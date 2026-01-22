Manchester City vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 23 de la Premier League presenta un escenario de obligación absoluta para el Manchester City.

Tras una semana para el olvido, donde cayeron en el Derbi de Manchester y sufrieron un revés helado en Champions League, el equipo de Pep Guardiola regresa a casa este sábado para enfrentar al Wolverhampton Wanderers.

Es un duelo de extremos: el escolta herido contra el sotanero que, bajo el mando de Rob Edwards, empieza a creer en la salvación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Wolves?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Fecha : sábado 24 de enero de 2026

: sábado 24 de enero de 2026 Horario : 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)

: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España) Estadio: Etihad Stadium

FBL-EUR-C1-BODOE GLIMT-MAN CITY | MATS TORBERGSEN/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Wolves en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - Peacock México TNT Sports HBO Max España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos

Manchester City Wolves Bodø/Glimt 1-3 Manchester City

20/1/2026 Wolves 0-0 Newcastle

18/1/2026 Manchester United 2-0 Manchester City

17/1/2026 Wolves 6-1 Shrewsbury Town

10/1/2026 Newcastle 0-2 Manchester City

13/1/2026 Everton 1-1 Wolves

7/1/2026 Manchester City 10-1 Exeter City

10/1/2026 Wolves 3-0 West Ham

3/1/2026 Manchester City 1-1 Brighton

7/1/2026 Manchester United 1-1 Wolves

30/12/2025

Últimas noticias del Manchester City

El ambiente en el Etihad es tenso. El City viene de perder 2-0 ante el United y 3-1 ante Bodø/Glimt, resultados que han encendido las alarmas. Aunque marchan segundos con 43 puntos, la plaga de lesiones en defensa es crítica.

Rúben Dias (isquiotibiales), Joško Gvardiol (tibia) y John Stones (muslo) están descartados, dejando a la zaga en una situación precaria. Mateo Kovačić y Oscar Bobb tampoco estarán disponibles.

La buena noticia es que no hay suspendidos y se espera que Matheus Nunes, quien superó una enfermedad, pueda tener minutos, quizás incluso como lateral de emergencia. Guardiola necesitará que Erling Haaland y Phil Foden carguen con el peso ofensivo para maquillar las carencias atrás.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Últimas noticias de los Wolves

El Wolverhampton sigue último en la tabla con apenas 8 puntos, pero la llegada de Rob Edwards ha cambiado la cara del equipo. Acumulan una racha positiva reciente (E-V-V-E entre liga y copa), destacando el empate ante Newcastle y la victoria sobre West Ham.

El joven Mateus Mane (18 años) ha sido la revelación, aportando energía y verticalidad. En el medio, la dupla brasileña de João Gomes y André promete batalla. Aunque son el equipo más goleado del torneo, llegan con la confianza de haber competido ante grandes recientemente.

Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester City (4-1-4-1)

Una defensa de circunstancias con jóvenes y reconversiones, pero con todo el arsenal ofensivo disponible.

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes (o Lewis), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké

: Matheus Nunes (o Lewis), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké Pivote : Rodri

: Rodri Mediocampistas : Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku

: Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku Delantero: Erling Haaland.

Wolves (3-5-2)

Edwards apuesta por poblar el medio campo y aprovechar la velocidad de Hwang y la potencia de Arokodare.

Portero : José Sá

: José Sá Defensas : Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci

: Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci Carrileros : Jackson Tchatchoua, Hugo Bueno

: Jackson Tchatchoua, Hugo Bueno Mediocampistas : André, João Gomes, Mateus Mane

: André, João Gomes, Mateus Mane Delanteros: Toluwalase Arokodare, Hee-chan Hwang.

Pronóstico SI

El Manchester City está herido y su defensa es irreconocible, lo que ofrece una oportunidad única a los Wolves para hacer daño. Sin embargo, la capacidad de respuesta del equipo de Guardiola en casa tras una derrota suele ser letal. Haaland querrá pagar los platos rotos ante la defensa más frágil de la liga. Se espera victoria local, pero sin dejar la portería a cero.

Manchester City 3-1 Wolves

