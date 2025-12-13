Manchester United vs Bournemouth: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United recibirá al Bournemouth en la Jornada 16 de la Premier League. El conjunto del Old Trafford marcha en sexto lugar de la clasificación general con 25 unidades, producto de siete victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.
Por su cuenta, el cuadro del Bournemouth está en la decimoquinta posición con 20 unidades tras cinco victorias, cinco empates y cinco derrotas.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Bournemouth?
- Ciudad: Manchester
- Fecha: lunes 15 de diciembre
- Horario: 15:00 horas (Estados Unidos), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Bournemouth en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming
Estados Unidos
UNIVERSO
USA Network, NBC Sports App y nbcsports.com
México
Sin transmisión
Sin transmisión
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Wolves
1-4 V
Premier League
West Ham
1-1 E
Premier League
Crystal Palace
1-2 V
Premier League
Everton
0-1 D
Premier League
Tottenham
2-2 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Bournemouth
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
0-0 E
Premier League
Everton
0-1 D
Premier League
Sunderland
3-2 D
Premier League
West Ham
2-2 E
Premier League
Aston Villa
4-0 V
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
El cuadro Red Devil viene de ganar con autoridad 1-4 frente a los Wolves y con ello se mantiene en sexto lugar de la clasificación general y acumulan tres partidos en fila sin perder. Los de Amorim están a tan solo tres puntos de meterse en puestos de Champions League, pero aún así el objetivo del club es reforzar la plantilla de cara al mercado de invierno.
Los dos últimos nombres en sumarse a la lista de posibles fichajes son el centrocampista del Sunderland, Noah Sadiki, que también está en la agenda del Chelsea, y el jugador del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, según informan desde fichajes.com.
Últimas noticias del Bournemouth
El Bournemouth jugará la ronda 3 de la FA Cup frente al Newcastle United el próximo 10 de enero en calidad de visitantes. En el campeonato inglés vienen de igualar a cero anotaciones ante el Chelsea.
A pesar de que lleva cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, el equipo de Iraola está siete puntos por encima de los puestos de descenso.
Posibles alineaciones
Manchester United
Portero: Senne Lammens
Defensas: Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw.
Mediocampistas: Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Mason Mount.
Delantero: Joshua Zirkzee.
Bournemouth
Portero: Djordje Petrovic.
Defensas: Alex Jimenez, Veljko Milosavljević, Bafode Diakite, Adrien Truffert.
Centrocampistas: Tyler Adams, Alex Scott; Amine Adli, Justin Kluivert, Antoine Semenyo.
Delanteros: Eli Junior Kroupi.
Pronóstico SI
El conjunto de los Red Devils buscan meterse a la zona de competiciones europeas y necesitan volver a la regularidad de hace unas semanas y un triunfo ante Bournemouth podría ser un gran aliciente.
Manchester United 3-1 Bournemouth.
