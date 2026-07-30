Manchester United vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Manchester United se preparan para disputar un amistoso de pretemporada en Suecia, prueba que permitirá empezar a evaluar el funcionamiento de los dos equipos. El calendario quedó condicionado por el Mundial 2026 y muchos de los futbolistas todavía disfrutan de sus vacaciones, por lo que Michael Carrick y Diego Simeone utilizarán una rotación poco habitual. Para muchos integrantes del plantel, el encuentro va a ser una oportunidad importante para sumar minutos y ganarse un lugar pensando en el inicio de la temporada oficial.

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Los dirigidos por Carrick parten con un ligero favoritismo por el rendimiento que mostraron durante la pretemporada y por la evolución que evidenció en la goleada contra el Rosenborg. De todas formas, el Atleti es una prueba de mayor dificultad que también va a aprovechar el encuentro para probar variantes y repartir minutos entre sus futbolistas que, dicho sea de paso, muchos son habituales titulares. Todo apunta a un partido abierto, con buenas posibilidades de que los dos logren convertir.

Manchester United 3-2 Atlético de Madrid

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Estocolmo, Suecia

Estocolmo, Suecia Estadio: Strawberry Arena

Strawberry Arena Fecha: sábado 1 de agosto

sábado 1 de agosto Hora: 9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP

9:00 EE.UU (Este), 7:00 MEX, 15:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y el Atlético de Madrid

Manchester United: 0

Empates: 1

Atlético de Madrid: 2

Último partido entre ambos: 30/7/2022 - Atlético de Madrid 1-0 Manchester United - Amistoso

Últimos 5 partidos

Manchester United Atlético de Madrid Rosenborg 0-5 Manchester United 24/7/2026 Villareal 5-1 Atlético de Madrid 24/5/2026 Manchester United 0-1 Wrexham 18/7/2026 Atlético de Madrid 1-0 Girona 17/5/2026 Brighton 0-3 Manchester United 24/5/2026 Osasuna 1-2 Atlético de Madrid 12/5/2026 Manchester United 3-2 Nottingham Forest 17/5/2026 Atlético de Madrid 0-1 Celta de Vigo 9/5/2026 Sunderland 0-0 Manchester United 9/5/2026 Arsenal 1-0 Atlético de Madrid 5/5/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TBD México TBD España Movistar Plus

Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United | Ash Donelon/GettyImages

El United sigue con su proceso de reconstrucción bajo la conducción de Michael Carrick. El DT tomó el cargo de manera permanente luego de ser el arquitecto de la recuperación del equipo durante la segunda parte de la temporada pasada y devolver al club a la Champions League. En el mercado de pases llegaron Andrey Santos y Youri Tielemans, aunque la dirigencia todavía trabaja en la incorporación de un delantero, un futbolista para el sector izquierdo y otro mediocampista.

Los Red Devils ya disputaron dos amistosos. Cayó contra el Wrexham en Finlandia y luego goleó 5-0 al Rosenborg en Noruega. Carrick valoró la evolución del plantel durante la preparación. "Es importante construir durante esta pretemporada. Algunos jugadores necesitan más minutos que otros y administramos las cargas de manera diferente. Vi muchas cosas buenas, algunos goles fantásticos y también fue muy positivo terminar con la portería en cero. Vamos avanzando muy bien", expresó.

Para el duelo frente al Atlético todavía faltan la mayoría de los futbolistas que participaron en el Mundial. Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Noussair Mazraoui, Altay Bayindir, Marcus Rashford y Kobbie Mainoo siguen fuera del grupo. Por eso podrían producirse los estrenos del juvenil JJ Gabriel, del extremo Tynan Thompson y del arquero Karl Darlow, quien ya dejó atrás un problema muscular menor.

Posible alineación del Manchester United contra el Atlético de Madrid (4-2-3-1): Tom Heaton; Jaydan Kamason, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Andrey Santos, Toby Collyer; Bryan Mbeumo, Mason Mount, Patrick Dorgu; Joshua Zirkzee.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Diego Simeone, Atletico de Madrid | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Atleti empieza una semana importante dentro de su preparación. Después de dos semanas de entrenamientos, el equipo disputará un amistoso a puerta cerrada contra el Getafe y después viajará a Estocolmo para medirse con el United. El compromiso permitirá observar por primera vez con la camiseta rojiblanca a Morten Hjulmand, una de las incorporaciones del mercado.

Diego Simeone empieza a perfilar una base con futbolistas que trabajan desde el comienzo de la preparación. Jan Oblak, David Hancko, Pablo Barrios y Ademola Lookman son algunos de los jugadores con mayor continuidad durante los entrenamientos. Thomas Lemar sigue recuperándose de una sobrecarga y su presencia para el encuentro del fin de semana permanece pendiente de evolución.

El Colchonero también se movió con fuerza en el mercado de pases. Alejandro Grimaldo, Morten Hjulmand y Lee Kang-in se incorporaron al plantel y, al mismo tiempo, la dirigencia mantiene su postura de conservar a Julián Álvarez pese al interés que despertó en el Barcelona y el PSG. Algunos de los futbolistas que disputaron el Mundial y todavía no regresaron son Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena, Grimaldo, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Juan Musso, Nico González, Thiago Almada y Julián.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra el Manchester United (4-2-3-1): Jan Oblak; Álvaro Domínguez, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Koke, Morten Hjulmand; Carlos Martín, Rodrigo Mendoza, Ademola Lookman; Miguel Cubo.

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