Manchester City vs Everton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Tras el parón de la Fecha FIFA llega un duelo entre dos equipos que disputan momentáneamente puestos europeos en el futbol inglés. El Manchester City recibe en Etihad Stadium al Everton en la Jornada 8 de la Premier League este sábado 18 de octubre.

Los Toffees marchan octavos de la clasificación con tres triunfos, dos empates y dos derrotas, mismos que les han otorgado 11 unidades. Por su parte los Citizens llegaron a 13 puntos después de sumar cuatro victorias, un empate y dos descalabros.

El Etihad suele ser un lugar poco amigable para los ahora visitantes, quienes lograron sacar una victoria por última ocasión el 20 de diciembre del 2010, ahí el marcador terminó dos goles por uno en su favor y en ambas escuadras sonaban nombres como Tim Howard, Phil Neville, Carlos Tévez, Yaya Touré o Mario Balotelli.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Everton?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: sábado 18 de octubre

Horario: 10:00 (hora de EE.UU.), 08:00 horas (México), 16:00 horas (España)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Everton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Sin transmisión de TV PeacockTV México TNT Sports TNT Go España DAZN España DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Brentford 0-1 V Premier League Mónaco 2-2 E Champions League Burnley 5-1 V Premier League Huddersfield 0-2 V EFL Cup Arsenal 1-1 E Premier League

Últimos cinco partidos del Everton

Rival Resultado Competición Crystal Palace 2-1 V Premier League West Ham 1-1 E Premier League Wolves 2-0 D EFL Cup Liverpool 2-1 D Premier League Aston Villa 0-0 E Premier League

Últimas noticias del Manchester City

El Manchester City pasa por una época de recambio y el primer sacrificado fue Kevin de Bruyne. Ahora pareciera que el siguiente en irse será Bernardo Silva, quien de acuerdo a diversos medios ingleses, no habría renovado con el club. El jugador termina su vínculo con el conjunto de Manchester en el verano de 2026.

Últimas noticias del Everton

En caso de sacar un triunfo el Everton llegaría a 14 puntos en la temporada 2025/26 de la Premier League y con algunas combinaciones de resultados, el City podría caer algunas posiciones que lo dejarían mal parado en este certamen.

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rubén Dias, Josko Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Oscar Bobb, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Savinho

Delanteros: Erling Haaland

Everton

Portero: Jordan Pickford

Defensas: Jake O'Brien, James Tarkowski, Michale Keane, Vitaliy Mykolenko

Centrocampistas: Iliman Ndiaye, Idrissa Gana, James Garner, Jack Grealish

Delanteros: Tyler Dibling, Thierno Barry

Pronóstico SI

Este partido está por demás igualado en la tabla general de la Premier League, por lo que podríamos ver un empate por cualquier marcador.

Manchester City 1-1 Everton

