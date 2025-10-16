Manchester City vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Tras el parón de la Fecha FIFA llega un duelo entre dos equipos que disputan momentáneamente puestos europeos en el futbol inglés. El Manchester City recibe en Etihad Stadium al Everton en la Jornada 8 de la Premier League este sábado 18 de octubre.
Los Toffees marchan octavos de la clasificación con tres triunfos, dos empates y dos derrotas, mismos que les han otorgado 11 unidades. Por su parte los Citizens llegaron a 13 puntos después de sumar cuatro victorias, un empate y dos descalabros.
El Etihad suele ser un lugar poco amigable para los ahora visitantes, quienes lograron sacar una victoria por última ocasión el 20 de diciembre del 2010, ahí el marcador terminó dos goles por uno en su favor y en ambas escuadras sonaban nombres como Tim Howard, Phil Neville, Carlos Tévez, Yaya Touré o Mario Balotelli.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Everton?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: sábado 18 de octubre
Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 16:00 horas (España)
Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Everton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Sin transmisión de TV
PeacockTV
México
TNT Sports
TNT Go
España
DAZN España
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Brentford
0-1 V
Premier League
Mónaco
2-2 E
Champions League
Burnley
5-1 V
Premier League
Huddersfield
0-2 V
EFL Cup
Arsenal
1-1 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Everton
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
2-1 V
Premier League
West Ham
1-1 E
Premier League
Wolves
2-0 D
EFL Cup
Liverpool
2-1 D
Premier League
Aston Villa
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
El Manchester City pasa por una época de recambio y el primer sacrificado fue Kevin de Bruyne. Ahora pareciera que el siguiente en irse será Bernardo Silva, quien de acuerdo a diversos medios ingleses, no habría renovado con el club. El jugador termina su vínculo con el conjunto de Manchester en el verano de 2026.
Últimas noticias del Everton
En caso de sacar un triunfo el Everton llegaría a 14 puntos en la temporada 2025/26 de la Premier League y con algunas combinaciones de resultados, el City podría caer algunas posiciones que lo dejarían mal parado en este certamen.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Oscar Bobb, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Savinho
Delanteros: Erling Haaland
Everton
Portero: Jordan Pickford
Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michale Keane, Vitaliy Mykolenko
Centrocampistas: Iliman Ndiaye, Idrissa Gana, James Garner, Jack Grealish
Delanteros: Tyler Dibling, Thierno Barry
Pronóstico SI
Este partido está por demás igualado en la tabla general de la Premier League, por lo que podríamos ver un empate por cualquier marcador.
Manchester City 1-1 Everton
