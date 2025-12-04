Manchester City vs Sunderland: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 15 de la Premier League nos trae un duelo atractivo en Mánchester. El Manchester City, que viene de una espectacular victoria en Londres, recibe a un Sunderland que ha sido una de las revelaciones del torneo y busca seguir dando pelea en los puestos europeos.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Sunderland?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Fecha : sábado 6 de diciembre

: sábado 6 de diciembre Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Etihad Stadium

Sunderland v Bournemouth - Premier League | Stu Forster/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Sunderland en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Peacock México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester City

RIval Resultado Competición Fulham 5-4 V Premier League Leeds 3-2 V Premier League Bayer Leverkusen 0-2 D Champions League Newcastle 1-2 D Premier League Dortmund 4-1 V Champions League

Últimos cinco partidos del Sunderland

Rival Resultado Competición Liverpool 1-1 E Premier League Bournemouth 3-2 V Premier League Fulham 0-1 D Premier League Everton 1-1 E Premier League Chelsea 2-1 V Premier League

TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN CITY-LEEDS | OLI SCARFF/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega con la moral a tope tras dos victorias consecutivas en liga llenas de goles: un vibrante 4-5 ante Fulham y un 3-2 frente al Leeds. Estas victorias les han permitido recuperar terreno en la tabla, ubicándose segundos con 28 puntos (tras 14 juegos).

Los Citizens buscarán aprovechar su poderío ofensivo en casa para seguir presionando al líder Arsenal.

Últimas noticias del Sunderland

Los Black Cats, dirigidos por Régis Le Bris, se mantienen rondando los puestos europeos, peleando codo a codo con los grandes. Vienen de una victoria emocionante por 3-2 ante el Bournemouth.

El equipo ha demostrado carácter y capacidad de reacción, pero tendrá una prueba de fuego en el Etihad, donde buscarán sumar para no perder su lugar en la zona europea.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders

Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Sunderland

Portero: Rome-Jayden Roefs

Defensas: Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete, Reinildo Mandava

Centrocampistas: Bertrand Traoré, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi

Delantero: Wilson Isidor.

Pronóstico SI

El Manchester City es el gran favorito, especialmente jugando en casa y con una ofensiva que ha marcado 8 goles en sus últimos dos partidos. Sunderland es un equipo valiente, pero su defensa podría sufrir ante el talento individual de los locales. Se espera una victoria relativamente cómoda para los Sky Blues.

Manchester City 3-1 Sunderland

