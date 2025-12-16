Manchester City vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Después de disputar su jornada de la Premier League, el Manchester City se enfrentará al Brentford en los cuartos de final de la EFL Cup. El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre en el Etihad Stadium, lugar en donde estas escuadras se han visto las caras apenas en cuatro ocasiones.

Los dirigidos por Pep Guardiola llegan como favoritos para avanzar a la siguiente ronda de este certamen y es que tienen cinco partidos consecutivos sin perder en ninguna competencia, la última ocasión que sucumbieron fue contra el Bayer Leverkusen en la UEFA Champions League, ahí los alemanes ganaron dos por cero el encuentro.

Por su parte las Abejas tienen ya tres partidos sin conocer el triunfo, ya que venían de dos caídas en Premier League y ahora empataron a un gol contra el Leeds United, razón por la que hoy son décimo quintos de la clasificación en el certamen liguero.

A point apiece pic.twitter.com/B5hPlcXjAM — Brentford FC (@BrentfordFC) December 14, 2025

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Brentford?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: miércoles 17 de diciembre

Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Brentford en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV Paramount+ México Sin transmisión por TV Disney+ España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Crystal Palace 0-3 V Premier League Real Madrid 1-2 V Champions League Sunderland 3-0 V Premier League Fulham 4-5 V Premier League Leeds 3-2 V Premier League

Últimos cinco partidos del Brentford

Rival Resultado Competición Leeds 1-1 E Premier League Tottenham 2-0 D Premier League Arsenal 2-0 D Premier League Burnley 3-1 V Premier League Brighton 2-1 D Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Lionel Messi siempre ha sido un objeto de deseo y cuando vivía sus mejores momentos, esto se acentuaba. A tal grado que entre 2008 y 2009, Mark Bowen, colaborador de Mark Hugues, intentó llevarlo al City, esto por un monto muy bajo solo por ver si era posible que el argentino dejara al Barcelona.

"Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo. En un momento dado, teníamos que hacer ofertas de 30 millones por jugadores: 30 millones por Berbatov, 30 por Robinho, 30 por Ribery… Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo".

Últimas noticias del Brentford

La escuadra dirigida por Keith Andrews llega a este encuentro de capa caída y es que tiene cuatro partidos como visitantes sin conseguir un triunfo, la última ocasión en que esto sucedió fue el 28 de octubre cuando jugaron contra el Grimsby en la EFL Cup y los derrotaron cinco goles por cero; así fue como avanzaron a esta instancia de la Carabao Cup.

Grimsby Town v Brentford - Carabao Cup - Fourth Round - Blundell Park | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden

Delanteros: Erling Haaland

Brentford

Portero: Caoimhin Kelleher

Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Kickey

Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter

Delanteros: Mathias Jensen, Igor Thiago

Pronóstico SI

Este duelo enfrenta a uno de los punteros del campeonato de la liga inglesa contra uno equipo que no ha logrado encontrar solidez en ninguna zona del campo, esto es razón suficiente para que los dirigidos por Pep Guardiola se lleven el encuentro, aunque no de la manera más sencilla posible, ya que las Abejas podrían dar alguna sorpresa.

Manchester City 2-1 Brentford

