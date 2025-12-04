Manchester City vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 15 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en Mánchester. El Manchester City, que viene de una espectacular victoria en Londres, recibe a un Sunderland que ha sido una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Sunderland?
- Ciudad: Manchester, Inglaterra
- Fecha: sábado 6 de diciembre
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Sunderland en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
-
Peacock
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Manchester City
RIval
Resultado
Competición
Fulham
5-4 V
Premier League
Leeds
3-2 V
Premier League
Bayer Leverkusen
0-2 D
Champions League
Newcastle
1-2 D
Premier League
Dortmund
4-1 V
Champions League
Últimos cinco partidos del Sunderland
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
1-1 E
Premier League
Bournemouth
3-2 V
Premier League
Fulham
0-1 D
Premier League
Everton
1-1 E
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola llega con la moral a tope tras dos victorias consecutivas en liga llenas de goles: un vibrante 4-5 ante Fulham y un 3-2 frente al Leeds. Estas victorias les han permitido recuperar terreno en la tabla, ubicándose segundos con 28 puntos (tras 14 juegos).
Los Citizens buscarán aprovechar su poderío ofensivo en casa para seguir presionando al líder Arsenal.
Últimas noticias del Sunderland
Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. Vienen de una victoria emocionante por 3-2 ante el Bournemouth.
El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego en el Etihad, donde buscarán sumar para no perder su lugar en la zona europea.
Posibles alineaciones
Manchester City
Portero: Gianluigi Donnarumma
Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders
Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.
Sunderland
Portero: Rome-Jayden Roefs
Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava
Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi
Delantero: Wilson Isidor.
Pronóstico SI
El Manchester City es el gran favorito, especialmente jugando en casa y con una ofensiva que ha marcado 8 goles en sus últimos dos partidos. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de los locales. Se espera una victoria relativamente cómoda para los Sky Blues.
Manchester City 3-1 Sunderland
