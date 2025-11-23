Manchester City vs Bayer Leverkusen: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City vuelve a la acción continental tras el parón internacional y buscará sumar de a tres en casa frente al Bayer Leverkusen, que se está rearmando con la llegada de Hjulmand como entrenador.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Bayer Leverkusen?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: martes 25 de noviembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Bayer Leverkusen en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
DAZN
Paramount+
México
Caliente TV
Fox One
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
2-1 D
Premier League
Liverpool
3-0 V
Premier League
Borussia Dortmund
4-1 V
UEFA Champions League
Bournemouth
3-1 V
Premier League
Swansea
3-1 V
EFL Cup
Últimos cinco partidos del Bayer Leverkusen
Rival
Resultado
Competición
Wolfsburgo
1-3 V
Bundesliga
Heidenheim
6-0 V
Bundesliga
Benfica
1-0 V
UEFA Champions League
Bayern Múnich
3-0 D
Bundesliga
Paderborn
4-2 V
DFB Pokal
Últimas noticias del Manchester City
El City renació de sus cenizas tras una temporada sin títulos y un pésimo inicio de campaña en la actual. Una de las señales de la levantada se vio en la UEFA Champions League, donde rápidamente se situaron entre los ocho que estarían pasando directamente a octavos de final.
Últimas noticias del Bayer Leverkusen
El temprano cambio de entrenador sorprendió a todos y obligó a reperfilar los objetivos de cara a una temporada que sin dudas viene lejos de lo esperado para el equipo que supo ser campeón de la Bundesliga años atrás. Están en zona de repechaje y necesitan sumar para no quedarse sin nada.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Nico O'Reilly, Josko Gvardiol, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampista: Nico González
Volantes ofensivos: Jeremy Doku, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Savinho
Delantero: Erling Haaland.
Bayer Leverkusen
Portero: Mark Flekken
Defensas: Edmond Tapsoba, Loïc Badé, Jarell Quansah, Alex Grimaldo
Mediocampistas: Aleix Garcia, Ibrahim Maza, Arthur
Volantes ofensivos: Ernest Poku, Claudio Echeverri
Delantero: Christian Kofane.
Pronóstico SI
El City se impondrá sin atenuantes contra un rival que no está ni cerca de ser lo que supo ser de la mano de Xabi Alonso dos temporadas atrás.
Manchester City 3-0 Bayer Leverkusen
