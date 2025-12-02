Manchester United vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 14 de la Premier League continúa este jueves con un atractivo duelo en el 'Teatro de los Sueños'. El Manchester United, que intenta no perder de vista los puestos de Champions League, recibe a un West Ham United que lucha por alejarse de la zona roja del descenso.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs West Ham?
- Ciudad: Mánchester, Inglaterra
- Fecha: jueves 4 de diciembre
- Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs West Ham en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App, USA Network
México
FOX
Caliente TV
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Crystal Palace
1-2 V
Premier League
Everton
0-1 D
Premier League
Tottenham
2-2 E
Premier League
Nottingham Forest
2-2 E
Premier League
Brighton
4-2 V
Premier League
Últimos cinco partidos de West Ham
Rival
Resultado
Competición
Liverpool
0-2 D
Premier League
Bournemouth
2-2 E
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Newcastle
3-1 V
Premier League
Leeds
2-1 D
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
El equipo de Rúben Amorim atraviesa un pequeño bache. Tras una racha de tres victorias consecutivas, cayeron una seguidilla de dos empates y una derrota, de la cual han visto la luz el fin de semana pasado, luego de vencer al Crystal Palace fuera de casa.
Ubicados en la séptima posición con 21 puntos, necesitan ganar para no rezagarse en la lucha por Europa.
Últimas noticias del West Ham
Los 'Hammers', dirigidos por Nuno Espírito Santo, se encuentran en una situación delicada, ocupando el puesto 17 de la tabla con solo 11 puntos, al borde de la zona de descenso.
Vienen de caer 0-2 en casa ante el Liverpool, sumando su segunda derrota en los últimos cinco partidos; además, deberán afrontar el juego sin Lucas Paquetá, quien salió expulsado por reclamar al árbitro.
Posible alineación del Manchester United
- Portero: Senne Lammens
- Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
- Delanteros: Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Mason Mount
Posible alineación del West Ham
- Portero: Alphonse Areola
- Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf
- Centrocampistas: Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug
- Delanteros: Jarrod Bowen, Callum Wilson, Crysencio Summerville
Pronóstico SI
El Manchester United es favorito por jugar en Old Trafford y por la tremenda mejoría que ha tenido el equipo en el último mes. A pesar de su reciente tropiezo ante Everton, tienen la calidad para superar a un West Ham que sufre mucho en defensa. Se espera que los locales dominen y vuelvan a la senda del triunfo.
Manchester United 2-0 West Ham
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.