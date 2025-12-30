Manchester United vs Wolverhampton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Manchester United recibirá al Wolverhampton por la jornada 19 de la Premier League después del triunfo por 1-0 ante el Newcastle.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Manchester United vs Wolverhampton?
Ciudad: Manchester, Inglaterra
Fecha: martes 30 de diciembre
Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)
Estadio: Old Trafford
¿Cómo se podrá ver el Manchester United vs Wolverhampton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
NBC
NBC Sports
México
Fox One
A confirmar
España
DAZN 1
DAZN
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Newcastle
1-0 V
Premier League
Aston Villa
2-1 D
Premier League
Bournemouth
4-4 E
Premier League
Wolverhampton
4-1 V
Premier League
West Ham
1-1 E
Premier League
Últimos cinco partidos del Wolverhampton
Rival
Resultado
Competición
Brentford
2-0 D
Premier League
Arsenal
2-1 D
Premier League
Manchester United
4-1 D
Premier League
Aston Villa
1-0 D
Premier League
Crystal Palace
2-0 D
Premier League
Últimas noticias del Manchester United
Perdieron una chance de oro de subir posiciones al caer frente al Aston Villa en condición de visitante el pasado fin de semana, pero la mejoría en el equipo de Ruben Amorim es imposible de negar y están teniendo una mejor temporada de la esperada en el inicio de la campaña tras el 1-0 ante Newcastle y ahora enfrentará al último de la tabla de clasificación, con la posibilidad concreta de sumar su segunda victoria consecutiva, situación que no sucede desde octubre de este año.
Los de Old Trafford tienen tres jugadores afectados a la Copa Africana de Naciones: Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui. Además, Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, lesionados, también son baja para este encuentro.
Últimas noticias del Wolverhampton
La situación en Molineux es crítica. El equipo de Rob Edwards es el colista absoluto de la tabla con solo 2 puntos en 18 jornadas. Acumulan una racha de terror de 11 derrotas consecutivas, siendo la más reciente un doloroso 0-2 en casa ante el Brentford.
Para colmo de males, la Copa África les arrebata a Tawanda Chirewa y Emmanuel Agbadou, mientras que la enfermería sigue llena con Jean-Ricner Bellegarde y Marshall Munetsi fuera de combate. Edwards apelará al orgullo y a la capacidad aérea de Jørgen Strand Larsen para intentar pescar algo en un río muy revuelto.
Posibles alineaciones
Manchester United (3-4-3)
Portero: Senne Lammens
Defensas: Luke Shaw, Ayden Heaven, Lisandro Martínez
Mediocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu
Delanteros: Mason Mount, Benjamin Šeško y Matheus Cunha.
Wolves (3-5-2)
Portero: Sam Johnstone
Defensas: Santiago Bueno, Toti Gomes, Yerson Mosquera
Carrileros/Medios: André, João Gomes, Ladislav Krejčí, Nathan Wolfe, Santiago Arias
Delanteros: Hwang Hee-chan, Jørgen Strand Larsen.
Pronóstico SI
Este es, sobre el papel, el duelo más desigual de la jornada. El Manchester United llega en ascenso y los Wolves, con la peor defensa y el peor ataque de la liga, parecen la víctima perfecta para que los de Amorim sumen tres puntos cómodos. Salvo una relajación extrema de los locales, la lógica debería imponerse con holgura.
Manchester United 2 - Wolverhampton 0
Argentino, pero acomoda sus horarios para ver a la Casablanca del fútbol en el televisor.