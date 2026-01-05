Manchester City vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City recibirá al Brighton en la Jornada 21 de la Premier League. El conjunto del Etihad marcha en segundo lugar de la clasificación general con 42 unidades, producto de 13 victorias, tres empates y cuatro derrotas.
Los de Guardiola están seis unidades abajo del Arsenal, que miran a todos desde arriba gracias a una superlativa campaña.
Por su cuenta, el cuadro del Brighton está en la decima posición con 28 unidades tras siete victorias, siete empates y seis derrotas.
A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Brighton?
- Ciudad: Manchester
- Fecha: miércoles 7 de enero
- Horario: 13:30 horas (Estados Unidos), 12:30 horas (México), 19:30 horas (España)
- Estadio: Etihad
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión
Peacock
México
Sin transmisión
FOX One
España
Sin transmisión
DAZN España y Movistar+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
1-1 E
Premier League
Sunderland
0-0 E
Premier League
Nottingham
1-2 V
Premier League
West Ham
3-0 V
Premier League
Brentford
2-0 V
Copa de la Liga
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Burnley
2-0 V
Premier League
West Ham
2-2 E
Premier League
Arsenal
2-1 D
Premier League
Sunderland
0-0 E
Premier League
Liverpool
2-0 D
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
El conjunto de Manchester acumuló su segundo empate en fila lo que los ha alejado de la cima de la Premier League. Dos jornadas atrás, los de Guardiola estaban dos puntos abajo de los Gunners pero ahora la distancia se ha extendido a seis, ya que el Arsenal no para de ganar.
Ante el Chelsea parecía que estaba todo controlado pero un gol de Enzo Fernández sobre la hora privó al Manchester de quedarse con los tres puntos.
La noticia más reciente para los Ciudadanos es que Max Alleyne volverá de la cesión en el Watford tras la lesión de Gvardiol.
Últimas noticias del Brighton
Con el triunfo 2-0 sobre el Burnley el Brighton es décimo sitio de la clasificación en el campeonato británico con 28 puntos. A solo tres puntos alejados de las competiciones europeas.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma.
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.
Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Phil Foden; Savinho, Rayan Cherki.
Delanteros: Erling Haaland.
Brighton
Portero: Martin Dúbravka.
Defensas: Kyle Walker, Josh Laurent, Hjalmar Ekdal, Bashir Humphreys, Lucas Pires.
Centrocampistas: Jacob Bruun Larsen, Lesley Ugochukwu, Florentino Luís, Jaidon Anthony.
Delantero: Armando Broja
Pronóstico SI
El conjunto citizen está enfocado en alcanzar al Arsenal, pero han fallado en sus últimos dos intentos al empatar dos juegos seguidor, por lo que en esta ocasión tienen que ganar en casa a como dé lugar para reducir la desventaja.
Manchester City 3-1 Brighton.
