Manchester City vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Etihad Stadium se prepara para una fiesta navideña; el City acecha el liderato ante unos 'Hammers' en zona de descenso
Carlos García|
FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAM
FBL-ENG-PR-MAN CITY-WEST HAM | OLI SCARFF/GettyImages

Choque de realidades opuestas en Manchester. El City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de reservar su lugar en las semifinales de la Carabao Cup, recibe a un West Ham United que lucha por la permanencia.

Con el Arsenal a solo dos puntos de distancia, los de Guardiola saben que no hay margen de error en su persecución por la cima, por lo que este juego de Fecha 17 en la Premier League es clave.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs West Ham?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: sábado 20 de diciembre
  • Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: Etihad Stadium
Rayan Cherki
Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs West Ham en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

USA Network, Universo

Peacock, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1

DAZN

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival

Resultado

Competición

Brentford

2-0 V

EFL Cup (Carabao)

Crystal Palace

3-0 V

Premier League

Real Madrid

1-2 V

UEFA Champions League

Sunderland

3-0 V

Premier League

Fulham

5-4 V

Premier League

Últimos cinco partidos del West Ham

Rival

Resultado

Competición

Aston Villa

2-3 D

Premier League

Brighton

1-1 E

Premier League

Manchester United

1-1 E

Premier League

Liverpool

0-2 D

Premier League

Bournemouth

2-2 E

Premier League

Mateus Fernandes
West Ham United v Aston Villa - Premier League | West Ham United FC/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola es una máquina bien engrasada. Han ganado seis de sus últimos siete partidos de liga y vienen de una victoria cómoda en copa ante el Brentford.

La presión sobre el líder Arsenal es máxima. Sin embargo, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible. A pesar de esto, la profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo, con Haaland buscando ampliar su cuenta goleadora ante un rival que se le da bien.

Últimas noticias del West Ham

Los Hammers viven una pesadilla. Ubicados en el puesto 18 de la tabla, están inmersos en la batalla por el descenso.

El equipo de Nuno Espirito Santo no conoce la victoria en sus últimos cinco compromisos (2 derrotas, 3 empates) y viene de una dolorosa derrota en casa ante el Aston Villa, donde desperdiciaron la ventaja en dos ocasiones.

La única buena noticia es que la plantilla está casi al completo, con Oliver Scarles recuperándose de su lesión. Necesitan un milagro en el Etihad para sumar y tomar oxígeno.

FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORD
FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORD | DARREN STAPLES/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly
  • Centrocampistas: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva
  • Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki.

West Ham

  • Portero: Alphonse Areola
  • Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Malik Diouf
  • Centrocampistas: Jarrod Bowen, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Freddie Potts, Mateus Fernandes
  • Delantero: Crysencio Summerville.

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito. Juega en casa, donde solo ha perdido una vez esta temporada, y se enfrenta a un West Ham frágil defensivamente y con la moral baja. La potencia ofensiva de los 'Citizens' debería ser demasiado para la zaga de los visitantes. Se espera una victoria cómoda para los locales.

Manchester City 3-0 West Ham

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

