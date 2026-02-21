Manchester City vs Newcastle: previa, predicciones y alineaciones

El Etihad Stadium será el punto de encuentro para uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Premier League. El Manchester City recibe al Newcastle United con la parte alta de la tabla en juego y con dos equipos que llegan en momentos anímicos intensos tras sus compromisos recientes. La exigencia del calendario no da respiro y obliga a sostener el nivel cada fin de semana.

El conjunto de Pep Guardiola afronta el duelo con la tranquilidad de haber asegurado su continuidad en la Champions League y con la mira puesta en no ceder terreno en la carrera por el título doméstico. En liga ha mostrado mayor contundencia en las últimas fechas y, con varias piezas recuperadas, buscará imponer su dominio desde el inicio para encaminar un partido que puede ser determinante en la pelea por la cima.

El Newcastle, por su parte, aterriza con confianza luego de una goleada contundente en la copa europea y con la intención de trasladar esa energía a la competencia local. Si bien su recorrido en la Premier ha sido irregular, el equipo de Eddie Howe ha demostrado que puede competir ante rivales directos y que tiene argumentos ofensivos para incomodar a cualquiera.

A continuación, repasamos las últimas novedades de ambos equipos, las posibles formaciones y los puntos que pueden inclinar la balanza.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Newcastle?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Thomas Bramall

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y Newcastle (últimos cinco partidos)

Manchester City : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Newcastle: 1

Último partido entre ambos: 4/2/2026 - Manchester City 3-1 Newcastle - Carabao Cup, semifinales (vuelta)

Últimos 5 partidos

Manchester City Newcastle Manchester City 2-0 Salford City 14/02/26 FK Qarabag 1-6 Newcastle 18/2/26 Manchester City 3-0 Fulham 11/02/26 Aston Villa 1-3 Newcastle 14/2/26 Liverpool 1-2 Manchester City 8/2/26 Tottenham 1-2 Newcastle 10/2/26 Manchester City 3-1 Newcastle 4/2/26 Newcastle 2-3 Brentford 7/2/26 Tottenham 2-2 Manchester City 1/2/26 Manchester City 3-1 Newcastle 4/2/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Newcastle por Televisión y Streaming online?

País Canal de TV / Streaming online Estados Unidos Peacock, Universo México FOX One España DAZN

Últimas noticias del Manchester City

El Manchester City viene de eliminar al Salford City (2-0) y meterse en los octavos de final de la FA Cup en un partido que dejó bastantes críticas. Los goles fueron un tanto en contra de Alfie Dorrington, tras un centro de Rayan Aït-Nouri, y un cierre de Marc Guéhi en el tramo final.

Guardiola fue claro tras el encuentro y calificó el trámite como "aburrido". El equipo dominó, pero le costó encontrar espacios ante un bloque bajo y espeso. "Lo único bueno es que seguimos en competencia", reconoció el técnico, molesto por la falta de fluidez y lectura en campo rival.

En ese partido, el entrenador rotó y presentó un once muy diferente al habitual. Omar Marmoush fue el '9' ante la ausencia de Erling Haaland, quien no participó tras una molestia sufrida en el triunfo liguero ante Fulham. John Stones volvió a ser titular y capitán luego de superar un problema muscular que lo tenía fuera desde diciembre.

En la Premier, el panorama fue distinto. El City goleó 3-0 al Fulham en el Etihad y quedó a tres puntos del líder. Tras el empate ante el Tottenham y la victoria ajustada contra el Liverpool, el equipo mostró una versión más sólida, sin los bajones de intensidad que lo habían condicionado recientemente.

Manchester City - Premier League | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Con el boleto asegurado en la Champions y sin playoffs en el horizonte inmediato, el City puede enfocar recursos en sostener la pelea doméstica. El duelo ante el Newcastle será una nueva prueba para medir si la mejora en liga se consolida o si reaparecen las irregularidades.

Posible alineación del Manchester City contra el Newcastle (4-3-3): Donnarumma; Ait-Nouri; Guéhi; Rúben Dias; Nunes; O'Reilly; Rodri; Bernardo; Marmoush; Haaland; Semenyo.

Últimas noticias del Newcastle

El Newcastle llega al cruce luego de una semana intensa en tres frentes. En la Premier League, las Urracas marchan décimas y vienen de un triunfo clave por 2-1 ante el Tottenham en Londres, donde el equipo de Eddie Howe mostró solidez bajo presión y sumó tres puntos vitales en su pelea por puestos europeos.

Entre ese compromiso y el duelo europeo, Newcastle también avanzó en la FA Cup al imponerse 3-1 ante Aston Villa como visitante. Con superioridad numérica tras la expulsión del arquero rival, Sandro Tonali lideró la remontada con un doblete y Woltemade completó el resultado. La seguidilla confirmó la profundidad del plantel y la capacidad de respuesta en escenarios adversos.

El golpe más resonante llegó en la Champions con un 6-1 en Azerbaiyán frente al Qarabag que dejó la serie de playoffs prácticamente resuelta. Anthony Gordon firmó cuatro goles en el primer tiempo y quedó segundo en la tabla de artilleros del torneo.

Anthony Gordon, Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Serena Taylor/GettyImages

De cara al viaje a Manchester, Howe podría recuperar a Lewis Miley, Yoane Wissa y Sven Botman (todos bajo evaluación física), mientras que Emil Krafth quedó descartado para lo que resta de la temporada tras una cirugía de rodilla. El equipo no sufrió nuevas lesiones en Europa, por lo que la base que goleó entre semana estaría disponible.

Posible alineación del Newcastle contra el Manchester City (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Willock; Elanga, Woltemade, Barnes; Gordon.

Pronóstico SI Fútbol

Si algo promete este cruce es intercambio de golpes. El City tiene más posesión y jerarquía, pero Newcastle llega con la confianza por las nubes tras su festín europeo y no suele especular cuando huele sangre. Con talento de sobra en los últimos metros y defensas que a veces conceden de más, un empate asoma como un guion bastante creíble.

Manchester City 2-2 Newcastle

