Manchester City vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Choque de realidades opuestas en Manchester. El City, que atraviesa un estado de forma formidable y viene de reservar su lugar en las semifinales de la Carabao Cup, recibe a un West Ham United que lucha por la permanencia.

Con el Arsenal a solo dos puntos de distancia, los de Guardiola saben que no hay margen de error en su persecución por la cima, por lo que este juego de Fecha 17 en la Premier League es clave.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs West Ham?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : sábado 20 de diciembre

: sábado 20 de diciembre Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Etihad Stadium

Manchester City v Brentford - Carabao Cup Quarter Final | Molly Darlington/Copa/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs West Ham en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos USA Network, Universo Peacock, Fubo México TNT Sports HBO Max España DAZN 1 DAZN Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Brentford 2-0 V EFL Cup (Carabao) Crystal Palace 3-0 V Premier League Real Madrid 1-2 V UEFA Champions League Sunderland 3-0 V Premier League Fulham 5-4 V Premier League

Últimos cinco partidos del West Ham

Rival Resultado Competición Aston Villa 2-3 D Premier League Brighton 1-1 E Premier League Manchester United 1-1 E Premier League Liverpool 0-2 D Premier League Bournemouth 2-2 E Premier League

West Ham United v Aston Villa - Premier League | West Ham United FC/GettyImages

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola es una máquina bien engrasada. Han ganado seis de sus últimos siete partidos de liga y vienen de una victoria cómoda en copa ante el Brentford.

La presión sobre el líder Arsenal es máxima. Sin embargo, la enfermería preocupa: Rodri sigue fuera por una lesión en el tendón de la corva y John Stones tampoco está disponible. A pesar de esto, la profundidad de la plantilla permite a Guardiola mantener un nivel altísimo, con Haaland buscando ampliar su cuenta goleadora ante un rival que se le da bien.

Últimas noticias del West Ham

Los Hammers viven una pesadilla. Ubicados en el puesto 18 de la tabla, están inmersos en la batalla por el descenso.

El equipo de Nuno Espirito Santo no conoce la victoria en sus últimos cinco compromisos (2 derrotas, 3 empates) y viene de una dolorosa derrota en casa ante el Aston Villa, donde desperdiciaron la ventaja en dos ocasiones.

La única buena noticia es que la plantilla está casi al completo, con Oliver Scarles recuperándose de su lesión. Necesitan un milagro en el Etihad para sumar y tomar oxígeno.

FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRENTFORD | DARREN STAPLES/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly Centrocampistas : Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva

: Nicolás González, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva Delanteros: Jérémy Doku, Erling Haaland, Rayan Cherki.

West Ham

Portero : Alphonse Areola

: Alphonse Areola Defensas : Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Malik Diouf

: Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, Malik Diouf Centrocampistas : Jarrod Bowen, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Freddie Potts, Mateus Fernandes

: Jarrod Bowen, Soungoutou Magassa, Lucas Paquetá, Freddie Potts, Mateus Fernandes Delantero: Crysencio Summerville.

Pronóstico SI

El Manchester City es el claro favorito. Juega en casa, donde solo ha perdido una vez esta temporada, y se enfrenta a un West Ham frágil defensivamente y con la moral baja. La potencia ofensiva de los 'Citizens' debería ser demasiado para la zaga de los visitantes. Se espera una victoria cómoda para los locales.

Manchester City 3-0 West Ham