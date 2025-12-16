Manchester City vs Brentford: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Después de disputar su jornada de la Premier League, el Manchester City se enfrentará al Brentford en los cuartos de final de la EFL Cup. El partido se disputa este miércoles 17 de diciembre en el Etihad Stadium, lugar en donde estas escuadras se han visto las caras apenas en cuatro ocasiones.
Los dirigidos por Pep Guardiola llegan como favoritos para avanzar a la siguiente ronda de este certamen y es que tienen cinco partidos consecutivos sin perder en ninguna competencia, la última ocasión que sucumbieron fue contra el Bayer Leverkusen en la UEFA Champions League, ahí los alemanes ganaron dos por cero el encuentro.
Por su parte las Abejas tienen ya tres partidos sin conocer el triunfo, ya que venían de dos caídas en Premier League y ahora empataron a un gol contra el Leeds United, razón por la que hoy son décimo quintos de la clasificación en el certamen liguero.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Brentford?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: miércoles 17 de diciembre
Horario: 14:30 horas (Estados Unidos), 13:30 horas (México), 20:30 horas (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Brentford en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Paramount+
México
Sin transmisión por TV
Disney+
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
0-3 V
Premier League
Real Madrid
1-2 V
Champions League
Sunderland
3-0 V
Premier League
Fulham
4-5 V
Premier League
Leeds
3-2 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Brentford
Rival
Resultado
Competición
Leeds
1-1 E
Premier League
Tottenham
2-0 D
Premier League
Arsenal
2-0 D
Premier League
Burnley
3-1 V
Premier League
Brighton
2-1 D
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
Lionel Messi siempre ha sido un objeto de deseo y cuando vivía sus mejores momentos, esto se acentuaba. A tal grado que entre 2008 y 2009, Mark Bowen, colaborador de Mark Hugues, intentó llevarlo al City, esto por un monto muy bajo solo por ver si era posible que el argentino dejara al Barcelona.
"Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo. En un momento dado, teníamos que hacer ofertas de 30 millones por jugadores: 30 millones por Berbatov, 30 por Robinho, 30 por Ribery… Simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo".
Últimas noticias del Brentford
La escuadra dirigida por Keith Andrews llega a este encuentro de capa caída y es que tiene cuatro partidos como visitantes sin conseguir un triunfo, la última ocasión en que esto sucedió fue el 28 de octubre cuando jugaron contra el Grimsby en la EFL Cup y los derrotaron cinco goles por cero; así fue como avanzaron a esta instancia de la Carabao Cup.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Rayan Cherki, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden
Delanteros: Erling Haaland
Brentford
Portero: Caoimhin Kelleher
Defensas: Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van der Berg, Aaron Kickey
Centrocampistas: Dango Ouattara, Jordan Henderson, Vitaly Janelt, Keane Lewis-Potter
Delanteros: Mathias Jensen, Igor Thiago
Pronóstico SI
Este duelo enfrenta a uno de los punteros del campeonato de la liga inglesa contra uno equipo que no ha logrado encontrar solidez en ninguna zona del campo, esto es razón suficiente para que los dirigidos por Pep Guardiola se lleven el encuentro, aunque no de la manera más sencilla posible, ya que las Abejas podrían dar alguna sorpresa.
Manchester City 2-1 Brentford
