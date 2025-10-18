Marc Guehi anuncia que dejará el Crystal Palace y el Real Madrid prepara una oferta

Marc Guehi ha decidido que no continuará en el Crystal Palace para la próxima campaña y en 2026 buscará otro club. El destacado defensor vive un gran momento con el club y cree que puede conseguir un mejor acuerdo en el mercado.

Oliver Glasner, el entrenador del Palace, reconoció que, aunque el club quería retener al defensa y capitán de su equipo, el jugador tiene otros planes para su carrera.

“Queríamos que Marc se quedara, pero él quiere algo diferente”, afirmó Glasner según Fabrizio Romano, lo que deja claro que el club respetará la decisión del futbolista.

Guehi tiene un futuro incierto, ya que su actual acuerdo termina en el 2026. Seguir en los planes de la selección de Inglaterra será clave para atraer el interés de clubes con un músculo económico más importante que el Crystal Palace.

🚨 Marc Guehi will leave Crystal Palace as free agent in June 2026 and won’t sign new deal at the club, confirmed.



“We wanted Marc to stay, but he wants something different”, Palace manager Oliver Glasner says. pic.twitter.com/2r9HwPbbDO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2025

Tiene apenas 25 años de edad y ha sido clave para que su equipo mantenga una defensa sólida en la Premier League. Es un defensor que va bien por arriba y que también se suma al ataque cuando se le necesita.

En la actual campaña, tiene 8 compromisos disputados, con un gol marcado y una asistencia. A partir de enero, Guehi podrá firmar con otro club y desde España hay reportes que lo vinculan con el Real Madrid, club que estaría interesado en reforzar su zaga defensiva.

Es casi un hecho que en el Madrid preparan la salida de Alaba y Rüdiger, lo que abre las puertas a posibles refuerzos en el mercado de invierno. Conseguir a un defensor sólido, joven y en plenitud de condiciones es algo que le vendría muy bien al conjunto merengue.

Sin embargo, también hay reportes que indican que el Liverpool le presentará una oferta tentadora al jugador. Guehi fue clave en los históricos campeonatos del Palace en la la FA Cup y la Community Shield.