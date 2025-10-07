El Liverpool y el Real Madrid sufren un revés en la búsqueda de un centrocampista estrella

El Crystal Palace está preparando las negociaciones para darle un nuevo contrato al joven centrocampista Adam Wharton. Con este movimiento buscan contrarrestar el interés de los grandes equipos europeos, de acuerdo con las últimas informaciones.

El Liverpool y el Real Madrid son sólo dos de los clubes con los que han vinculado a Wharton, de 21 años de edad y cuyas cotizaciones han subido drásticamente desde su traspaso en 2024 procedente del Blackburn Rovers. El futbolista ya jugó un papel clave en los triunfos del Palace en la Community Shield y la FA Cup, y actualmente se encuentra a un paso de entrar en la selección inglesa.

Consciente del creciente interés en los servicios de Wharton, el Palace busca ofrecerle mejores condiciones lo antes posible. Un reporte del Daily Mail afirma que en el club están planeando negociaciones para un nuevo contrato con el objetivo de contrarrestar la creciente lista de pretendientes. En esa lista se menciona a algunos equipos de la Premier League como el Chelsea, el Manchester City y el Tottenham Hotspur y también al club alemán el Bayern Múnich, además del Madrid y del Liverpool.

Crystal Palace busca retener a Adam Wharton | Justin Setterfield/GettyImages

Cualquier nuevo contrato podría incluir una cláusula de rescisión, similar al mecanismo que facilitó el traspaso de Eberechi Eze al Arsenal este verano, pero su valor no está claro. Si bien este informe del Daily Mail estima a Wharton en 86 millones de euros (101 millones de dólares), desde BBC Sport prevén que cualquier cláusula de rescisión puede superar esa cifra.

Wharton está actualmente vinculado al Palace hasta el verano de 2029, lo que significa que los Eagles no tienen ninguna presión real para aceptar una extensión de contrato en cuanto a transferencias. El campeón de la FA Cup simplemente intenta contentar al joven y calmar las especulaciones sobre su futuro.

Wharton: "No lloraré por el desaire de Inglaterra"

A pesar de su creciente reputación con el Crystal Palace, la carrera internacional de Wharton con la escuadra de su país aún no ha seguido la misma trayectoria. Tuvo una aparición con la camiseta de Inglaterra bajo el mando de Gareth Southgate en junio de 2024, pero aún no ha jugado para el nuevo seleccionador Thomas Tüchel, cuya actual selección incluye a jugadores como Jordan Henderson, del Brentford, y Ruben Loftus-Cheek, del AC Milan, como alternativas.

“Tüchel me acaba de enviar un mensaje diciendo que estoy jugando bien, que estoy cerca y que merezco estar ahí, pero que se quedará con el mismo equipo”, dijo Wharton sobre su última ausencia con Inglaterra.

“Así es el fútbol, ​​no me preocupa demasiado. Puedo tomarme un tiempo libre, ir a ver a mis abuelos, y no es el fin del mundo, ya que hay otra concentración el mes que viene. No espero nada. Inglaterra tiene algunos jugadores de primer nivel y él tiene muchos jugadores para elegir. Elija a quién elija, alguien no va a entrar y habrá un revuelo al respecto”, agregó.

Gareth Southgate llegó a convocar a Adam Wharton a la selección de Inglaterra | PAUL ELLIS/GettyImages

“No puedo quedarme aquí llorando. Esto es fútbol y soy feliz jugando para el Palace, sumando minutos e intentando hacerlo lo mejor posible y mejorar. Si me eligen, me eligen. Si no, seguiré jugando para el Palace y disfrutándolo. La verdad es que no puedo hacer nada más”, apuntó Wharton.

“Obviamente, todos quieren jugar para su país si los eligen, pero, como dije, esto es fútbol y él tiene muchos jugadores de primer nivel para elegir, y para eso le pagan: para elegir al equipo y ayudar a Inglaterra a tener un buen desempeño. Ojalá que sigan adelante y obtengan los resultados que necesitan para clasificarse para el Mundial. Seguiré insistiendo y si estoy dentro, estoy dentro; si no, seguiré”, finalizó.

