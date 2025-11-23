Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El duelo entre alemanes e ingleses será uno de los más atractivos de la jornada, ya que ambos tienen cosas importantes para alcanzar.
El Manchester City vuelve a la acción continental tras el parón internacional y buscará sumar de a tres en casa frente al Bayer Leverkusen, que se está rearmando con la llegada de Hjulmand como entrenador.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Bayer Leverkusen?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: martes 25 de noviembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

DAZN

Paramount+

México

Caliente TV

Fox One

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

2-1 D

Premier League

Liverpool

3-0 V

Premier League

Borussia Dortmund

4-1 V

UEFA Champions League

Bournemouth

3-1 V

Premier League

Swansea

3-1 V

EFL Cup

Últimos cinco partidos del Bayer Leverkusen

Rival

Resultado

Competición

Wolfsburgo

1-3 V

Bundesliga

Heidenheim

6-0 V

Bundesliga

Benfica

1-0 V

UEFA Champions League

Bayern Múnich

3-0 D

Bundesliga

Paderborn

4-2 V

DFB Pokal

Últimas noticias del Manchester City

El City renació de sus cenizas tras una temporada sin títulos y un pésimo inicio de campaña en la actual. Una de las señales de la levantada se vio en la UEFA Champions League, donde rápidamente se situaron entre los ocho que estarían pasando directamente a octavos de final.

Últimas noticias del Bayer Leverkusen

El temprano cambio de entrenador sorprendió a todos y obligó a reperfilar los objetivos de cara a una temporada que sin dudas viene lejos de lo esperado para el equipo que supo ser campeón de la Bundesliga años atrás. Están en zona de repechaje y necesitan sumar para no quedarse sin nada.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampista: Nico González

Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho

Delantero: Erling Haaland.

Bayer Leverkusen

Portero: Mark Flekken

Defensas: Edmond Tapsoba, Loïc Badé, Jarell Quansah, Alex Grimaldo

Mediocampistas: Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Arthur

Volantes ofensivos: Ernest Poku, Claudio Echeverri

Delantero: Christian Kofane.

Pronóstico SI

El City se impondrá sin atenuantes contra un rival que no está ni cerca de ser lo que supo ser de la mano de Xabi Alonso dos temporadas atrás.

Manchester City 3-0 Bayer Leverkusen

