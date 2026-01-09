Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La tercera ronda de la FA Cup nos presenta un duelo con narrativas fascinantes. El Manchester United, inmerso en el inicio de la era post-Ruben Amorim, recibe al Brighton & Hove Albion.

Darren Fletcher, quien ha tomado las riendas como interino, busca inyectar estabilidad a un equipo que viene de un empate frenético, mientras que los visitantes llegan a Mánchester urgidos de romper una racha negativa que los ha estancado en la mitad de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : domingo 11 de enero

: domingo 11 de enero Horario : 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)

: 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España) Estadio: Old Trafford

Burnley v Manchester United - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos ESPN Select ESPN App, fuboTV México TNT Sports HBO Max España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Burnley 2-2 E Premier League Leeds United 1-1 E Premier League Wolves 1-1 E Premier League Newcastle 1-0 V Premier League Aston Villa 2-1 D Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición Manchester City 1-1 E Premier League Burnley 2-0 V Premier League West Ham 2-2 E Premier League Arsenal 2-1 D Premier League Sunderland 0-0 E Premier League

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

La vida después de Ruben Amorim comenzó con un cambio radical de filosofía. En su debut ante el Burnley (2-2) a mitad de semana, Darren Fletcher desechó el esquema de tres centrales del portugués para instaurar un 4-2-3-1 más tradicional. Aunque Benjamin Šeško brilló con un doblete, el equipo no pudo sostener la ventaja.

Para este duelo de copa, se esperan rotaciones pero manteniendo la nueva estructura. Altay Bayindir se perfila como titular en el arco. La defensa verá el regreso de Harry Maguire, quien ya estuvo en el banco en Turf Moor, posiblemente acompañando al joven Leny Yoro.

En el medio, Mason Mount y Bruno Fernandes necesitan minutos para recuperar ritmo competitivo tras sus lesiones. Las bajas por la Copa África (AFCON) golpean las bandas: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad Diallo no están disponibles, lo que obligará a Fletcher a improvisar con Patrick Dorgu y Matheus Cunha en los costados.

Últimas noticias del Brighton

El conjunto de las Gaviotas atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumulan una victoria en los últimso ocho partidos en la Premier League. Su falta de gol es alarmante: se han quedado en cero en tres de sus últimos cuatro compromisos.

Ubicados en la penúltima posición, ven en la FA Cup una vía de escape para recuperar la confianza y dar un golpe sobre la mesa en un escenario imponente.

Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United (4-2-3-1)

Fletcher apuesta por dar minutos a los que regresan de lesión y rotar en la punta de ataque.

Portero : Altay Bayindir

: Altay Bayindir Defensas : Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw

: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw Centrocampistas : Casemiro, Manuel Ugarte

: Casemiro, Manuel Ugarte Mediapuntas : Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha

: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha Delantero: Joshua Zirkzee.

Brighton (4-2-3-1)

Portero : Bart Verbruggen

: Bart Verbruggen Defensas : Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Joel Veltman

: Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Joel Veltman Centrocampistas : Brajan Gruda, Yasin Ayari

: Brajan Gruda, Yasin Ayari Mediapuntas : Diego Gómez, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma

: Diego Gómez, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma Delantero: Danny Welbeck

Pronóstico SI

El Manchester United sigue siendo una incógnita defensiva, pero el cambio de sistema parece haber liberado a ciertos jugadores en ataque. El Brighton llega con la pólvora mojada y la moral baja. El factor Old Trafford y la necesidad de Fletcher de validarse ante su afición deberían inclinar la balanza a favor de los locales en un partido que no estará exento de sufrimiento.

Manchester United 2-1 Brighton

