Marc Bernal, bajo el microscopio: el Barça mide sus pasos antes de decidir su futuro

En el FC Barcelona nadie quiere precipitarse con Marc Bernal. El joven centrocampista de la cantera azulgrana, una de las grandes promesas surgidas de La Masia en los últimos años, vive semanas de análisis y prudencia. Desde el club son conscientes del potencial del futbolista, pero también de la necesidad de gestionar bien sus minutos para que recupere sensaciones y confianza tras un inicio de curso irregular.

El cuerpo técnico, encabezado por Hansi Flick, trabaja día a día con Bernal, cuidando su evolución y dosificando su presencia en el primer equipo. Los minutos que se le conceden están cuidadosamente estudiados: el objetivo es que recupere progresivamente su mejor nivel y se integre con naturalidad en la dinámica competitiva. No hay prisa.

De hecho, en el club no contemplan desprenderse de él a corto plazo. Hasta el mes de enero, el Barça afrontará nueve partidos entre Liga y Champions, y en los planes de la dirección deportiva no figura prescindir de Bernal. Consideran que su momento acabará llegando y que, con la acumulación de encuentros y el desgaste de la plantilla, su protagonismo irá en aumento.

Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

Aun así, el escenario no está cerrado. Si en las próximas semanas el jugador no logra tener continuidad o siente que necesita más minutos para seguir creciendo, la opción de una cesión en el mercado invernal podría ponerse sobre la mesa. Todo dependerá de su rendimiento y de cómo responda a la confianza del cuerpo técnico.

Por ahora, calma. En el Barça confían en que Bernal dé el paso adelante que se espera de él. Y el propio jugador, centrado y ambicioso, no se cierra ninguna puerta: su prioridad sigue siendo triunfar en el club que le vio nacer.