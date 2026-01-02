Manchester City vs Chelsea: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Manchester City y Chelsea empezaron la temporada 2025/2026 con objetivos similares, dada la condición, en ambos casos, de candidatos al título de Premier League.
Sin embargo, seis meses después sólo los Sky Blue continúan en carrera a reconquistar el cetro inglés, al margen de que para conseguir dicho objetivo se verán obligados a superar este domingo a una entidad londinense que atraviesa horas bajas en lo deportivo e institucional, al punto de despedir recientemente a su entrenador, Enzo Maresca.
En efecto, si el conjunto de Pep Guardiola no suma las tres unidades en el Etihad ante los Blues, correrá el riesgo de que el Arsenal se vuelva a escapar en la cima de la clasificación, como ocurrió en los primeros meses de contienda.
A su vez, la escuadra que sigue gozando del prestigio logrado por ganar el pasado Mundial de Clubes FIFA necesita cuanto menos puntuar en suelo mancuniano a fin de mantenerse cerca de la quinta casilla, la cual posiblemente de acceso a la próxima UEFA Champions League.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs. Chelsea?
Ciudad: Manchester, Inglaterra.
Fecha: domingo 4 de enero del 2026.
Horario: 12:30 (Este de EE.UU.); 11:30 (México); 18:30 (España).
Estadio: Etihad Stadium.
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBCSN y Peacock
Peacock TV
México
Sin confirmar
Sin confirmar
España
DAZN y Movistar Liga de Campeones
DAZN y Movistar+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace (visitante)
0-3
Premier League
Brentford (local)
2-0
EFL Cup
West Ham (local)
3-0
Premier League
Notthingham Forest (visitante)
1-2
Premier League
Sunderland (visitante)
0-0
Premier League
Últimos cinco partidos del Chelsea
Rival
Resultado
Competición
Everton (local)
2-0
Premier League
Cardiff (visitante)
1-3
EFL Cup
Newcastle (visitante)
2-2
Premier League
Aston Villa (local)
1-2
Premier League
Bournemouth (local)
2-2
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
- El medio talkSPORT reveló que el extremo ghanés del Bournemouth, Antoine Semenyo, está muy cerca de completar su fichaje por el City, aunque se incorporaría a dicha entidad a mitad de la próxima semana.
- Por otro lado, Pep Guardiola aseguró en conferencia de prensa que Rodri Hernández se encuentra en un 100% físicamente, algo que no ocurría desde antes de su tormentosa lesión de rodilla, en septiembre de 2024.
Últimas noticias del Chelsea
- Pese a que diversas fuentes aseguran que los españoles Xavi Hernández, Cesc Fábregas y Andoni Iraola son candidatos a sustituir a Maresca en el Chelsea, es el inglés Liam Rosenior, actual entrenador del Racing Estrasburgo, el principal aspirante a sentarse en el banquillo de Stamford Bridge.
- Eso sí, Calum McFarlane, técnico interino del cuadro del oeste de Londres, señaló, según la web de One Football, que hay opciones de que el lateral izquierdo titular, Marc Cucurella, regrese al césped contra el Manchester City luego de fracturarse el dedo pequeño de su pie en un accidente casero.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Días, Aké y O'Reilly
Centrocampistas: Rodri, Bernardo Silva (C) y Foden
Delanteros: Cherki, Doku y Haaland
Chelsea
Portero: Robert Sánchez
Defensas: James (C), Fofana, Chalobah y Cucurella o Malo Gusto
Centrocampistas: Caicedo, Enzo Fernández, Palmer
Delanteros: Estevão, Pedro Neto y João Pedro
Pronóstico SI
Por distintos motivos, las dos oncenas están prácticamente urgidas de ganar, en especial unos Ciudadanos que de no sacar tres unidades en casa pueden ver cómo se les empieza a alejar el título liguero. De ese modo los Sky Blues, quienes lucen mucho más compenetrados que el conjunto londinense, cuentan con mayores opciones de salir airosos y frente a su público.
Manchester City 3-1 Chelsea
