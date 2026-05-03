Manchester United vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

Los dos equipos más laureados de Inglaterra se enfrentan este domingo en un nuevo clásico. Manchester United y Liverpool se vuelven a ver las caras en Old Trafford por la jornada 35 de la Premier League compitiendo por un mismo objetivo: asegurar la clasificación a la Champions League 2026/27.

El conjunto de Michael Carrick llega al duelo afianzado en la tercera posición con 61 puntos, tres más que su rival de turno. Con una victoria sellará el boleto a la máximo competición europea de la próxima temporada.

El Liverpool, por su parte, arriba con la confianza en alto luego de dos triunfos consecutivos, incluido uno frente al Everton en el derbi de Merseyside. Buscará devolverle al United el golpe sufrido en el partido de primera ronda, cuando los Diablos Rojos se llevaron tres puntos de Anfield.

A continuación, toda la información para vivir uno de los mejores clásicos del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Todo apunta a un partido cerrado. Manchester United ha encontrado estabilidad en los últimos encuentros, sin necesidad de dominar de forma abrumadora, pero sí mostrando una mayor capacidad para sostener resultados. En casa suele ser más protagonista y en un clásico buscará imponer su agresividad.

Liverpool llega con importantes ausencias como lo son Salah y Ekitike, por lo que su ofensiva se ve seriamente debilitada. Aun así cuenta con herramientas suficientes y no sería extraño que encuentre el gol. La sensación es que ninguno logrará imponerse con claridad durante los 90 minutos, lo que deja un escenario bastante propenso al reparto de puntos.

Pronóstico: Manchester United 1 - 1 Liverpool

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Liverpool?

Ciudad : Manchester, Inglaterra

: Manchester, Inglaterra Estadio : Old Trafford

: Old Trafford Fecha : domingo 3 de mayo

: domingo 3 de mayo Hora : 10:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 16:30 ESP

: 10:30 EE.UU (Este), 08:30 MEX, 16:30 ESP Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United vs Liverpool (últimos cinco partidos)

Manchester United : 1

: 1 Empate : 2

: 2 Liverpool: 2

Último partido entre ambos: 19/10/25 - Liverpool 3-1 Manchester United - Premier League Jornada 8

Liverpool v Manchester United - Premier League | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Liverpool Manchester United 2-1 Brentford 27/04/2026 Liverpool 3-1 Palace 25/04/2026 Chelsea 0-1 Manchester United 18/04/2026 Everton 1-2 Liverpool 19/04/2026 Manchester United 1-2 Leeds 13/4/2026 Liverpool 0-2 PSG 14/4/2026 Bournemouth 2-2 Manchester United 20/3/2026 Liverpool 2-0 Fulham 11/4/2026 Manchester United 3-1 Aston Villa 15/3/2026 PSG 2-0 Liverpool 8/4/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV y streaming Estados Unidos Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, SiriusXM FC México Max México España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Manchester United

La principal novedad pasa por Matheus Cunha, que volvió a entrenarse tras perderse el último encuentro ante Brentford y tiene grandes chances de estar disponible. También hay cierto optimismo con Luke Shaw, aunque su presencia dependerá de cómo responda en las pruebas físicas previas.

Donde sí hay ausencias confirmadas es en defensa. Lisandro Martínez sigue cumpliendo sanción y Matthijs de Ligt continúa fuera por una lesión en la espalda. Bruno Fernandes será una vez más el hombre a seguir: si asiste una vez más, alcanzará el récord histórico de asistencias en una temporada de Premier (Thierry Henry en 2002/03 y Kevin De Bruyne en 2019/20).

Manchester United v Brentford - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Posible alineación de Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool afronta el clásico con complicaciones importantes. La baja más sensible es la de Mohamed Salah, que quedó descartado por una lesión muscular y no podrá estar en Old Trafford, lo que le quita al equipo una de sus principales fuentes de gol y desequilibrio.

A eso se suma una lista larga de ausencias: Hugo Ekitike, Conor Bradley, Giovanni Leoni y Wataru Endo siguen fuera, mientras que Milos Kerkez es duda por molestias recientes. En el arco también hay problemas, ya que Alisson Becker no se entrena con normalidad y Giorgi Mamardashvili sigue recuperándose, por lo que todo apunta a que Freddie Woodman volverá a ser titular. Con este panorama, Liverpool tendrá que reconfigurar varias piezas para competir en un partido exigente.

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Woodman; Jones, Van Dijk, Konate, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Isak