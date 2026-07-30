Manchester City vs Inter de Milán: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City y el Inter de Milán serán los protagonistas de uno de los encuentros amistosos más atractivos de la pretemporada previa al inicio de la actividad oficial en Europa. Reeditando la final de la Champions 2022/23, ambos equipos se verán las caras en Hong Kong este sábado 1° de agosto.

El duelo marcará el inicio del ciclo de Enzo Maresca al frente de los citizens tras la salida de Pep Guardiola luego de 10 años al mando. El italiano, campeón del mundo con Chelsea, tendrá el gran desafío de sostener al club en lo más alto de la Premier y de Europa.

El Inter, por su parte, llega con el título del Scudetto bajo el brazo. El equipo de Christian Chivu comienza una nueva temporada con la ilusión de volver a dominar Italia y saldar la cuenta pendiente de alcanzar la Champions League, esquiva en las últimas dos finales que jugó.

A continuación, toda la información de este gran amistoso en Hong Kong.

Pronóstico SI Fútbol

Estamos en presencia de un encuentro amistoso, en el comienzo de la pretemporada de ambos equipos, con jugadores que recién se incorporan de sus vacaciones y un viaje largo desde Europa. Posiblemente veamos un ritmo sereno, con acción en ambas porterías, y con un resultado que seguramente esté del lado del City por su capacidad ofensiva.

Pronóstico: Manchester City 2-1 Inter

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Inter de Milán?

Ciudad : Hong Kong, China

: Hong Kong, China Estadio : Kai Tak Stadium

: Kai Tak Stadium Fecha : sábado 1° de agosto

: sábado 1° de agosto Hora: 07:30 EE.UU (Este), 05:30 MEX, 13:30 ESP

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City vs Inter de Milán

Partidos jugados: 4

4 Manchester City: 2

2 Empates: 2

2 Inter de Milán: 0

Último partido entre ambos: 18/09/2024 - Man City 0-0 Inter de Milán - Fase de Liga de la Champions League, Fecha 1

Manchester City v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 | Visionhaus/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester City Inter de Milán Manchester City 1-2 Aston Villa 24/05/26 Karlsuhe 1-2 Inter de Milán 26/07/26 Bournemouth 1-1 Manchester City 19/05/26 Bologna 3-3 Inter de Milán 23/05/26 Manchester City 1-0 Chelsea 16/05/26 Inter de Milán 1-1 Hellas Verona 17/05/26 Manchester City 3-0 Palace 13/05/26 Lazio 0-2 Inter de Milán 13/05/26 Manchester City 3-0 Brentford 09/05/26 Lazio 0-3 Inter de Milán 09/05/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Inter de Milán por televisión y streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos CBS Sports Network, fuboTV, FOX Deportes, CITY+, FOX One México Claro Sports, CITY+ España CITY+

Últimas noticias del Manchester City

Enzo Maresca tendrá su estreno al frente del equipo citizen, buscando empezar a plasmar su idea de juego antes de una temporada cargada de expectativas. El plantel presenta varias ausencias importantes de jugadores que disputaron el Mundial y la gira asiática también servirá para dar minutos a varios juveniles y evaluar alternativas de cara al comienzo de la Premier League.

En cuanto a la plantilla, Erling Haaland, Elliot Anderson, Marc Guéhi, Jérémy Doku y Nico O'Reilly continúan de vacaciones mientras que Rodri sigue recuperándose de una operación de espalda. Tampoco estarán Jack Grealish, aún en la recta final de su recuperación, ni James Trafford y Kalvin Phillips, quienes ultiman sus respectivas salidas del club. Se espera que futbolistas como Gianluigi Donnarumma, Tijjani Reijnders, Mateo Kovačić y Nico González lideren un equipo que también contará con jóvenes como Divin Mubama, Jaden Heskey y Jeremy Monga.

Enzo Maresca - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Reis, Khusanov, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Monga; Mubamba

Últimas noticias del Inter de Milán

El Inter inicia una exigente gira de pretemporada por Asia y Oceanía que incluirá tres amistosos de primer nivel. Luego de enfrentar al City, el equipo se trasladará a Australia para disputar un derbi frente al Milan en Perth. Días después, cerrará el tour con otro clásico ante la Juventus.

Los nerazzurri llegan con buenas sensaciones tras remontar y vencer al Karlsruhe en su primer amistoso de preparación, con un doblete del delantero Diouf. El club acaba de cerrar uno de los movimientos más importantes del mercado con la incorporación de John Stones, quien firmará como agente libre tras finalizar su etapa en el Manchester City. El defensor inglés se reencontrará con otro ex-City como lo es Manuel Akanji, mientras se espera por el fichaje del Cuti Romero desde el Tottenham.

SOCCER: JUL 18 FIFA World Cup 26 Bronze Final - France v England | Icon Sportswire/GettyImages

Posible alineación del Inter de Milán (3-5-2): J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Bonny

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