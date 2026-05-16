Hay luz al final del túnel para el año complicado que vivió Marc-André Ter Stegen. La temporada 2025/26 fue de mal en peor para el alemán, que perdió lugar dentro del Barcelona, se fue al Girona en invierno y luego sufrió una lesión durante su préstamo allí. La intención del arquero pasaba por sumar minutos y tener regularidad para llegar al Mundial con Alemania, aunque esa meta quedó lejos a raiz de su paso por el quirófano en febrero por un problema en el isquiotibial izquierdo.

En medio de ese embrollo apareció el Ajax. Según Sport, el club neerlandés, con Jordi Cruyff dentro del área deportiva, realizó una serie de consultas sobre la situación del arquero alemán pensando en el próximo mercado. La entidad de Ámsterdam busca un guardameta con experiencia para asumir la titularidad y considera que Ter Stegen encaja dentro del perfil pretendido.

El arquero continúa vinculado al Barça hasta 2028. Aun así, ni Deco ni Hansi Flick lo consideran dentro del proyecto deportivo azulgrana. Joan García ocupa un lugar prioritario dentro del plantel y Wojciech Szczesny aparece por delante dentro del orden interno. Por esa razón, una transferencia gana terreno, una que podría concretarse en las próximas semanas.

🚨 Ajax are interested in Marc-André ter Stegen.



The Dutch club want an experienced goalkeeper for next season and are also following Iñaki Peña.



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El salario del alemán representa uno de los puntos principales dentro de cualquier negociación. El Ajax está a puro cálculo para intentar avanzar, pero la cifra del contrato luce elevada para la economía neerlandesa. Los culés, por su parte, estarían dispuestos a facilitar una salida en caso de acuerdo entre las partes.

La posibilidad también toma fuerza por la presencia de Jordi Cruyff. El dirigente coincidió con Ter Stegen durante su etapa dentro del club catalán y conserva una valoración positiva sobre la profesionalidad del guardameta alemán. En Países Bajos consideran que todavía puede rendir al máximo nivel pese a las lesiones que sufrió en los últimos años.

Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Ajax también sigue de cerca a Iñaki Peña y Mark Flekken para reforzar la portería. Aun así, Ter Stegen estaría primero en la lista porque reúne características que encajan con una estructura futbolística basada en posesión y circulación.

Otro detalle vinculado con la operación pasa por Míchel. El DT español aparece muy cerca del banco neerlandés luego de su trabajo en el Girona, donde coincidió brevemente con Ter Stegen.