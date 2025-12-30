A Antoine Semenyo se le ha mencionado con insistencia por varias semanas. El atacante de 25 años de edad ha sido un objetivo para varios clubes grandes no sólo de la Premier League sino de otras ligas de Europa y, sabiendo que su cláusula de rescisión vence el 10 de enero, el tiempo se acaba para negociar su traspaso.

La carrera por fichar al internacional ghanés parece haber terminado. Un reporte de Fabrizio Romano en su cuenta de la red social X confirma un rumor de las últimas horas: que Semenyo se unirá al Manchester City de Pep Guardiola.

“Antoine Semenyo y Manchester City, acuerdo casi cerrado y próximos pasos a dar”, se lee en la publicación de este martes hecha por Fabrizio Romano. “El Manchester City y el Bournemouth han tomado una decisión positiva hoy para continuar las conversaciones mientras el jugador se prepara para unirse #MCFC “.

El Bournemouth estaba reacio a desprenderse tan pronto de su atacante, al que consideraban clave en su proyecto, un jugador “determinante” en el campo y que hace poco firmó una renovación hasta 2030 (cuya cláusula de recisión es por 65 millones de libras). Semenyo tiene 9 goles y 3 asistencias en 17 partidos en esta temporada y su buen desempeño no ha hecho más que aumentar el interés de grandes equipos.

La llegada de Semenyo tendrá consecuencias

Oscar Bobb pedirá su salida del Manchester City | Visionhaus/GettyImages

Para la escuadra que dirige Pep Guardiola puede resultar clave sumar a Semenyo para que acompañe a Erling Haaland en el ataque, un movimiento que servirá de respaldo a sus aspiraciones de avanzar en la Champions League. Sin embargo, ya se habla de otras consecuencias que puede tener la llegada del nuevo fichaje.

“Entiendo que Oscar Bobb podría dejar el Manchester City en enero. Si se concreta el fichaje de Semenyo, Bobb considerará seriamente su salida”, informó Fabrizio Romano. “Varios clubes ya han hecho propuestas por Bobb, incluido el Borussia Dortmund en las últimas semanas”.

Bobb es un delantero noruego de 22 años de edad que no ha visto mucha acción en esta temporada. Ha aparecido en tres partidos y no ha inaugurado sus casillas de goles y asistencias. El Daily Mail ha reportado que el Tottenham lo considera un sujeto de interés y otros medios apuntan a un traspaso a LaLiga concretamente al Sevilla.