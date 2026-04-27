Manchester United vs Brentford: previa, predicciones y alineaciones

Con la Champions League en la mira, el Manchester United recibirá este lunes 27 de abril al Brentford en un duelo que marcará el cierre de la 34° jornada de la Premier League.

Los dirigidos por Michael Carrick se encuentra en el tercer lugar de la tabla de posiciones, igualados en 58 puntos con el Aston Villa y el Liverpool, aunque con un partido menos jugado que sus rivales. Un triunfo en casa le permitiría quedar en soledad en el podio y prácticamente asegurar una plaza en el próximo torneo continental.

Brentford, por su parte, llega en el 9° puesto con 48 unidades. De conseguir una victoria en Old Trafford daría un gran salto hasta la 6° ubicación, la última que entrega un ticket a una competencia europa (Conference League)

A continuación, toda la info para vivir este encuentro con muchísimo en juego.

Pronóstico SI Fútbol

El partido apunta a ser más abierto de lo que a priori podría pensarse. Manchester United viene encontrando soluciones en ataque, pero en casa le han marcado en sus últimos tres partidos. Brentford es un equipo que no necesita demasiado volumen para generar situaciones claras y que suele aprovechar bien los errores del rival. Si el encuentro entra en ese ida y vuelta, puede volverse incómodo para el local.

De todas formar, hay una diferencia en la capacidad para definir esos momentos. United, con espacios o incluso en ataques más elaborados, tiene más variantes en los últimos metros y jugadores capaces de inclinar el partido en una acción puntual. Brentford puede sostener el pulso durante largos tramos y seguramente tenga sus oportunidades, pero si el partido se decide por detalles como imaginamos, el margen parece inclinarse hacia el lado local.

Pronóstico: Manchester United 2-1 Brentford

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Brentford?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : lunes 27 de abril

: lunes 27 de abril Hora : 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United vs Brentford (últimos cinco partidos)

Manchester United : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Brentford: 2

Último partido entre ambos: 27/09/25 - Brentford 3-1 Manchester United - Premier League Jornada 6

Brentford v Manchester United - Premier League - Gtech Community Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Brentford Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026 Brentford 0-0 Fulham 18/04/2026 Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026 Brentford 2-2 Everton 11/04/2026 Bournemouth 2-2 Manchester United 20/3/2026 Leeds 0-0 Brentford 21/03/2026 Manchester United 3-1 Aston Villa 15/3/2026 Brentford 2-2 Wolves 1603/2026 Newcastle 2-1 Manchester United 4/3/2026 West Ham 2 (5) - (3) 2 Brentford 09/03/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Brentford por Televisión y Streaming online?

País Canal TV y streaming Estados Unidos USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, TeleXitos, SiriusXM FC México FOX One, Fox México, FOX+ España DAZN Spain, DAZN1 Spain

Últimas noticias del Manchester United

El panorama empieza a mejorar en lo que respecta a lesionados, aunque todavía hay varias piezas importantes fuera. Lisandro Martínez sigue cumpliendo su sanción por la expulsión ante Leeds y Matthijs de Ligt es baja por un problema en la espalda. Patrick Dorgu, afuera desde enero, todavía no está listo para volver. Leny Yoro arrastra una molestia en la rodilla y será evaluado, aunque en el club confían en que no sea nada grave.

La buena noticia pasa por el regreso de Harry Maguire, que ya cumplió su sanción y apunta a volver directamente al once, en dupla central con Ayden Heaven. También hay margen para algún ajuste en ataque ya que Amad Diallo podría meterse en el equipo titular después de las últimas actuaciones.

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Heaven, Maguire, Shaw; Mainoo, Casemiro; Amad, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Últimas noticias del Brentford

La visita llega bastante más condicionado por las bajas, especialmente en el mediocampo. Vitaly Janelt y Jordan Henderson están descartados, lo mismo que Rico Henry, lo que reduce mucho las opciones de Keith Andrews. A eso se suman ausencias prolongadas como las de Fábio Carvalho, Josh Dasilva y Antoni Milambo.

En ese contexto, no se esperan demasiados cambios respecto al último partido. Mikkel Damsgaard, Mathias Jensen y Egor Yarmolyuk apuntan a sostener el centro del campo, mientras que en ataque todas las miradas están puestas en Igor Thiago, quien en el último encuentro entre ambos marcó un doblete.

Brentford v Everton - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Posible alineación de Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Jensen, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

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