Manchester City vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Citizens' buscan mantener su racha goleadora en el Etihad ante un Sunderland que se aferra a la zona alta.
Carlos García
Fulham v Manchester City - Premier League
Fulham v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La Jornada 15 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en Mánchester. El Manchester City, que viene de una espectacular victoria en Londres, recibe a un Sunderland que ha sido una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Sunderland?

  • Ciudad: Manchester, Inglaterra
  • Fecha: sábado 6 de diciembre
  • Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: Etihad Stadium
Brian Brobbey
Sunderland v Bournemouth - Premier League | Stu Forster/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Sunderland en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Peacock

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester City

RIval

Resultado

Competición

Fulham

5-4 V

Premier League

Leeds

3-2 V

Premier League

Bayer Leverkusen

0-2 D

Champions League

Newcastle

1-2 D

Premier League

Dortmund

4-1 V

Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

1-1 E

Premier League

Bournemouth

3-2 V

Premier League

Fulham

0-1 D

Premier League

Everton

1-1 E

Premier League

Chelsea

2-1 V

Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS
TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS | OLI SCARFF/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega con la moral a tope tras dos victorias consecutivas en liga llenas de goles: un vibrante 4-5 ante Fulham y un 3-2 frente al Leeds. Estas victorias les han permitido recuperar terreno en la tabla, ubicándose segundos con 28 puntos (tras 14 juegos).

Los Citizens buscarán aprovechar su poderío ofensivo en casa para seguir presionando al líder Arsenal.

Últimas noticias del Sunderland

Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. Vienen de una victoria emocionante por 3-2 ante el Bournemouth.

El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego en el Etihad, donde buscarán sumar para no perder su lugar en la zona europea.

Pep Guardiola
Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders
Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Sunderland

Portero: Rome-Jayden Roefs
Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Delantero: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

El Manchester City es el gran favorito, especialmente jugando en casa y con una ofensiva que ha marcado 8 goles en sus últimos dos partidos. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de los locales. Se espera una victoria relativamente cómoda para los Sky Blues.

Manchester City 3-1 Sunderland

Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

