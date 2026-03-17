Manchester City vs Real Madrid: previa, predicciones y alineaciones

Esta semana se disputará la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Manchester City y el Real Madrid, luego de que en el partido de ida ganara el cuadro español por goleada 3-0 con un triplete de Federico Valverde.

A continuación, te damos toda la información sobre este enfrentamiento que será muy interesante para ambos clubes en sus aspiraciones por conseguir avanzar de ronda.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto blanco consiguió una muy buena ventaja de tres goles para la vuelta, algo que realmente será muy díficil de superar y más ante un rival al que han dominado en los últimos cinco compromisos en este torneo.

Aún así, creemos que el cuadro inglés puede ganar, pero seguramente no lo hará por más de dos goles, lo más probable es que puedan ganar por la mínima, pero los merengies van a tratar de ser muy cerrados atrás y evitar perder la ventaja.

Manchester 2-1 Real Madrid

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Real Madrid?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Fecha : martes 17 de marzo

: martes 17 de marzo Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Clément Turpin (FRA) VAR: Jérôme Brisard (FRA)

El Etihad Stadium será la sede del partido de vuelta | MB Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Real Madrid (últimos 5 partidos)

Manchester City : 1

: 1 Empate : 0

: 0 Real Madrid: 4

Último partido entre ambos: 11/03/26 - Real Madrid 3-0 Manchester City - UCL

Últimos 5 partidos

Manchester City Real Madrid West Ham 1-1 Manchester City /03/26 Real Madrid 4-1 Elche 14/03/2 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Real Madrid 3-0 Manchester City 11/03/26 Newcastle 1-3 Manchester City 07/03/26 Celta 1-2 Real Madrid 06/03/26 Manchester City 2-2 Nottingham 04/03/26 Real Madrid 0-1 Getafe 02/03/26 Leeds 0-1 Manchester City 28/03/26 Real Madrid 2-1 Benfica 27/02/26

¿Cómo ver el Manchester City vs Real Madrid por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Manchester City

El pasado fin de semana ek conjunto de los Citizens igualó a un tanto en su visita a Londres ante West Ham, el equipo de Pep Guardiola está enfocado primordialmente en la vuelta de octavos de final de la Champions League frente a Real Madrid en donde tienen una desventaja de tres goles.

El equipo inglés luchará por poder revirtir el 3-0 que les propinaron los merengues para seguir en la competencia europea, aunque ciertamente será una prueba bastante complicada.

Final del partido en Londres. pic.twitter.com/dcUdgPD0VB — Manchester City (@ManCityES) March 14, 2026

Posible alineación de Manchester City (4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, Nico O'Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Savinho, Antoine Semenyo, Jeremy Doku; Erling Haaland

Últimas noticias de Real Madrid

Kylian Mbappé y Jude Bellingham han entrado en la convocatoria del Real Madrid el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Manchester City que se disputará el martes en el Etihad Stadium.

De esta forma, Ferland Mendy, Éder Militao, Dani Ceballos y Raúl Asencio son los cuatro jugadores que continúan lesionados en el Real Madrid.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron convocados | Octavio Passos - UEFA/GettyImages

Posible alineación de Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Fran García; Federico Valverve, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Brahim Diaz, Arda Guler, Vinícius Júnior

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