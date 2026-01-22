Sports Illustrated Fútbol

Manchester City vs Wolves: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Citizens', con la defensa en cuadro, reciben este sábado a unos Wolves que muestran signos de vida.
Carlos García|
La Jornada 23 de la Premier League presenta un escenario de obligación absoluta para el Manchester City.

Tras una semana para el olvido, donde cayeron en el Derbi de Manchester y sufrieron un revés helado en Champions League, el equipo de Pep Guardiola regresa a casa este sábado para enfrentar al Wolverhampton Wanderers.

Es un duelo de extremos: el escolta herido contra el sotanero que, bajo el mando de Rob Edwards, empieza a creer en la salvación.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester City vs Wolves?

  • Ciudad: Manchester, Inglaterra
  • Fecha: sábado 24 de enero de 2026
  • Horario: 10:00 (hora de EE.UU. ET), 09:00 horas (México), 16:00 horas (España)
  • Estadio: Etihad Stadium
¿Cómo se podrá ver el Manchester City vs Wolves en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

-

Peacock

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN 1

DAZN

Últimos cinco partidos

Manchester City

Wolves

Bodø/Glimt 1-3 Manchester City
20/1/2026

Wolves 0-0 Newcastle
18/1/2026

Manchester United 2-0 Manchester City
17/1/2026

Wolves 6-1 Shrewsbury Town
10/1/2026

Newcastle 0-2 Manchester City
13/1/2026

Everton 1-1 Wolves
7/1/2026

Manchester City 10-1 Exeter City
10/1/2026

Wolves 3-0 West Ham
3/1/2026

Manchester City 1-1 Brighton
7/1/2026

Manchester United 1-1 Wolves
30/12/2025

Últimas noticias del Manchester City

El ambiente en el Etihad es tenso. El City viene de perder 2-0 ante el United y 3-1 ante Bodø/Glimt, resultados que han encendido las alarmas. Aunque marchan segundos con 43 puntos, la plaga de lesiones en defensa es crítica.

Rúben Dias (isquiotibiales), Joško Gvardiol (tibia) y John Stones (muslo) están descartados, dejando a la zaga en una situación precaria. Mateo Kovačić y Oscar Bobb tampoco estarán disponibles.

La buena noticia es que no hay suspendidos y se espera que Matheus Nunes, quien superó una enfermedad, pueda tener minutos, quizás incluso como lateral de emergencia. Guardiola necesitará que Erling Haaland y Phil Foden carguen con el peso ofensivo para maquillar las carencias atrás.

Últimas noticias de los Wolves

El Wolverhampton sigue último en la tabla con apenas 8 puntos, pero la llegada de Rob Edwards ha cambiado la cara del equipo. Acumulan una racha positiva reciente (E-V-V-E entre liga y copa), destacando el empate ante Newcastle y la victoria sobre West Ham.

El joven Mateus Mane (18 años) ha sido la revelación, aportando energía y verticalidad. En el medio, la dupla brasileña de João Gomes y André promete batalla. Aunque son el equipo más goleado del torneo, llegan con la confianza de haber competido ante grandes recientemente.

Posibles alineaciones

Manchester City (4-1-4-1)

Una defensa de circunstancias con jóvenes y reconversiones, pero con todo el arsenal ofensivo disponible.

  • Portero: Gianluigi Donnarumma
  • Defensas: Matheus Nunes (o Lewis), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké
  • Pivote: Rodri
  • Mediocampistas: Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku
  • Delantero: Erling Haaland.

Wolves (3-5-2)

Edwards apuesta por poblar el medio campo y aprovechar la velocidad de Hwang y la potencia de Arokodare.

  • Portero: José Sá
  • Defensas: Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci
  • Carrileros: Jackson Tchatchoua, Hugo Bueno
  • Mediocampistas: André, João Gomes, Mateus Mane
  • Delanteros: Toluwalase Arokodare, Hee-chan Hwang.

Pronóstico SI

El Manchester City está herido y su defensa es irreconocible, lo que ofrece una oportunidad única a los Wolves para hacer daño. Sin embargo, la capacidad de respuesta del equipo de Guardiola en casa tras una derrota suele ser letal. Haaland querrá pagar los platos rotos ante la defensa más frágil de la liga. Se espera victoria local, pero sin dejar la portería a cero.

Manchester City 3-1 Wolves

