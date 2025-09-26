Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Burnley: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los dirigidos por Pep Guardiola quieren estirar su buen rendimiento y resultados para seguir escalando posiciones en la Premier League.
Gonzalo Orellano
Arsenal v Manchester City - Premier League
Arsenal v Manchester City - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El Manchester City quiere prolongar su buen rendimiento colectivo, acompañado de los resultados para seguir escalando posiciones en la Premier League, ya que hoy se encuentra a 8 unidades del líder Liverpool.

El partido que tendrán los dirigidos por Pep Guardiola será ante el Burnley, que lleva cuatro partidos sin triunfos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs. Burnley?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: sábado 27 de septiembre

Horario: 08:00hs (México) 10:00hs (ET), 16:00hs (España)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs. Burnley en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

fuboTV,

nbcsports.com, NBC Sports App

México

Max México

Max México

España

DAZN Spain, Movistar+

DAZN, Movistar+

El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.

Últimos 5 partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Huddersfield

2-0 V

Copa de la Liga

Arsenal

1-1 E

Premier League

Napoli

2-0 V

Champions League

Manchester United

3-0 V

Premier League

Brighton

2-1 D

Premier League

Últimos 5 partidos del Burnley

Rival

Resultado

Competición

Cardiff

2-1 D

Copa de la Liga

Nottingham Forest

1-1 E

Premier League

Liverpool

1-0 D

Premier League

Manchester United

3-2 D

Premier League

Derby County

2-1 V

Copa de la Liga

Las últimas noticias del Manchester City

Phil Foden
Huddersfield Town v Manchester City - Carabao Cup Third Round | Jan Kruger/GettyImages

El Manchester City empató 1-1 contra el Arsenal por la Premier y le ganó 2-0 al Huddersfield por Copa de la Liga. Ante los de Arteta, Guardiola destacó el esfuerzo defensivo pese a tener solo un 32.8 % de posesión, la más baja de su gestión desde que llegó a los Blues.

Las últimas noticias del Burnley

Jaidon Anthony
Burnley v Nottingham Forest - Premier League | George Wood/GettyImages

El equipo que dirige Scott Parker lleva 4 partidos sin ganar, con 3 derrotas y un empate (ante Nottingham Forest) y quiere dar un gran golpe ante el City. Bashir Humphreys y Zeki Amdouni son las dos bajas que arrastra hace meses el equipo, que no tiene lesionados para este trascendental duelo.

Manchester City

Portero: James Trafford

Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes

Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva

Delanteros: Doku, Erling Haaland, Foden.

Pronóstico SI Fútbol

Manchester City 2 - Burnley 0

Published | Modified
Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

