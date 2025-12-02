Manchester United vs West Ham: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Jornada 14 de la Premier League continúa este jueves con un atractivo duelo en el 'Teatro de los Sueños'. El Manchester United, que intenta no perder de vista los puestos de Champions League, recibe a un West Ham United que lucha por alejarse de la zona roja del descenso.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el jueves.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs West Ham?

Ciudad: Mánchester, Inglaterra

Fecha: jueves 4 de diciembre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Old Trafford

Crystal Palace v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs West Ham en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo NBC Sports App, USA Network México FOX Caliente TV España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival Resultado Competición Crystal Palace 1-2 V Premier League Everton 0-1 D Premier League Tottenham 2-2 E Premier League Nottingham Forest 2-2 E Premier League Brighton 4-2 V Premier League

Últimos cinco partidos de West Ham

Rival Resultado Competición Liverpool 0-2 D Premier League Bournemouth 2-2 E Premier League Burnley 3-2 V Premier League Newcastle 3-1 V Premier League Leeds 2-1 D Premier League

West Ham United v Liverpool - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Últimas noticias del Manchester United

El equipo de Rúben Amorim atraviesa un pequeño bache. Tras una racha de tres victorias consecutivas, cayeron una seguidilla de dos empates y una derrota, de la cual han visto la luz el fin de semana pasado, luego de vencer al Crystal Palace fuera de casa.

Ubicados en la séptima posición con 21 puntos, necesitan ganar para no rezagarse en la lucha por Europa.

Últimas noticias del West Ham

Los 'Hammers', dirigidos por Nuno Espírito Santo, se encuentran en una situación delicada, ocupando el puesto 17 de la tabla con solo 11 puntos, al borde de la zona de descenso.

Vienen de caer 0-2 en casa ante el Liverpool, sumando su segunda derrota en los últimos cinco partidos; además, deberán afrontar el juego sin Lucas Paquetá, quien salió expulsado por reclamar al árbitro.

Manchester United FC v West Ham United FC - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Manchester United

Portero : Senne Lammens

: Senne Lammens Defensas : Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw

: Leny Yoro, Matthijs De Ligt, Luke Shaw Centrocampistas : Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo

: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo Delanteros: Bryan Mbeumo, Joshua Zirkzee, Mason Mount

Posible alineación del West Ham

Portero : Alphonse Areola

: Alphonse Areola Defensas : Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf

: Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf Centrocampistas : Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug

: Mateus Fernandes, Freddie Potts, Niclas Füllkrug Delanteros: Jarrod Bowen, Callum Wilson, Crysencio Summerville

Pronóstico SI

El Manchester United es favorito por jugar en Old Trafford y por la tremenda mejoría que ha tenido el equipo en el último mes. A pesar de su reciente tropiezo ante Everton, tienen la calidad para superar a un West Ham que sufre mucho en defensa. Se espera que los locales dominen y vuelvan a la senda del triunfo.

Manchester United 2-0 West Ham

