Manchester United vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

Old Trafford recibe el primer derbi de la ciudad en esta temporada. Este domingo 13 de septiembre, el Manchester United enfrenta al Manchester City en el partido más atractivo de la jornada 4 de la Premier League, con ambos equipos llegando de compromisos de Champions entre semana.

El United tuvo una semana de contrastes. Empató 2-2 ante el Everton en su última presentación liguera en un partido en el que estuvo en ventaja en dos ocasiones, pero terminó cediendo puntos por un golazo agónico de Ainsley Maitland-Niles. Los de Michael Carrick se sacaron esa espina en la Champions League, con un contundente triunfo 4-0 ante el Sabah en su regreso a la competición después de dos temporadas ausente con goles de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko y Lisandro Martínez.

El Manchester City, por su parte, llega con puntaje perfecto en la Premier League y a pleno también en Europa, tras superar al Porto a domicilio por 2 a 0 en su debut de Champions. El equipo de Enzo Maresca va tomando forma con cada partido, potenciado además por la llegada de Enzo Fernández, quien se sumó a un ataque ya de por sí letal con Erling Haaland, autor del único gol ante el Coventry en el último compromiso liguero.

A continuación, toda la información sobre uno de los mejores derbis del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

El United no ha perdido en sus últimos dos derbis como local, aunque su irregularidad en el arranque de temporada genera dudas. El City, en cambio, llega con un funcionamiento colectivo cada vez más sólido bajo Maresca y una plantilla reforzada que no da tregua. La localía puede ser un factor, pero el nivel actual del City lo ubica como favorito.

Pronóstico: Manchester United 1-2 Manchester City

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Manchester City?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 09:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y el

Manchester City (últimos 5 partidos

Manchester United : 2

: 2 Empate : 1

: 1 Manchester City: 2

Último partido entre ambos: 17/01/2026 - Manchester United 2-0 Manchester City - Premier League 25/26, Fecha 22

Manchester United v Manchester City - Premier League | Copa/GettyImages

Últimos 5 partidos

Manchester United Manchester City Manchester United 4-0 Sabah 10/09/26 Porto 0-2 Manchester City 08/09/26 Everton 2-2 Manchester United 6/9/2026 Manchester City 1-0 Coventry 05/09/26 Manchester United 5-2 Ipswich 30/8/2026 Crystal Palace 1-4 Manchester City 28/08/26 Hull City 2-0 Manchester United 22/8/2026 Manchester City 2-1 Bournemouth 23/08/26 Manchester United 2-4 AC Milan 15/8/2026 Arsenal 3-0 Manchester City 16/8/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Manchester City por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC México Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Últimas noticias del Manchester United

El Manchester United se presenta con bajas para este duelo. Michael Carrick no podrá contar con Amad Diallo ni Carlos Baleba por lesión de cara al derbi. En lo estrictamente futbolístico, Bruno Fernandes sigue siendo la gran figura y el conductor del equipo, con tres goles y una asistencia en lo que va de la temporada. Viene de haber cerrado el curso pasado con 21 asistencias, marcando un nuevo récord histórico en una sola campaña de la Premier League.

Los red devils buscan repetir el triunfo que consiguieron en Premier el pasado mes de enero ante su rival.

Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Últimas noticias del Manchester City

Enzo Maresca no tiene ningún problema físico que resolver de cara al derbi y el City llega con todos sus futbolistas disponibles para ser convocados. Con su tanto ante el Coventry, Erling Haaland llegó a los 300 goles en su carrera profesional y quiere seguir sumando contra el clásico rival.

FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Clive Brunskill/GettyImages

Además, el City está a la espera de que se resuelva la investigación sobre las presuntas irregularidades financieras y que podrían acarrear una dura sanción.

"No puedo hablar sobre el fondo del caso, ni por el tiempo que lleva. Acepto que ha tardado más de lo que nadie esperaba y, obviamente, la gente está ansiosa por saber cuál es el resultado, pero el proceso es el proceso", señaló Richard Masters, directos ejecutivo de la Premier

Posible alineación del Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernández, Cherki, Foden; Haaland.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE