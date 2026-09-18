Manchester City vs Sunderland: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester City tiene puntaje perfecto en la Premier League. Luego del golpe contra el Arsenal en la Community Shield al comienzo de la campaña, el equipo de Enzo Maresca se transformó y, de la mano de los refuerzos y los jugadores de siempre, encaminó su camino y acumula un invicto de seis partidos. El Sunderland, por su parte, viene de debutar en la Europa League 2026/27 con una victoria por 1-0 sobre el AZ Alkmaar. En la Premier, en cambio, suma apenas cuatro puntos y sufrió una derrota por 2-0 contra el Arsenal.

A continuación, toda la información sobre el partido de este domingo.

Pronóstico SI Fútbol

El Sunderland necesitaría un partido perfecto para quedarse con los tres puntos contra un City que ganó sus cuatro partidos hasta ahora. Los de Maresca, además del puntaje ideal en la tabla, vienen de golear al Norwich y de darles descanso a sus titulares habituales, por lo que deberían imponer sus condiciones, aunque alguna distracción de Gianluigi Donnarumma podría costarles un gol.

Manchester City 2-1 Sunderland

¿A qué hora se juega el Manchester City vs Sunderland?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Etihad Stadium

Fecha: domingo 20 de septiembre

Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP

Árbitro: Robert Jones

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Sunderland

Manchester City: 4

4 Empates : 1

: 1 Sunderland: 0

Último partido entre ambos: 1/1/2026 - Sunderland 0-0 Manchester City - Fecha 19, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Manchester City Sunderland Manchester City 5-0 Norwich 17/9/2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar 16/9/2026 Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026 Sunderland 0-2 Arsenal 12/9/2026 Porto 0-2 Manchester United 8/9/2026 Sunderland 1-0 Hull City 8/9/2026 Manchester City 1-0 Coventry 5/9/2026 Brentford 1-1 Sunderland 5/9/2026 Crystal Palace 1-4 Manchester City 28/8/2026 Sunderland 1-0 Fulham 30/8/2026

¿Cómo ver el Manchester City vs Sunderland por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester City

Enzo Maresca, Manchester City | Visionhaus/GettyImages

El City avanzó a octavos de final de la Carabao Cup con una goleada por 5-0 al Norwich en el Etihad. Maresca le dio descanso a Erling Haaland y apostó por una formación con suplentes y juveniles, que respondieron con la jerarquía que el DT necesitaba. Gerónimo Rulli tuvo su debut oficial bajo los tres palos y Floyd Samba, de 17 años, disputó su primer partido con el plantel principal.

Samba abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo luego de una asistencia de Allan Elías y completó su doblete durante la segunda parte. Rayan Cherki, Allan y Ryan McAidoo anotaron los otros tres goles del vigente campeón de la competencia. Allan, incorporado desde el Palmeiras, también celebró por primera vez con la camiseta del City y participó en el tanto inicial.

Rayan Aït-Nouri aportó dos asistencias y Ayyoub Bouaddi habilitó a Cherki en la jugada del segundo gol. La formación elegida por Maresca contó con Abdukodir Khusanov y Vitor Reis en la defensa, acompañados por futbolistas con mayor experiencia como Mateo Kovacic, Rico Lewis y Nico O'Reilly, que está recuperado de su molestia. El siguiente rival será el Brighton, en la eliminatoria que se disputará a finales de octubre.

Antes del partido, Maresca habló sobre la Premier y la polémica arbitral del clásico de Manchester y recordó una acción similar ocurrida tres años atrás. "A veces te favorece, a veces te perjudica. Perdimos ese derbi y el gol no fue legal. Nadie se disculpó", reclamó el DT. El técnico defendió la actuación de su equipo pese a disputar gran parte del partido con diez jugadores. "Creo que el rendimiento fue increíble y estoy satisfecho con la actuación", expresó al respecto.

Posible alineación del Manchester City contra el Sunderland (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Elliot Anderson; Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Antoine Semenyo; Erling Haaland

Últimas noticias del Sunderland

Regis Le Bris, Sunderland | DeFodi Images/GettyImages

El Sunderland volvió a una competencia europea luego de 53 años y celebró con un triunfo por 1-0 sobre el AZ Alkmaar en el Stadium of Light. Los de Regis Le Bris dominaron buena parte del primer tiempo, pero el gol llegó a los 66 minutos, cuando Enzo Le Fée convirtió un penal y dejó atrás el que David Raya le había detenido en el partido contra los Gunners.

Robin Roefs también fue fundamental con sus atajadas, en especial durante el tramo final del encuentro. "Estoy orgulloso y feliz por los jugadores, el club y los aficionados. Fue un partido difícil, como esperábamos, porque ellos son un muy buen equipo", expresó el DT. El técnico hizo cuatro modificaciones respecto de la caída contra el Arsenal e incluyó desde el inicio a Omar Alderete, Trai Hume, Malick Fofana y Wilson Isidor.

Posible alineación del Sunderland contra el Manchester City (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Alderete, Mandava; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fee, Fofana; Isidor

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