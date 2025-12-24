Manchester United vs Newcastle: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Manchester United recibirá al Newcastle por la jornada 18 de la Premier League en lo que será el único partido del Boxing Day, tradicional día británico donde se celebran con partidos la navidad. En esta oportunidad, por cuestiones vinculadas a los derechos de televisión, solamente tendremos un encuentro.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Newcastle?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: jueves 26 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Old Trafford

Manchester United FC v Manchester City FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Newcastle en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos NBC NBC Sports App México Fox One A confirmar España DAZN 1 DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Aston Villa 2-1 D Premier League Bournemouth 4-4 E Premier League Wolves 4-1 V Premier League West Ham 1-1 E Premier League Crystal Palace 2-1 V Premier League

Últimos cinco partidos del Newcastle

Rival Resultado Competición Chelsea 2-2 E Premier League Fulham 2-1 V EFL Cup Sunderland 1-0 D Premier League Bayer Leverkusen 2-2 E UEFA Champions League Burnley 2-1 V Premier League

Últimas noticias del Manchester United

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Perdieron una chance de oro de subir posiciones al caer frente al Aston Villa en condición de visitante el pasado fin de semana, pero la mejoría en el equipo de Ruben Amorim es imposible de negar y están teniendo una mejor temporada de la esperada en el inicio de la campaña.

Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, lesionados, también son baja para este encuentro.

Últimas noticias del Newcastle

Newcastle United v Chelsea - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

Las Urracas están teniendo una temporada más que irregular: están en el puesto 11° de la tabla de la Premier League con un registro de seis victorias, misma cantidad de derrotas y cinco empates. En la última jornada igualaron 2-2 frente al Chelsea en condición de local.

El equipo de Eddie Howe tiene en duda a su arquero titular, Nick Pope, y lesionados a siete futbolistas: Dan Burn, Tino Livramento, Sven Botman, William Osula, Kieran Trippier, Jamaal Lascelles y Emil Krafth.

Posibles alineaciones

Manchester United

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez

Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu

Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.

Newcastle

Portero: Aaron Ramsdale

Defensas: Lewis Hall, Fabian Schär, Malick Thiaw, Lewis Miley

Mediocampistas: Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Bruno Guimarães

Delanteros: Anthony Gordon, Nick Woltemade y Jacob Murphy

Pronóstico SI

El Newcastle rescatará un punto de su visita a Old Trafford y amargará las chances del Manchester United de darle un regalo navideño a su afición.

Manchester United 2-2 Newcastle

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE