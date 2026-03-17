Manchester City vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones
Esta semana se disputará la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Manchester City y el Real Madrid, luego de que en el partido de ida ganara el cuadro español por goleada 3-0 con un triplete de Federico Valverde.
A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy interesante para ambos clubes en sus aspiraciones por conseguir avanzar de ronda.
Pronóstico SI Fútbol
El conjunto blanco consiguió una muy buena ventaja de tres goles para la vuelta, algo que realmente será muy díficil de superar y más ante un rival al que han dominado en los últimos cinco compromisos en este torneo.
Aún así, creemos que el cuadro inglés puede ganar, pero seguramente no lo hará por más de dos goles, lo más probable es que puedan ganar por la mínima, pero los merengies van a tratar de ser muy cerrados atrás y evitar perder la ventaja.
Manchester 2-1 Real Madrid
¿A qué hora se juega el Manchester City vs Real Madrid?
- Ciudad: Manchester, Inglaterra
- Estadio: Etihad Stadium
- Fecha: martes 17 de marzo
- Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP
- Árbitro: Clément Turpin (FRA)
- VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Real Madrid (últimos 5 partidos)
- Manchester City: 1
- Empate: 0
- Real Madrid: 4
- Último partido entre ambos: 11/03/26 - Real Madrid 3-0 Manchester City - UCL
Últimos 5 partidos
Manchester City
Real Madrid
West Ham 1-1 Manchester City /03/26
Real Madrid 4-1 Elche 14/03/2
Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26
Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26
Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26
Celta 1-2 Real Madrid 06/03/26
Manchester City 2-2 Nottingham 04/03/26
Real Madrid 0-1 Getafe 02/03/26
Leeds 0-1 Manchester City 28/03/26
Real Madrid 2-1 Benfica 27/02/26
¿Cómo ver el Manchester City vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+ y DAZN USA
México
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Últimas noticias de Manchester City
El pasado fin de semana ek conjunto de los Citizens igualó a un tanto en su visita a Londres ante West Ham, el equipo de Pep Guardiola está enfocado primordialmente en la vuelta de octavos de final de la Champions League frente a Real Madrid en donde tienen una desventaja de tres goles.
El equipo inglés luchará por poder revirtir el 3-0 que les propinaron los merengues para seguir en la competencia europea, aunque ciertamente será una prueba bastante complicada.
Posible alineación de Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku; Erling Haaland
Últimas noticias de Real Madrid
Kylian Mbappé y Jude Bellingham han entrado en la convocatoria del Real Madrid el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City que se disputará el martes en el Etihad Stadium.
De esta forma, Ferland Mendy, Éder Militao, Dani Ceballos y Raúl Asencio son los cuatro jugadores que continúan lesionados en el Real Madrid.
Posible alineación de Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Arda Guler, Vinícius Júnior
MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.