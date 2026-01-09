Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La tercera ronda de la FA Cup nos presenta un duelo con narrativas fascinantes. El Manchester United, inmerso en el inicio de la era post-Ruben Amorim, recibe al Brighton & Hove Albion.
Darren Fletcher, quien ha tomado las riendas como interino, busca inyectar estabilidad a un equipo que viene de un empate frenético, mientras que los visitantes llegan a Mánchester urgidos de romper una racha negativa que los ha estancado en la mitad de la tabla.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: domingo 11 de enero
- Horario: 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
ESPN Select
ESPN App, fuboTV
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Burnley
2-2 E
Premier League
Leeds United
1-1 E
Premier League
Wolves
1-1 E
Premier League
Newcastle
1-0 V
Premier League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
1-1 E
Premier League
Burnley
2-0 V
Premier League
West Ham
2-2 E
Premier League
Arsenal
2-1 D
Premier League
Sunderland
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
La vida después de Ruben Amorim comenzó con un cambio radical de filosofía. En su debut ante el Burnley (2-2) a mitad de semana, Darren Fletcher desechó el esquema de tres centrales del portugués para instaurar un 4-2-3-1 más tradicional. Aunque Benjamin Šeško brilló con un doblete, el equipo no pudo sostener la ventaja.
Para este duelo de copa, se esperan rotaciones pero manteniendo la nueva estructura. Altay Bayindir se perfila como titular en el arco. La defensa verá el regreso de Harry Maguire, quien ya estuvo en el banco en Turf Moor, posiblemente acompañando al joven Leny Yoro.
En el medio, Mason Mount y Bruno Fernandes necesitan minutos para recuperar ritmo competitivo tras sus lesiones. Las bajas por la Copa África (AFCON) golpean las bandas: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad Diallo no están disponibles, lo que obligará a Fletcher a improvisar con Patrick Dorgu y Matheus Cunha en los costados.
Últimas noticias del Brighton
El conjunto de las Gaviotas atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumulan una victoria en los últimso ocho partidos en la Premier League. Su falta de gol es alarmante: se han quedado en cero en tres de sus últimos cuatro compromisos.
Ubicados en la penúltima posición, ven en la FA Cup una vía de escape para recuperar la confianza y dar un golpe sobre la mesa en un escenario imponente.
Posibles alineaciones
Manchester United (4-2-3-1)
Fletcher apuesta por dar minutos a los que regresan de lesión y rotar en la punta de ataque.
- Portero: Altay Bayindir
- Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw
- Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte
- Mediapuntas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha
- Delantero: Joshua Zirkzee.
Brighton (4-2-3-1)
- Portero: Bart Verbruggen
- Defensas: Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Joel Veltman
- Centrocampistas: Brajan Gruda, Yasin Ayari
- Mediapuntas: Diego Gómez, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma
- Delantero: Danny Welbeck
Pronóstico SI
El Manchester United sigue siendo una incógnita defensiva, pero el cambio de sistema parece haber liberado a ciertos jugadores en ataque. El Brighton llega con la pólvora mojada y la moral baja. El factor Old Trafford y la necesidad de Fletcher de validarse ante su afición deberían inclinar la balanza a favor de los locales en un partido que no estará exento de sufrimiento.
Manchester United 2-1 Brighton
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.