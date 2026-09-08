Manchester United vs Sabah: previa, predicciones y alineaciones

El Manchester United está de vuelta en la Champions League y hará su debut en Old Trafford frente a sus hinchas contra el Sabah de Azerbaiyán, que disputará la fase de liga por primera vez desde su fundación en 2017.

Los Red Devils tuvieron un comienzo de campaña convulsionado, con una derrota, una victoria y un empate, este último el domingo contra el Everton, que rescató el 2-2 en el minuto 96. Los dirigidos por Michael Carrick tendrán que dar vuelta la página y mostrar otra versión en Europa para tener chances de competir a medida que avance el torneo.

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Los Red Devils tienen todo a su favor para quedarse con los tres puntos en casa, pero el Sabah ya demostró en las rondas clasificatorias que puede hacer daño y tiene 13 goles en los últimos cinco partidos que disputó. De todas formas, por una cuestión de jerarquía de jugadores y experiencia en la competencia, el United no debería tener muchas complicaciones.

Manchester United 4-1 Sabah

¿A qué hora se juega el Manchester United vs Sabah?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Estadio: Old Trafford

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Manchester United y el Sabah

Manchester United : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Sabah: 0

Último partido entre ambos: Será la primera vez que estos equipos se enfrenten.

Últimos 5 partidos

Manchester United Sabah Everton 2-2 Manchester United 6/9/2026 Sabah 5-0 Zira 5/9/2026 Manchester United 5-2 Ipswich 30/8/2026 Araz Najicheván 0-1 Sabah 31/8/2026 Hull City 2-0 Manchester United 22/8/2026 Sabah 5-2 Hapoel Be'er Sheva 25/8/2026 Manchester United 2-4 AC Milan 15/8/2026 Hapoel Be'er Sheva 2-1 Sabah 19/8/2026 Manchester United 1-1 Leeds United 12/8/2026 Sabah 2-0 Kapaz 15/8/2026

¿Cómo ver el Manchester United vs Sabah por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Manchester United

Michael Carrick, Manchester United | Visionhaus/GettyImages

El United llega al primer partido europeo con cuatro puntos sobre nueve posibles en la Premier League. Contra el Everton se puso en ventaja dos veces, primero con Bryan Mbeumo apenas iniciado el segundo tiempo y luego con un cabezazo de Benjamin Sesko en el minuto 88. Tyrique George había marcado el 1-1 y Ainsley Maitland-Niles apareció en el 96 para cerrar el 2-2 que dejó al equipo en la undécima posición.

El desenlace generó enojo en Carrick, especialmente por la forma en la que se escaparon dos puntos cuando el triunfo parecía asegurado. "Se siente como una derrota", dijo el DT. También remarcó que el equipo no puede ignorar lo sucedido durante sus primeros compromisos. "Tenemos que evitar que nos conviertan tanto si queremos tener mejores posibilidades de ganar", expresó.

Dentro de ese arranque irregular, el cuerpo técnico tiene buenas noticias. Sesko marcó su primer gol de la temporada luego de que una lesión en la tibia retrasara su inicio, Kobbie Mainoo se ganó un lugar importante en el mediocampo y Senne Lammens está haciendo un buen trabajo bajo los tres palos. Marcus Rashford también regresó al club e hizo buenas actuaciones, pero salió reemplazado el domingo por una molestia.

Luke Shaw fue otra de las buenas noticias del domingo porque participó mucho en ataque y asistió a Sesko en el segundo gol, además de asociarse bien con Rashford por el sector izquierdo. Ahora el entrenador va a tener que administrar una seguidilla de cuatro partidos en 11 días, con el Sabah primero y el clásico contra el Manchester City inmediatamente después.

Posible alineación del Manchester United contra el Sabah (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Youri Tielemans; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Matheus Cunha.

Últimas noticias del Sabah

Valdas Dambrauskas, Sabah | Aziz Karimov/GettyImages

El Sabah llega a Manchester con un presente soñado. El equipo de Valdas Dambrauskas goleó 5-0 a Zira el viernes, con un hat-trick de Joy-Lance Mickels, un tanto de Veljko Simic y otro de Christian Nwachukwu. También había vencido 1-0 a Araz en su compromiso previo y consiguió su lugar en la Champions luego de superar cuatro rondas clasificatorias, incluida una serie frente a Hapoel Beer Sheva que terminó 6-4 en el global.

El club fue fundado en 2017 y su crecimiento lo llevó a conquistar la Copa de Azerbaiyán en 2024/25 y la Premier League local en la campaña siguiente. Dambrauskas habló de la clasificación a la Champions y de la ambición del proyecto. "Considero este logro un hito y creo que el camino es lo más importante. Tengo otros sueños por delante y de verdad no quiero parar", dijo.

Posible alineación del Sabah contra el Manchester United (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, Dasdemirov, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Simic, Isayev, Nwachukwu; Mickels.

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