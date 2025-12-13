Sports Illustrated Fútbol

Manchester United vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Red Devils buscan meterse entre los mejores cinco equipos de la Premier League
Benjamín Guerra|
La previa de Manchester United vs Bournemouth: en la Premier League
La previa de Manchester United vs Bournemouth: en la Premier League | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El Manchester United recibirá al Bournemouth en la Jornada 16 de la Premier League. El conjunto del Old Trafford marcha en sexto lugar de la clasificación general con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Bournemouth está en la treceava posición con 20 unidades tras cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Bournemouth?

  • Ciudad: Manchester
  • Fecha: lunes 15 de diciembre
  • Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Old Trafford

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Bournemouth en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming

Estados Unidos

UNIVERSO

USA Network, NBC Sports App y nbcsports.com

México

Sin transmisión

Sin transmisión

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Wolves

1-4 V

Premier League

West Ham

1-1 E

Premier League

Crystal Palace

1-2 V

Premier League

Everton

0-1 D

Premier League

Tottenham

2-2 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

0-0 E

Premier League

Everton

0-1 D

Premier League

Sunderland

3-2 D

Premier League

West Ham

2-2 E

Premier League

Aston Villa

4-0 V

Premier League

Últimas noticias del Manchester United

El cuadro Red Devil viene de ganar con autoridad 1-4 frente a los Wolves y con ello se mantiene en sexto lugar de la clasificación general y acumulan tres partidos en fila sin perder.

Últimas noticias del Bournemouth

El Bournemouth jugará la ronda 3 de la FA Cup frente al Newcastle United el próximo 10 de enero en calidad de visitantes. En el campeonato inglés vienen de igualar a cero anotaciones ante el Chelsea.

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.

Mediocampistas: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount.

Delantero: Joshua Zirkzee.

Bournemouth

Portero: Djordje Petrovic.

Defensas: Alex Jimenez, Veljko Milosavljević, Bafode Diakite, Adrien Truffert.

Centrocampistas: Tyler Adams, Alex Scott; Amine Adli, Justin Kluivert, Antoine Semenyo.

Delanteros: Eli Junior Kroupi.

Pronóstico SI

El conjunto de los Red Devils buscan meterse a la zona de competiciones europeas y necesitan volver a la regularidad de hace unas semanas y un triunfo ante Bournemouth podría ser un gran aliciente.

Manchester United 3-1 Bournemouth.

