Manchester City vs Sunderland: previa, predicciones y alineaciones
El Manchester City tiene puntaje perfecto en la Premier League. Luego del golpe contra el Arsenal en la Community Shield al comienzo de la campaña, el equipo de Enzo Maresca se transformó y, de la mano de los refuerzos y los jugadores de siempre, encaminó su camino y acumula un invicto de seis partidos. El Sunderland, por su parte, viene de debutar en la Europa League 2026/27 con una victoria por 1-0 sobre el AZ Alkmaar. En la Premier, en cambio, suma apenas cuatro puntos y sufrió una derrota por 2-0 contra el Arsenal.
A continuación, toda la información sobre el partido de este domingo.
Pronóstico SI Fútbol
El Sunderland necesitaría un partido perfecto para quedarse con los tres puntos contra un City que ganó sus cuatro partidos hasta ahora. Los de Maresca, además del puntaje ideal en la tabla, vienen de golear al Norwich y de darles descanso a sus titulares habituales, por lo que deberían imponer sus condiciones, aunque alguna distracción de Gianluigi Donnarumma podría costarles un gol.
Manchester City 2-1 Sunderland
¿A qué hora se juega el Manchester City vs Sunderland?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Estadio: Etihad Stadium
Fecha: domingo 20 de septiembre
Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP
Árbitro: Robert Jones
Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester City y el Sunderland
- Manchester City: 4
- Empates: 1
- Sunderland: 0
Último partido entre ambos: 1/1/2026 - Sunderland 0-0 Manchester City - Fecha 19, Premier League 2025/26
Últimos 5 partidos
Manchester City
Sunderland
Manchester City 5-0 Norwich 17/9/2026
Sunderland 1-0 AZ Alkmaar 16/9/2026
Manchester United 0-1 Manchester City 13/9/2026
Sunderland 0-2 Arsenal 12/9/2026
Porto 0-2 Manchester United 8/9/2026
Sunderland 1-0 Hull City 8/9/2026
Manchester City 1-0 Coventry 5/9/2026
Brentford 1-1 Sunderland 5/9/2026
Crystal Palace 1-4 Manchester City 28/8/2026
Sunderland 1-0 Fulham 30/8/2026
¿Cómo ver el Manchester City vs Sunderland por Televisión y Streaming online?
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Peacock, NBCSN
México
FOX One
España
DAZN Spain, DAZN2 Spain, Movistar+
Últimas noticias del Manchester City
El City avanzó a octavos de final de la Carabao Cup con una goleada por 5-0 al Norwich en el Etihad. Maresca le dio descanso a Erling Haaland y apostó por una formación con suplentes y juveniles, que respondieron con la jerarquía que el DT necesitaba. Gerónimo Rulli tuvo su debut oficial bajo los tres palos y Floyd Samba, de 17 años, disputó su primer partido con el plantel principal.
Samba abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo luego de una asistencia de Allan Elías y completó su doblete durante la segunda parte. Rayan Cherki, Allan y Ryan McAidoo anotaron los otros tres goles del vigente campeón de la competencia. Allan, incorporado desde el Palmeiras, también celebró por primera vez con la camiseta del City y participó en el tanto inicial.
Rayan Aït-Nouri aportó dos asistencias y Ayyoub Bouaddi habilitó a Cherki en la jugada del segundo gol. La formación elegida por Maresca contó con Abdukodir Khusanov y Vitor Reis en la defensa, acompañados por futbolistas con mayor experiencia como Mateo Kovacic, Rico Lewis y Nico O'Reilly, que está recuperado de su molestia. El siguiente rival será el Brighton, en la eliminatoria que se disputará a finales de octubre.
Antes del partido, Maresca habló sobre la Premier y la polémica arbitral del clásico de Manchester y recordó una acción similar ocurrida tres años atrás. "A veces te favorece, a veces te perjudica. Perdimos ese derbi y el gol no fue legal. Nadie se disculpó", reclamó el DT. El técnico defendió la actuación de su equipo pese a disputar gran parte del partido con diez jugadores. "Creo que el rendimiento fue increíble y estoy satisfecho con la actuación", expresó al respecto.
Posible alineación del Manchester City contra el Sunderland (4-1-4-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Ruben Dias, Josko Gvardiol; Elliot Anderson; Iliman Ndiaye, Rayan Cherki, Enzo Fernández, Antoine Semenyo; Erling Haaland
Últimas noticias del Sunderland
El Sunderland volvió a una competencia europea luego de 53 años y celebró con un triunfo por 1-0 sobre el AZ Alkmaar en el Stadium of Light. Los de Regis Le Bris dominaron buena parte del primer tiempo, pero el gol llegó a los 66 minutos, cuando Enzo Le Fée convirtió un penal y dejó atrás el que David Raya le había detenido en el partido contra los Gunners.
Robin Roefs también fue fundamental con sus atajadas, en especial durante el tramo final del encuentro. "Estoy orgulloso y feliz por los jugadores, el club y los aficionados. Fue un partido difícil, como esperábamos, porque ellos son un muy buen equipo", expresó el DT. El técnico hizo cuatro modificaciones respecto de la caída contra el Arsenal e incluyó desde el inicio a Omar Alderete, Trai Hume, Malick Fofana y Wilson Isidor.
Posible alineación del Sunderland contra el Manchester City (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Danso, Alderete, Mandava; Xhaka, Sadiki; Hume, Le Fee, Fofana; Isidor
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Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.