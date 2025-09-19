Mallorca vs de Atletico Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico de la jornada 5 de LaLiga
El comienzo de LaLiga 2025/26 no fue el esperado para el Atlético de Madrid. Luego de un arranque complicado, el equipo recién comienza a asentarse habiendo conseguido la primera victoria la jornada anterior.
Es por eso, que en búsqueda de seguir con esta regularidad, la jornada cinco será clave. No obstante, en frente tendrá a un Mallorca que está obligado a comenzar a sumar.
A continuación todo lo que tenes que saber.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Mallorca vs Atlético de Madrid?
Ciudad: España
Fecha: 21 de septiembre
Horario: 10:15 horas (ET), 8:15 horas (México), 16:15 horas (España)
Estadio: Camp de futbol Son Moix
¿Cómo se podrá ver el Mallorca vs Atletico Madrid en TV y streaming online?
En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar + y DAZN. En EEUU através de ESPN.
Últimos cinco partidos del Mallorca
Rival
Resultado
Competición
Espanyol
3-2 D
LaLiga
Real Madrid
2-1 D
LaLiga
Celta de Vigo
1-1 E
LaLiga
Barcelona
3-0 D
LaLiga
Hamburg
2-0 V
Amisotoso
Últimos cinco partidos del Atlético Madrid
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
3-2 D
Champions League
Villarreal
2-0 V
LaLiga
Alavés
1-1 E
LaLiga
Elche
1-1 E
LaLiga
Espanyol
2-1 D
LaLiga
Últimas noticias del Mallorca
Tras haber conseguido tan solo un punto en las primeras cuatro jornadas de LaLiga, el Mallorca buscará la remontada ante un Atlético de Madrid que aún no tiene regularidad. Buscará compensarlo con un buen trabajo defensivo y apostando a la contra.
Últimas noticias del Atlético Madrid
Por el lado del Atletico, consiguieron la primera victoria en la fecha anterior, y necesitan volver a encontrar el rumbo en el torneo local. Sin Julián Álvarez por lesión, el Cholo Simeone tendrá una gran desafío por delante.
Posibles alineaciones
Mallorca: Román; Morey, Valjent, Raillo, Kumbulla, Mojica; Darder, Morales, Torre; Joseph, Muriqi.
Atlético Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Raspadori, Griezzmann.
Pronóstico SI
Mallorca 1-2 Atlético Madrid
