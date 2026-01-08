Manchester City vs Exeter City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester City recibe este sábado al Exeter City en el Etihad Stadium, en el duelo correspondiente a la ronda de 1/32 de final de la FA Cup. El encuentro enfrenta a uno de los grandes dominadores del fútbol inglés con un histórico del fútbol modesto, en una competición que tradicionalmente da espacio a las sorpresas y a los sueños imposibles.

A continuación, la previa con la información del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Exeter City?

Ciudad: Manchester

Fecha: sábado 10 de enero

Horario: 10:00 horas (Estados Unidos), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Exeter City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos ESPN deportes ESPN app México Sky Sports Sin transmisión España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos

Manchester City Exeter City Manchester City 1-1 Brighton (07/01/26) Huddersfield 2-2 Exeter (04/01/26) Manchester City 1-1 Chelsea (04/01/26) Exeter 1-0 Luton (01/01/26) Sunderland 0-0 Manchester City (01/01/26) Wimbledon 0-1 Exeter (29/12/25) Nottingham Forest 1-2 Manchester City (27/12/25) Cardiff 1-0 Exeter (26/12/25) Manchester City 3-0 West Ham (20/12/25) Exeter 3-0 Barnsley (20/12/25)

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega a la cita en una posición privilegiada en la Premier League, instalado en la parte alta de la tabla. Sin embargo, el margen de error comienza a reducirse después del reciente empate frente al Brighton, un tropiezo que ha permitido al Arsenal abrir distancia en la pelea por el liderato, aunque los ‘citizens’ todavía cuentan con un partido menos que mantiene intactas sus opciones. La FA Cup aparece, además, como una oportunidad para rotar, mantener la competitividad y reforzar la confianza del grupo en un tramo clave de la temporada.

Últimas noticias del Exeter City

Bolton Wanderers v Exeter City - Sky Bet League One | Harry McGuire - Camerasport/GettyImages

Para el Exeter City, el partido representa mucho más que una eliminatoria. Es una ocasión única para intentar eliminar a uno de los gigantes del fútbol inglés, pero también una experiencia inolvidable para el club y sus aficionados: pisar un estadio de la Premier League como el Etihad y medirse a un equipo repleto de estrellas. Con la presión totalmente del lado local, el conjunto visitante afronta el choque con la ilusión de quien no tiene nada que perder y todo por ganar.

Posibles alineaciones

Manchester City: Donnarumma, Matheus Nunes, Khusanov, Alleyne, Aké, Nico, Reijnders, Foden, Bernardo Silva, Doku y Haaland

Exeter City: Whitworth, Turns, Fitzwater, Woodhouse, McMillan, Brierley, Cole, Oakes, Niskanen, Wareham y Higgins

Pronóstico SI

En un partido de esta índole el equipo favorito siempre es el que compite en la máxima división por lo que en este encuentro los de Guardiola parten como favoritos a vencer y clasificarse para la próxima ronda.

Manchester City 6-1 Exeter

