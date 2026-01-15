Manchester United vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Premier League nos regala este sábado uno de los partidos más esperados del calendario mundial. El Manchester United recibe en el "Teatro de los Sueños" a su vecino y rival, el Manchester City.

Es un duelo marcado por las narrativas opuestas: los Red Devils inician una nueva etapa interina buscando salir de una espiral de empates, mientras que los Citizens llegan con la pólvora encendida pero con una retaguardia remendada por las lesiones, intentando no perderle la pisada al líder Arsenal.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el sábado.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Manchester City?

Ciudad : Mánchester, Inglaterra

: Mánchester, Inglaterra Fecha : sábado 17 de enero de 2026

: sábado 17 de enero de 2026 Horario : 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España)

: 07:30 (hora de EE.UU. ET), 06:30 horas (México), 13:30 horas (España) Estadio: Old Trafford



¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Manchester City en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo, Universo USA Network México TNT Sports HBO Max España DAZN 1, Movistar DAZN, Movistar+ Argentina ESPN Disney+

Últimos cinco partidos

Manchester United Manchester City Manchester United 1-2 Brighton

11/1/2026 Newcastle 0-2 Manchester City

13/1/2026 Burnley 2-2 Manchester United

7/1/2026 Manchester City 10-1 Exeter City

10/1/2026 Leeds United 1-1 Manchester United

4/1/2026 Manchester City 1-1 Brighton

7/1/2026 Manchester United 1-1 Wolves

30/12/2025 Manchester City 1-1 Chelsea

4/1/2026 Manchester United 1-0 Newcastle

26/12/2025 Sunderland 0-0 Manchester City



Últimas noticias del Manchester United

El Manchester United atraviesa una etapa de transición turbulenta. Tras la destitución de Ruben Amorim, Michael Carrick ha asumido el cargo como entrenador interino con la difícil misión de enderezar el rumbo.

El equipo llega herido tras ser eliminado de la FA Cup por el Brighton (1-2) y acumular tres empates consecutivos en liga. Ubicados en la séptima posición con 32 puntos, los 'Red Devils' necesitan sumar de a tres para no alejarse de los puestos europeos.

Últimas noticias del Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega con sensaciones encontradas. En ataque son una máquina: vienen de golear 10-1 al Exeter en FA Cup y de ganar 2-0 al Newcastle en la Copa de la Liga hace apenas unos días. Sin embargo, en la Premier han empatado tres de sus últimos cuatro partidos, lo que los mantiene segundos con 43 puntos, persiguiendo al Arsenal.

El gran problema para el City es la enfermería, especialmente en defensa. Las bajas de Joško Gvardiol (tibia), Rúben Dias y John Stones (ambos muslo), sumada a la lesión de Mateo Kovačić, obligarán a Guardiola a improvisar una línea defensiva inédita con jóvenes como Khusanov o Alleyne.



Posibles alineaciones

Manchester United (4-2-3-1)

Carrick apuesta por la experiencia en el medio y la potencia de Sesko arriba, buscando aprovechar las bajas defensivas del rival.

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Diogo Dalot, Harry Maguire (o Yoro, por baja de Martínez), Ayden Heaven, Luke Shaw

: Diogo Dalot, Harry Maguire (o Yoro, por baja de Martínez), Ayden Heaven, Luke Shaw Centrocampistas : Casemiro, Manuel Ugarte

: Casemiro, Manuel Ugarte Medios Ofensivos : Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu

: Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu Delantero: Benjamin Šeško.

Manchester City (4-1-4-1)

Ante la crisis defensiva, Guardiola presenta una defensa de emergencia, pero mantiene un ataque temible.

Portero : Gianluigi Donnarumma

: Gianluigi Donnarumma Defensas : Matheus Nunes (reconvertido), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké

: Matheus Nunes (reconvertido), Abdukodir Khusanov, Max Alleyne, Nathan Aké Pivote : Nicolás González

: Nicolás González Volantes Ofensivos : Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku

: Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku Delantero: Erling Haaland.

Es un derbi difícil de pronosticar. El Manchester City tiene un ataque letal con Haaland y Foden que podría destrozar a cualquier equipo, pero su defensa está en cuadro con jóvenes inexpertos como Khusanov y Alleyne. El United, impulsado por el cambio de técnico y el factor Old Trafford, intentará explotar esa debilidad defensiva. Sin embargo, la calidad individual del City debería imponerse en un partido con goles en ambos lados.

Manchester United 1-3 Manchester City

