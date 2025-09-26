Manchester City vs Burnley: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester City quiere prolongar su buen rendimiento colectivo, acompañado de los resultados para seguir escalando posiciones en la Premier League, ya que hoy se encuentra a 8 unidades del líder Liverpool.
El partido que tendrán los dirigidos por Pep Guardiola será ante el Burnley, que lleva cuatro partidos sin triunfos.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs. Burnley?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: sábado 27 de septiembre
Horario: 08:00hs (México) 10:00hs (ET), 16:00hs (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs. Burnley en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
fuboTV,
nbcsports.com, NBC Sports App
México
Max México
Max México
España
DAZN Spain, Movistar+
DAZN, Movistar+
El partido podrá verse en vivo por NBC Sports en los Estados Unidos, Caliente TV en México y DAZN en España.
Últimos 5 partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Huddersfield
2-0 V
Copa de la Liga
Arsenal
1-1 E
Premier League
Napoli
2-0 V
Champions League
Manchester United
3-0 V
Premier League
Brighton
2-1 D
Premier League
Últimos 5 partidos del Burnley
Rival
Resultado
Competición
Cardiff
2-1 D
Copa de la Liga
Nottingham Forest
1-1 E
Premier League
Liverpool
1-0 D
Premier League
Manchester United
3-2 D
Premier League
Derby County
2-1 V
Copa de la Liga
Las últimas noticias del Manchester City
El Manchester City empató 1-1 contra el Arsenal por la Premier y le ganó 2-0 al Huddersfield por Copa de la Liga. Ante los de Arteta, Guardiola destacó el esfuerzo defensivo pese a tener solo un 32.8 % de posesión, la más baja de su gestión desde que llegó a los Blues.
Las últimas noticias del Burnley
El equipo que dirige Scott Parker lleva 4 partidos sin ganar, con 3 derrotas y un empate (ante Nottingham Forest) y quiere dar un gran golpe ante el City. Bashir Humphreys y Zeki Amdouni son las dos bajas que arrastra hace meses el equipo, que no tiene lesionados para este trascendental duelo.
Manchester City
Portero: James Trafford
Defensas: Rayan Ait Nouri, Abdukodir Khusanov, John Stones, Matheus Nunes
Mediocampistas: Tijjani Reijnders, Rodri, Bernardo Silva
Delanteros: Doku, Erling Haaland, Foden.
Pronóstico SI Fútbol
Manchester City 2 - Burnley 0
Más noticias sobre la Premier League
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.