Manchester City vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City recibirá al Brighton en la Jornada 21 de la Premier League. El conjunto del Etihad marcha en segundo lugar de la clasificación general con 42 unidades, producto de 13 victorias, tres empates y cuatro derrotas.



Los de Guardiola están seis unidades abajo del Arsenal, que miran a todos desde arriba gracias a una superlativa campaña.

Por su cuenta, el cuadro del Brighton está en la decima posición con 28 unidades tras siete victorias, siete empates y seis derrotas.

A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Brighton?

Ciudad: Manchester

Fecha: miércoles 7 de enero

Horario: 13:30 horas (Estados Unidos), 12:30 horas (México), 19:30 horas (España)

Estadio: Etihad

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión Peacock México Sin transmisión FOX One España Sin transmisión DAZN España y Movistar+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Chelsea 1-1 E Premier League Sunderland 0-0 E Premier League Nottingham 1-2 V Premier League West Ham 3-0 V Premier League Brentford 2-0 V Copa de la Liga

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición Burnley 2-0 V Premier League West Ham 2-2 E Premier League Arsenal 2-1 D Premier League Sunderland 0-0 E Premier League Liverpool 2-0 D Premier League

Últimas noticias del Manchester City

Final del partido en el Etihad. pic.twitter.com/slQFpGT1Zq — Manchester City (@ManCityES) January 4, 2026

El conjunto de Manchester acumuló su segundo empate en fila lo que los ha alejado de la cima de la Premier League. Dos jornadas atrás, los de Guardiola estaban dos puntos abajo de los Gunners pero ahora la distancia se ha extendido a seis, ya que el Arsenal no para de ganar.



Ante el Chelsea parecía que estaba todo controlado pero un gol de Enzo Fernández sobre la hora privó al Manchester de quedarse con los tres puntos.



La noticia más reciente para los Ciudadanos es que Max Alleyne volverá de la cesión en el Watford tras la lesión de Gvardiol.

Últimas noticias del Brighton

Con el triunfo 2-0 sobre el Burnley el Brighton es décimo sitio de la clasificación en el campeonato británico con 28 puntos. A solo tres puntos alejados de las competiciones europeas.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma.

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly.

Centrocampistas: Bernardo Silva, Nicolás González, Phil Foden; Savinho, Rayan Cherki.

Delanteros: Erling Haaland.

Brighton

Portero: Martin Dúbravka.

Defensas: Kyle Walker, Josh Laurent, Hjalmar Ekdal, Bashir Humphreys, Lucas Pires.

Centrocampistas: Jacob Bruun Larsen, Lesley Ugochukwu, Florentino Luís, Jaidon Anthony.

Delantero: Armando Broja

Pronóstico SI

El conjunto citizen está enfocado en alcanzar al Arsenal, pero han fallado en sus últimos dos intentos al empatar dos juegos seguidor, por lo que en esta ocasión tienen que ganar en casa a como dé lugar para reducir la desventaja.

Manchester City 3-1 Brighton.