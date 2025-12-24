Manchester United vs Newcastle: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United recibirá al Newcastle por la jornada 18 de la Premier League en lo que será el único partido del Boxing Day, tradicional día británico donde se celebran con partidos la navidad. En esta oportunidad, por cuestiones vinculadas a los derechos de televisión, solamente tendremos un encuentro.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Newcastle?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: jueves 26 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Newcastle en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
NBC
NBC Sports App
México
Fox One
A confirmar
España
DAZN 1
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Bournemouth
4-4 E
Premier League
Wolves
4-1 V
Premier League
West Ham
1-1 E
Premier League
Crystal Palace
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Newcastle
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
2-2 E
Premier League
Fulham
2-1 V
EFL Cup
Sunderland
1-0 D
Premier League
Bayer Leverkusen
2-2 E
UEFA Champions League
Burnley
2-1 V
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
Perdieron una chance de oro de subir posiciones al caer frente al Aston Villa en condición de visitante el pasado fin de semana, pero la mejoría en el equipo de Ruben Amorim es imposible de negar y están teniendo una mejor temporada de la esperada en el inicio de la campaña.
Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, lesionados, también son baja para este encuentro.
Últimas noticias del Newcastle
Las Urracas están teniendo una temporada más que irregular: están en el puesto 11° de la tabla de la Premier League con un registro de seis victorias, misma cantidad de derrotas y cinco empates. En la última jornada igualaron 2-2 frente al Chelsea en condición de local.
El equipo de Eddie Howe tiene en duda a su arquero titular, Nick Pope, y lesionados a siete futbolistas: Dan Burn, Tino Livramento, Sven Botman, William Osula, Kieran Trippier, Jamaal Lascelles y Emil Krafth.
Posibles alineaciones
Manchester United
Portero: Senne Lammens
Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez
Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu
Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.
Newcastle
Portero: Aaron Ramsdale
Defensas: Lewis Hall, Fabian Schär, Malick Thiaw, Lewis Miley
Mediocampistas: Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Bruno Guimarães
Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade y Jacob Murphy
Pronóstico SI
El Newcastle rescatará un punto de su visita a Old Trafford y amargará las chances del Manchester United de darle un regalo navideño a su afición.
Manchester United 2-2 Newcastle
MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo