Manchester United vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Old Trafford abre sus puertas a la FA Cup mientras que Darren Fletcher busca su primera victoria en el banquillo ante unas 'Gaviotas' en horas bajas
Carlos García|
FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTON
FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRIGHTON | OLI SCARFF/GettyImages

La tercera ronda de la FA Cup nos presenta un duelo con narrativas fascinantes. El Manchester United, inmerso en el inicio de la era post-Ruben Amorim, recibe al Brighton & Hove Albion.

Darren Fletcher, quien ha tomado las riendas como interino, busca inyectar estabilidad a un equipo que viene de un empate frenético, mientras que los visitantes llegan a Mánchester urgidos de romper una racha negativa que los ha estancado en la mitad de la tabla.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el domingo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Brighton?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: domingo 11 de enero
  • Horario: 11:30 (hora de EE.UU. ET), 10:30 horas (México), 17:30 horas (España)
  • Estadio: Old Trafford
Darren Fletcher, Lisandro Martinez
Burnley v Manchester United - Premier League | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Brighton en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

ESPN Select

ESPN App, fuboTV

México

TNT Sports

HBO Max

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Burnley

2-2 E

Premier League

Leeds United

1-1 E

Premier League

Wolves

1-1 E

Premier League

Newcastle

1-0 V

Premier League

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival

Resultado

Competición

Manchester City

1-1 E

Premier League

Burnley

2-0 V

Premier League

West Ham

2-2 E

Premier League

Arsenal

2-1 D

Premier League

Sunderland

0-0 E

Premier League

Kaoru Mitoma
Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League | Molly Darlington/Copa/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

La vida después de Ruben Amorim comenzó con un cambio radical de filosofía. En su debut ante el Burnley (2-2) a mitad de semana, Darren Fletcher desechó el esquema de tres centrales del portugués para instaurar un 4-2-3-1 más tradicional. Aunque Benjamin Šeško brilló con un doblete, el equipo no pudo sostener la ventaja.

Para este duelo de copa, se esperan rotaciones pero manteniendo la nueva estructura. Altay Bayindir se perfila como titular en el arco. La defensa verá el regreso de Harry Maguire, quien ya estuvo en el banco en Turf Moor, posiblemente acompañando al joven Leny Yoro.

En el medio, Mason Mount y Bruno Fernandes necesitan minutos para recuperar ritmo competitivo tras sus lesiones. Las bajas por la Copa África (AFCON) golpean las bandas: Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad Diallo no están disponibles, lo que obligará a Fletcher a improvisar con Patrick Dorgu y Matheus Cunha en los costados.

Últimas noticias del Brighton

El conjunto de las Gaviotas atraviesa su momento más delicado de la temporada. Acumulan una victoria en los últimso ocho partidos en la Premier League. Su falta de gol es alarmante: se han quedado en cero en tres de sus últimos cuatro compromisos.

Ubicados en la penúltima posición, ven en la FA Cup una vía de escape para recuperar la confianza y dar un golpe sobre la mesa en un escenario imponente.

Kaoru Mitoma, Noussair Mazraoui
Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier League | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Posibles alineaciones

Manchester United (4-2-3-1)

Fletcher apuesta por dar minutos a los que regresan de lesión y rotar en la punta de ataque.

  • Portero: Altay Bayindir
  • Defensas: Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte
  • Mediapuntas: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Matheus Cunha
  • Delantero: Joshua Zirkzee.

Brighton (4-2-3-1)

  • Portero: Bart Verbruggen
  • Defensas: Ferdi Kadıoğlu, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Joel Veltman
  • Centrocampistas: Brajan Gruda, Yasin Ayari
  • Mediapuntas: Diego Gómez, Georginio Rutter, Kaoru Mitoma
  • Delantero: Danny Welbeck

Pronóstico SI

El Manchester United sigue siendo una incógnita defensiva, pero el cambio de sistema parece haber liberado a ciertos jugadores en ataque. El Brighton llega con la pólvora mojada y la moral baja. El factor Old Trafford y la necesidad de Fletcher de validarse ante su afición deberían inclinar la balanza a favor de los locales en un partido que no estará exento de sufrimiento.

Manchester United 2-1 Brighton

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes.

