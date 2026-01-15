Manchester United vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League nos regala este sábado uno de los partidos más esperados del calendario mundial. El Manchester United recibe en el "Teatro de los Sueños" a su vecino y rival, el Manchester City.
Es un duelo marcado por las narrativas opuestas: los Red Devils inician una nueva etapa interina buscando salir de una espiral de empates, mientras que los Citizens llegan con la pólvora encendida pero con una retaguardia remendada por las lesiones, intentando no perderle la pisada al líder Arsenal.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Manchester City?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: sábado 17 de enero de 2026
- Horario: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Manchester City en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo, Universo
USA Network
México
TNT Sports
HBO Max
España
DAZN 1, Movistar
DAZN, Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos
Manchester United
Manchester City
Manchester United 1-2 Brighton
Newcastle 0-2 Manchester City
Burnley 2-2 Manchester United
Manchester City 10-1 Exeter City
Leeds United 1-1 Manchester United
Manchester City 1-1 Brighton
Manchester United 1-1 Wolves
Manchester City 1-1 Chelsea
Manchester United 1-0 Newcastle
Sunderland 0-0 Manchester City
Últimas noticias del Manchester United
El Manchester United atraviesa una etapa de transición turbulenta. Tras la destitución de Ruben Amorim, Michael Carrick ha asumido el cargo como entrenador interino con la difícil misión de enderezar el rumbo.
El equipo llega herido tras ser eliminado de la FA Cup por el Brighton (1-2) y acumular tres empates consecutivos en liga. Ubicados en la séptima posición con 32 puntos, los 'Red Devils' necesitan sumar de a tres para no alejarse de los puestos europeos.
Últimas noticias del Manchester City
El equipo de Pep Guardiola llega con sensaciones encontradas. En ataque son una máquina: vienen de golear 10-1 al Exeter en FA Cup y de ganar 2-0 al Newcastle en la Copa de la Liga hace apenas unos días. Sin embargo, en la Premier han empatado tres de sus últimos cuatro partidos, lo que los mantiene segundos con 43 puntos, persiguiendo al Arsenal.
El gran problema para el City es la enfermería, especialmente en defensa. Las bajas de Joško Gvardiol (tibia), Rúben Dias y John Stones (ambos muslo), sumada a la lesión de Mateo Kovačić, obligarán a Guardiola a improvisar una línea defensiva inédita con jóvenes como Khusanov o Alleyne.
Posibles alineaciones
Manchester United (4-2-3-1)
Carrick apuesta por la experiencia en el medio y la potencia de Sesko arriba, buscando aprovechar las bajas defensivas del rival.
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Diogo Dalot, Harry Maguire (o Yoro, por baja de Martínez), Ayden Heaven, Luke Shaw
- Centrocampistas: Casemiro, Manuel Ugarte
- Medios Ofensivos: Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu
- Delantero: Benjamin Šeško.
Manchester City (4-1-4-1)
Ante la crisis defensiva, Guardiola presenta una defensa de emergencia, pero mantiene un ataque temible.
- Portero: Gianluigi Donnarumma
- Defensas: Matheus Nunes (reconvertido), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké
- Pivote: Nicolás González
- Volantes Ofensivos: Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku
- Delantero: Erling Haaland.
Pronóstico SI
Es un derbi difícil de pronosticar. El Manchester City tiene un ataque letal con Haaland y Foden que podría destrozar a cualquier equipo, pero su defensa está en cuadro con jóvenes inexpertos como Khusanov y Alleyne. El United, impulsado por el cambio de técnico y el factor Old Trafford, intentará explotar esa debilidad defensiva. Sin embargo, la calidad individual del City debería imponerse en un partido con goles en ambos lados.
Manchester United 1-3 Manchester City
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.