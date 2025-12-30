Sports Illustrated Fútbol

Manchester United vs Wolverhampton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

Los Diablos Rojos buscarán los tres puntos ante el peor equipo de la Premier League.
Gonzalo Orellano|
El Manchester United recibirá al Wolverhampton por la jornada 19 de la Premier League después del triunfo por 1-0 ante el Newcastle.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Wolverhampton?

Ciudad: Manchester, Inglaterra

Fecha: martes 30 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Old Trafford

¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Wolverhampton en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming online

Estados Unidos

NBC

NBC Sports

México

Fox One

A confirmar

España

DAZN 1

DAZN

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Newcastle

1-0 V

Premier League

Aston Villa

2-1 D

Premier League

Bournemouth

4-4 E

Premier League

Wolverhampton

4-1 V

Premier League

West Ham

1-1 E

Premier League

Últimos cinco partidos del Wolverhampton

Rival

Resultado

Competición

Brentford

2-0 D

Premier League

Arsenal

2-1 D

Premier League

Manchester United

4-1 D

Premier League

Aston Villa

1-0 D

Premier League

Crystal Palace

2-0 D

Premier League

Últimas noticias del Manchester United

Perdieron una chance de oro de subir posiciones al caer frente al Aston Villa en condición de visitante el pasado fin de semana, pero la mejoría en el equipo de Ruben Amorim es imposible de negar y están teniendo una mejor temporada de la esperada en el inicio de la campaña tras el 1-0 ante Newcastle y ahora enfrentará al último de la tabla de clasificación, con la posibilidad concreta de sumar su segunda victoria consecutiva, situación que no sucede desde octubre de este año.

Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Además, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, lesionados, también son baja para este encuentro.

Últimas noticias del Wolverhampton

La situación en Molineux es crítica. El equipo de Rob Edwards es el colista absoluto de la tabla con solo 2 puntos en 18 jornadas. Acumulan una racha de terror de 11 derrotas consecutivas, siendo la más reciente un doloroso 0-2 en casa ante el Brentford.

Para colmo de males, la Copa África les arrebata a Tawanda Chirewa y Emmanuel Agbadou, mientras que la enfermería sigue llena con Jean-Ricner Bellegarde y Marshall Munetsi fuera de combate. Edwards apelará al orgullo y a la capacidad aérea de Jørgen Strand Larsen para intentar pescar algo en un río muy revuelto.

Posibles alineaciones

Manchester United (3-4-3)

Portero: Senne Lammens

Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez

Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu

Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.

Wolves (3-5-2)

Portero: Sam Johnstone

Defensas: Santiago Bueno, Toti Gomes, Yerson Mosquera

Carrileros/Medios: André, João Gomes, Ladislav Krejčí, Nathan Wolfe, Santiago Arias

Delanteros: Hwang Hee-chan, Jørgen Strand Larsen.

Pronóstico SI

Este es, sobre el papel, el duelo más desigual de la jornada. El Manchester United llega en ascenso y los Wolves, con la peor defensa y el peor ataque de la liga, parecen la víctima perfecta para que los de Amorim sumen tres puntos cómodos. Salvo una relajación extrema de los locales, la lógica debería imponerse con holgura.

Manchester United 2 - Wolverhampton 0

Gonzalo Orellano
GONZALO ORELLANO

Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.

