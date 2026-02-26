Marc Guiu busca nuevo destino tras no sumar minutos en el Chelsea

El futuro de Marc Guiu en el Chelsea F. C. parece estar cada vez más lejos de Stamford Bridge. Tras encadenar diez partidos consecutivos sin sumar minutos, el atacante habría decidido dar un paso al frente y comunicar su intención de marcharse al término de la temporada. La falta de oportunidades terminó por desgastar a un futbolista que llegó como apuesta de futuro y que hoy busca sentirse importante.

El verano de 2024 marcó un punto de inflexión en su carrera. Formado en La Masia, Guiu dejó el FC Barcelona para aceptar el desafío de la Premier League. El Chelsea desembolsó seis millones de euros por su ficha y le firmó contrato hasta 2029, convencido de su potencial. El propio delantero asumía que el reto no sería sencillo, pero confiaba en ganarse un lugar a base de trabajo.

Sin embargo, la competencia en la ofensiva blue ha sido feroz. El entrenador Liam Rosenior apenas le dio continuidad y el último registro oficial del catalán se remonta al 14 de enero, cuando disputó 53 minutos ante el Arsenal F. C. por la EFL Cup. En total, suma 11 apariciones, 447 minutos, dos goles y dos asistencias, números discretos para un atacante que necesita ritmo y confianza.

Una cesión frustrada y un regreso sin impacto

La situación ya había tenido un capítulo previo. En busca de rodaje, Guiu salió cedido al Sunderland A.F.C., donde esperaba asumir un papel más relevante tras el ascenso del club a la élite inglesa. Pero el contexto cambió rápidamente. Las necesidades del Chelsea, condicionadas por lesiones en la delantera y movimientos internos del plantel, precipitaron su regreso a Londres tras apenas tres encuentros con los Black Cats.

Ese retorno, lejos de abrirle puertas, lo dejó nuevamente relegado. Sin continuidad y con el mercado invernal ya cerrado, el atacante quedó atrapado en una dinámica adversa.

Ante este panorama, el delantero habría presentado un “transfer request”, mecanismo habitual en el fútbol inglés para manifestar formalmente el deseo de ser transferido. La intención es clara: encontrar un destino donde pueda sumar minutos con regularidad y relanzar su progresión.

Con solo 19 años, Guiu aún tiene margen de crecimiento. Pero el próximo mercado será determinante. Para un goleador joven, el tiempo sin jugar pesa, y en su entorno entienden que la prioridad es competir. El verano definirá si el Chelsea insiste en su proyecto o si el catalán emprende un nuevo camino lejos de Londres.

