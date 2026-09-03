Manchester City vs Coventry: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City y el Coventry City se enfrentarán este sábado 5 de septiembre por la tercera fecha de la Premier League 2026/27. En el Etihad Stadium el conjunto de Enzo Maresca buscará su tercer triunfo al hilo para sostenerse en lo más alto de la tabla.

Los Citizens llegan a este duelo tras golear por 4-1 a Crystal Palace en Selhurst Park. Erling Haaland abrió el marcador a los 17 minutos y Rayan Cherki amplió la diferencia en el complemento con una gran acción individual. Palace descontó de manera fortuita tras un tiro libre de Yéremy Pino que terminó en gol en contra de Gianluigi Donnarumma, pero Cherki volvió a aparecer rápidamente para marcar el 3-1 y Haaland completó su doblete a cinco minutos del final.

Coventry, uno de los recién ascendidos después de 25 años fuera de la máxima categoría, todavía no pudo sumar en la Premier. Perdió 3-0 ante Arsenal en su debut y luego cayó 1-0 como local frente a Hull City, en un encuentro que se definió con un gol de Liam Millar a los 82 minutos. La buena noticia llegó en la Carabao Cup, donde derrotó 4-2 a Plymouth como visitante y avanzó de ronda.

A continuación, toda la información para este gran partido de Premier.

Pronóstico SI Fútbol

El City llega con puntaje perfecto y mostrando un crecimiento sostenido bajo la conducción de Maresca, mientras que Coventry todavía no pudo sumar ni marcar en sus dos primeras presentaciones de Premier League. La diferencia de jerarquía colocan al conjunto de Maresca como claro favorito.

El equipo visitante necesitará sostenerse defensivamente y aprovechar cualquier espacio para intentar sorprender, aunque el City cuenta con demasiados recursos en ataque y llega con Haaland y Cherki en gran nivel. La victoria local parece inevitable.

Pronóstico: Manchester City 3-0 Coventry

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Coventry?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 5 de septiembre

: sábado 5 de septiembre Hora : 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Paul Tierney

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Coventry (últimos cinco partidos)

Manchester City : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Coventry: 2

Último partido entre ambos: 03/03/2002 - Manchester City 4-2 Coventry - Fecha 37, Premier League 2001/2002

Man City v Coventry X | Gary M. Prior/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Coventry Crystal Palace 1-4 Manchester City 28/08/26 Coventry City 0-1 Hull City 29/08/26 Manchester City 2-1 Bournemouth 23/08/26 Plymouth 2-4 Coventry City 25/08/26 Arsenal 3-0 Manchester City 16/8/2026 Arsenal 3-0 Coventry City 21/08/26 Manchester City 3-1 Atlético de Madrid 9/8/2026 Coventry City 2-0 Mónaco 14/08/26 K-League All Stars 1-3 Manchester City 5/8/2026 Coventry City 3-1 Espanyol 08/08/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Coventry por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester City

La gran novedad en el City pasa por la llegada de Enzo Fernández desde Chelsea. El volante argentino fue fichado por una suma cercana a los 145 millones de euros, convirtiéndose en una de las compras más caras en la historia del fútbol. Firmó contrato hasta 2031 y utilizará la camiseta número 17. Podría hacer su presentación este mismo sábado.

En cuanto a las bajas, Jérémy Doku continúa fuera por una lesión en la pantorrilla sufrida durante la Community Shield. Matheus Nunes, en cambio, avanzó con su recuperación y podría tener minutos o presencia en el banco de los suplentes. El equipo no tiene suspendidos.

FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEA | ADRIAN DENNIS/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly,;Elliot Anderson, Marc Guéhi; Phil Foden, Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Erling Haaland.

Últimas noticias del Coventry City

Frank Lampard necesita encontrar rápidamente una solución ofensiva para un equipo que todavía no marcó en sus dos presentaciones de Premier. Taiwo Awoniyi y Jack Rudoni aparecen como las principales amenazas del conjunto visitante, mientras que el triunfo ante Plymouth permitió recuperar algo de confianza después de las derrotas ante Arsenal y Hull.

El entrenador no podrá contar con Haji Wright, Luke Woolfenden ni Kaine Kesler-Hayden, todos ellos fuera por lesión.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27 | Molly Darlington/GettyImages

Posible alineación del Coventry City (4-2-3-1): Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Aurèle Amenda, Jake Dasilva; C. Yirenkyi, Matt Grimes; Loum Tchaouna, Jack Rudoni, Ephron Mason-Clarke; Taiwo Awoniyi.

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