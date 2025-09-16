Manchester City vs Napoli: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la jornada 1 de la Champions League

La edición 2025-26 de la Champions League comienza y con ella todas las ilusiones renovadas de los equipos. Con algunas actuaciones que dejaron mucho que desear la temporada anterior, este es un nuevo momento de reinvención para los clubes.

Ese es el caso del Manchester City, quien no cumplió con las expectativas y buscará mejorar lo realizado el año anterior. Sin embargo su debut no será nada sencillo: enfrentará al Napoli en un encuentro que promete emociones.

A continuación todo lo que tenes que saber sobre el partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Napoli?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: 18 de septiembre

Horario: 15:00 (EEUU), 21: 00 (ESP), 13:00 (México)

Estadio: Etihad Stadium

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Napoli en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +. Mientras que en Argentina por Disney + y en México a través de Max México.

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Manchester United 3-0 V Premier League Brighton 2-1 D Premier League Tottenham 2-0 D Premier League Wolves 4-0 V Premier League Palermo 3-0 V Amistoso

Últimos cinco partidos del Napoli

Rival Resultado Competición Fiorentina 3-1 V Serie A Cagliari 1-0 V Serie A Sassuolo 2-0 V Serie A Olympiacos 2-1 V Amistoso Calcio 4-0 V Amistoso

Últimas noticias sobre el Manchester City

Manchester City v Manchester United - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Luego de un complicado arranque en la Premier League, el Manchester City consiguió una importante victoria en el derby ante su histórico rival. Ese envión será crucial para prepararse de cara a lo que vendrá cuando le toque recibir a un Napoli que viene embalentonado.

Últimas noticias sobre el Napoli

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Por el lado del Napoli, su presente es distinto. Se encuentra puntero en la Serie A y consiguió todas victorias en lo que va de este arranque de la temporada. Buscará aprovechar el mal momento del City para empezar esta fase de liga con el pie derecho.

Posibles alineaciones

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland.

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Pronóstico SI

Manchester City 2-3 Napoli

