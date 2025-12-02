Sports Illustrated Fútbol

Manchester United vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los 'Red Devils' buscan volver al triunfo en Old Trafford ante unos 'Hammers' necesitados de puntos.
Carlos García|
Manchester United FC v West Ham United FC - Premier League
Manchester United FC v West Ham United FC - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

La Jornada 14 de la Premier League continúa este jueves con un atractivo duelo en el 'Teatro de los Sueños'. El Manchester United, que intenta no perder de vista los puestos de Champions League, recibe a un West Ham United que lucha por alejarse de la zona roja del descenso.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs West Ham?

  • Ciudad: Mánchester, Inglaterra
  • Fecha: jueves 4 de diciembre
  • Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Old Trafford
Diogo Dalot
Crystal Palace v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs West Ham en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

Telemundo

NBC Sports App, USA Network

México

FOX

Caliente TV

España

DAZN

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Crystal Palace

1-2 V

Premier League

Everton

0-1 D

Premier League

Tottenham

2-2 E

Premier League

Nottingham Forest

2-2 E

Premier League

Brighton

4-2 V

Premier League

Últimos cinco partidos de West Ham

Rival

Resultado

Competición

Liverpool

0-2 D

Premier League

Bournemouth

2-2 E

Premier League

Burnley

3-2 V

Premier League

Newcastle

3-1 V

Premier League

Leeds

2-1 D

Premier League

Lucas Paqueta, Darren England
West Ham United v Liverpool - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

El equipo de Rúben Amorim atraviesa un pequeño bache. Tras una racha de tres victorias consecutivas, cayeron una seguidilla de dos empates y una derrota, de la cual han visto la luz el fin de semana pasado, luego de vencer al Crystal Palace fuera de casa.

Ubicados en la séptima posición con 21 puntos, necesitan ganar para no rezagarse en la lucha por Europa.

Últimas noticias del West Ham

Los 'Hammers', dirigidos por Nuno Espírito Santo, se encuentran en una situación delicada, ocupando el puesto 17 de la tabla con solo 11 puntos, al borde de la zona de descenso.

Vienen de caer 0-2 en casa ante el Liverpool, sumando su segunda derrota en los últimos cinco partidos; además, deberán afrontar el juego sin Lucas Paquetá, quien salió expulsado por reclamar al árbitro.

Tomas Soucek
Manchester United FC v West Ham United FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Manchester United

  • Portero: Senne Lammens
  • Defensas: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
  • Delanteros: Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Mason Mount

Posible alineación del West Ham

  • Portero: Alphonse Areola
  • Defensas: Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf
  • Centrocampistas: Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug
  • Delanteros: Jarrod Bowen, Callum Wilson, Crysencio Summerville

Pronóstico SI

El Manchester United es favorito por jugar en Old Trafford y por la tremenda mejoría que ha tenido el equipo en el último mes. A pesar de su reciente tropiezo ante Everton, tienen la calidad para superar a un West Ham que sufre mucho en defensa. Se espera que los locales dominen y vuelvan a la senda del triunfo.

Manchester United 2-0 West Ham

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

