La cercanía entre Marcelo Bielsa y la Selección de México tiene una historia de amor-odio desde hace décadas. Cada que el combinado azteca se queda sin entrenador, uno de los nombres que comienzan a sonar es el del 'Loco', quien hoy dirige a la escuadra de Uruguay, próximo rival mexicano en un partido amistosos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.

El estratega argentino, quien ha dirigido recientemente al Leeds United, al Lille o al Olympique de Marsella, tiene un ámplio conocimiento del futbol y por supuesto que lo que sucede en México no le es ajeno, esto gracias a que algunos futbolistas verán actividad el día de hoy y tiene que analizarlos a profundidad.

Para esta gira frente a los mexicanos y estadounidenses, Bielsa echó mano de Santiago Mele de Rayados del Monterrey, Juan Manuel Sanabria del Atlético San Luis, Santiago Homenchenko del Querétaro, Sebastián Cáceres y Rodrigo Aguirre del Club América, siendo este último el que afirmara que para el 'Loco' las Águilas son uno de los mejores clubes del mundo.

El profe tiene muy claro en el equipo en el que estoy, siempre me lo dice, que trate de aprovechar al máximo que estoy en uno de los mejores equipos del mundo, y así me siento, soy un afortunado. Rodrigo Aguirre en zona mixta.

¿Qué equipos que dirigió Marcelo Bielsa en México?

El arranque de la carrera de Marcelo Bielsa como estratega se dio en Newell's Old Boys en la temporada 1990/91, en donde desde el primer instante comenzó a brillar, ya que por dos años consecutivos logró salir campeón, esto sin los reflectores que hoy tiene y sin la experiencia por la que hoy es considerado uno de los mejores del orbe.

Tras esas campañas de ensueño, Marcelo dio un salto hacia el norte y llegó a la Liga MX para dirigiria a los Rojinegros del Atlas, equipo al que llevó a Cuartos de Final en su primera campaña, posteriormente pasó al Club América, en donde no tuvo una temporada nada agradable y fue así que decidió regresar a Argentina para dirigir a Vélez Sarsfield.