Marc Guehi apunta al Real Madrid tras frustrarse su fichaje por el Liverpool
Los últimos compases del mercado de verano dejaron a Marc Guehi en una situación inesperada. El defensa inglés del Crystal Palace vio cómo su fichaje por el Liverpool, que parecía prácticamente cerrado, se desmoronaba en las horas finales de la ventana de transferencias. Una operación que apuntaba a reforzar la zaga de Anfield acabó en nada, dejando al central en un escenario muy distinto: el de convertirse en agente libre el próximo mes de junio.
Según informa el diario británico Mirror, el internacional inglés de 25 años ya ha tomado una decisión de peso respecto a su futuro. Guehi habría trasladado a sus agentes su deseo de vestir de blanco y poner rumbo al Real Madrid una vez concluya su contrato con el Palace.
La noticia no sorprende si se atiende al contexto. El Real Madrid busca reforzar su línea defensiva de cara a la próxima temporada, consciente de que hombres como Nacho ya dejaron el club y que la pareja Militao–Huijsen necesita recambios de primer nivel. En ese escenario, la opción de incorporar a Guehi sin coste de traspaso resulta atractiva para la directiva presidida por Florentino Pérez.
El zaguero inglés destaca por su solidez en el uno contra uno, su capacidad para anticipar y su buena salida de balón, cualidades que encajan en el perfil que el club blanco viene persiguiendo. Por ahora son solo rumores, pero el nombre de Guehi empieza a sonar con fuerza en el Santiago Bernabéu.
