Manchester City vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
Choque de realidades opuestas en Manchester. El City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de reservar su lugar en las semifinales de la Carabao Cup, recibe a un West Ham United que lucha por la permanencia.
Con el Arsenal a solo dos puntos de distancia, los de Guardiola saben que no hay margen de error en su persecución por la cima, por lo que este juego de Fecha 17 en la Premier League es clave.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs West Ham?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: sábado 20 de diciembre
- Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
- Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs West Ham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
USA Network, Universo
Peacock, Fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN 1
DAZN
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Manchester City
Rival
Resultado
Competición
Brentford
2-0 V
EFL Cup (Carabao)
Crystal Palace
3-0 V
Premier League
Real Madrid
1-2 V
UEFA Champions League
Sunderland
3-0 V
Premier League
Fulham
5-4 V
Premier League
Últimos cinco partidos del West Ham
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
2-3 D
Premier League
Brighton
1-1 E
Premier League
Manchester United
1-1 E
Premier League
Liverpool
0-2 D
Premier League
Bournemouth
2-2 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola es una máquina bien engrasada. Han ganado seis de sus últimos siete partidos de liga y vienen de una victoria cómoda en copa ante el Brentford.
La presión sobre el líder Arsenal es máxima. Sin embargo, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible. A pesar de esto, la profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo, con Haaland buscando ampliar su cuenta goleadora ante un rival que se le da bien.
Últimas noticias del West Ham
Los Hammers viven una pesadilla. Ubicados en el puesto 18 de la tabla, están inmersos en la batalla por el descenso.
El equipo de Nuno Espirito Santo no conoce la victoria en sus últimos cinco compromisos (2 derrotas, 3 empates) y viene de una dolorosa derrota en casa ante el Aston Villa, donde desperdiciaron la ventaja en dos ocasiones.
La única buena noticia es que la plantilla está casi al completo, con Oliver Scarles recuperándose de su lesión. Necesitan un milagro en el Etihad para sumar y tomar oxígeno.
Posibles alineaciones
Manchester City
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
- Centrocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
- Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki.
West Ham
- Portero: Alphonse Areola
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Malik Diouf
- Centrocampistas: Jarrod Bowen, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Freddie Potts, Mateus Fernandes
- Delantero: Crysencio Summerville.
Pronóstico SI
El Manchester City es el claro favorito. Juega en casa, donde solo ha perdido una vez esta temporada, y se enfrenta a un West Ham frágil defensivamente y con la moral baja. La potencia ofensiva de los 'Citizens' debería ser demasiado para la zaga de los visitantes. Se espera una victoria cómoda para los locales.
Manchester City 3-0 West Ham
