿Cómo se podrá ver el Mallorca vs Atletico Madrid en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar + y DAZN. En EEUU através de ESPN.

Últimos cinco partidos del Mallorca

Rival Resultado Competición Espanyol 3-2 D LaLiga Real Madrid 2-1 D LaLiga Celta de Vigo 1-1 E LaLiga Barcelona 3-0 D LaLiga Hamburg 2-0 V Amisotoso

Últimos cinco partidos del Atlético Madrid

Rival Resultado Competición Liverpool 3-2 D Champions League Villarreal 2-0 V LaLiga Alavés 1-1 E LaLiga Elche 1-1 E LaLiga Espanyol 2-1 D LaLiga

Últimas noticias del Mallorca

RCD Espanyol de Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tras haber conseguido tan solo un punto en las primeras cuatro jornadas de LaLiga, el Mallorca buscará la remontada ante un Atlético de Madrid que aún no tiene regularidad. Buscará compensarlo con un buen trabajo defensivo y apostando a la contra.

Últimas noticias del Atlético Madrid

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

Por el lado del Atletico, consiguieron la primera victoria en la fecha anterior, y necesitan volver a encontrar el rumbo en el torneo local. Sin Julián Álvarez por lesión, el Cholo Simeone tendrá una gran desafío por delante.

Posibles alineaciones

Mallorca: Román; Morey, Valjent, Raillo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morales, Torre; Joseph, Muriqi.

Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Raspadori, Griezzmann.

Pronóstico SI

Mallorca 1-2 Atlético Madrid

