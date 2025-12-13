Manchester United vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester United recibirá al Bournemouth en la Jornada 16 de la Premier League. El conjunto del Old Trafford marcha en sexto lugar de la clasificación general con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Por su cuenta, el cuadro del Bournemouth está en la treceava posición con 20 unidades tras cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Bournemouth?

Ciudad: Manchester

Fecha: lunes 15 de diciembre

Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Old Trafford

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Bournemouth en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Estados Unidos UNIVERSO USA Network, NBC Sports App y nbcsports.com México Sin transmisión Sin transmisión España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Wolves 1-4 V Premier League West Ham 1-1 E Premier League Crystal Palace 1-2 V Premier League Everton 0-1 D Premier League Tottenham 2-2 E Premier League

Últimos cinco partidos del Bournemouth

Rival Resultado Competición Chelsea 0-0 E Premier League Everton 0-1 D Premier League Sunderland 3-2 D Premier League West Ham 2-2 E Premier League Aston Villa 4-0 V Premier League

Últimas noticias del Manchester United

Misión completa.

Pasamos al 🐺 pic.twitter.com/G6mQeG9m65 — Manchester United (@ManUtd_Es) December 8, 2025

El cuadro Red Devil viene de ganar con autoridad 1-4 frente a los Wolves y con ello se mantiene en sexto lugar de la clasificación general y acumulan tres partidos en fila sin perder.

Últimas noticias del Bournemouth

We've been drawn away to Newcastle United in the #FACup 🏆 pic.twitter.com/420tOsHBcN — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) December 8, 2025

El Bournemouth jugará la ronda 3 de la FA Cup frente al Newcastle United el próximo 10 de enero en calidad de visitantes. En el campeonato inglés vienen de igualar a cero anotaciones ante el Chelsea.

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.

Mediocampistas: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount.

Delantero: Joshua Zirkzee.

Bournemouth

Portero: Djordje Petrovic.

Defensas: Alex Jimenez, Veljko Milosavljević, Bafode Diakite, Adrien Truffert.

Centrocampistas: Tyler Adams, Alex Scott; Amine Adli, Justin Kluivert, Antoine Semenyo.

Delanteros: Eli Junior Kroupi.

Pronóstico SI

El conjunto de los Red Devils buscan meterse a la zona de competiciones europeas y necesitan volver a la regularidad de hace unas semanas y un triunfo ante Bournemouth podría ser un gran aliciente.

Manchester United 3-1 Bournemouth.